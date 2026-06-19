Норвегия приступает к реализации амбициозного инженерного проекта — строительству первого в мире полномасштабного судоходного туннеля сквозь скальный массив полуострова Стадландет. Решение проложить путь внутри горы вызвано экстремальными условиями на побережье, где штормы бушуют до 100 дней в году, а высота волн достигает 30 метров. Новый маршрут позволит морским судам не огибать опасный участок, а проходить сквозь полуостров в спокойных водах, что радикально изменит логистику северных морей.
Побережье Норвегии в районе Стадланда считается одним из самых опасных в Европе. Здесь встречаются течения нескольких направлений, создавая непредсказуемую толчею волн, которая парализует движение грузовых и пассажирских судов. Чтобы избежать рисков, капитанам приходится подолгу ждать "окна" в погоде, что превращает морские перевозки в лотерею. Традиционные судоходные горы существовали и раньше, но они предназначались для речных барж и каналов. Стадский проект рассчитан на полноценные океанские лайнеры.
"Этот проект уникален тем, что мы буквально переносим морскую трассу под защиту горного массива. Это не просто сокращение пути, а создание коридора, защищенного от разрушительной энергии открытого океана", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Проект долгое время буксовал из-за высокой стоимости и технических сложностей. Однако в июне 2026 года норвежское правительство окончательно утвердило финансирование. Строительство туннеля длиной 1,7 километра (2,2 км с учётом входных порталов) потребует выемки миллионов тонн горной породы. Интересно, что подобные тектонические манипуляции всегда требуют точных расчетов, так как любое вмешательство в структуру коры, пусть и локальное, должно учитывать сейсмическую стабильность региона. Впрочем, история знает примеры, когда ядро Земли ответило на землетрясение неожиданными эхо-волнами, поэтому геологи проводят тщательный мониторинг перед началом взрывных работ.
Габариты сооружения впечатляют: высота свода составит 50 метров, ширина — 36 метров. Конструкция спроектирована так, чтобы внутри могли разойтись или свободно пройти суда с осадкой до 12 метров. Этого достаточно для круизных лайнеров популярного маршрута Hurtigruten и тяжелых сухогрузов. Проходка будет вестись в самой узкой части полуострова, соединяя Молде-фьорд с Кьедеполленом.
|Параметр
|Значение
|Общая длина прохода
|2,2 км
|Высота/Ширина
|50 м / 36 м
|Максимальная осадка судна
|12 м
|Оценочная стоимость
|8,6 млрд крон (~$805 млн)
Безопасность судоходства — главный приоритет. Внутри туннеля установят современную систему навигации и вентиляции. Для многих капитанов этот объект станет спасением от непредсказуемой стихии. Подобные находки в инженерии сравнимы по значимости с тем, как глубина сохранила почти нетронутым корабль XVIII века: это попытка человека зафиксировать стабильность там, где море привыкло диктовать свои условия.
"С точки зрения геологии, прокладка тоннеля такого диаметра в прибрежной скале — это ювелирная работа. Нужно учитывать не только твердость пород, но и возможное проникновение морской воды через микротрещины под давлением", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Для Норвегии проект имеет критическое значение не только из-за туризма, но и ради экспорта морепродуктов. Основная проблема перевозки лосося заключается в сроках: свежая рыба не может ждать неделю, пока утихнет шторм. Задержки на полуострове Стадландет приносили миллионные убытки. Теперь же поставки станут ритмичными. Кроме того, правительство рассчитывает на экологический эффект: сокращение времени пути и отсутствие необходимости бороться с высокой волной снизит расход топлива судами на 60%.
Развитие прибрежной инфраструктуры часто открывает доступ к новым археологическим пластам. Как колесница пережила своего хозяина на 24 века в глубине суши, так и скалы Стада могут скрывать артефакты древних мореплавателей, осваивавших эти суровые берега. Строители обязаны проводить мониторинг любых исторических находок в ходе взрывных работ по выемке грунта.
Норвежская береговая администрация уже завершила оценку тендеров. В финальном списке подрядчиков значатся крупные консорциумы, включая AF Gruppen и Skanska. Подготовку площадки, снос мешающих строений и прокладку коммуникаций планируют начать в 2027 году. Общий срок строительства оценивается в 5 лет.
"Создание такой артерии позволит разгрузить автомобильные дороги, перенаправив поток грузов на более экологичный морской транспорт. Это важный шаг в сохранении экосистемы фьордов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Несмотря на оптимизм, специалисты следят за климатическими трендами. Проблема поднятия мирового океана актуальна даже для скалистых берегов северных стран. Известно, что море начало толкать воду назад в некоторых регионах Европы, и инженеры Стадского туннеля закладывают запас высоты свода с учетом возможных изменений уровня воды до конца столетия.
Нет, туннель рассчитан на прибрежные суда, круизные лайнеры и сухогрузы средних габаритов. Ограничение по ширине в 36 метров и осадке в 12 метров исключает проход супертанкеров и крупнейших военных кораблей.
На данный момент правительство Норвегии рассматривает туннель как часть общественной инфраструктуры, аналогично морским мостам, однако окончательная тарифная сетка для коммерческих перевозчиков будет утверждена ближе к завершению стройки.
Проект включает в себя создание пешеходных дорожек для эвакуации, мощные системы пожаротушения и освещения. Ширина прохода позволяет буксирам проводить спасательные операции внутри сооружения.
Норвежские стандарты требуют жесткого контроля за уровнем шума и распространением взвеси в воде. Большая часть породы будет использована для создания новых причалов и укрепления береговой линии в соседних регионах.
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