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Корабль не дошёл до порта назначения: глубина сохранила его почти нетронутым 250 лет

Наука

На дне пролива Скагеррак обнаружен торговый корабль XVIII века, сохранившийся в почти первозданном виде на глубине 600 метров. Эспен Саастад, часовщик и исследователь затонувших судов, наткнулся на этот объект, который археологи уже признали одной из самых значимых находок в Северной Европе. Двухмачтовое судно типа галио перевозило партию китайского фарфора, предметы роскоши и органические товары. Ученые получили редкий шанс изучить нетронутый быт мореплавателей и торговые связи между Азией и Европой без искажений, вносимых временем или человеческим вмешательством. Исследование показало, что корабль превратился в герметичную капсулу времени благодаря экстремальной глубине и холоду.

Старинный корабль на берегу
Фото: Pravda.Ru by Малова Алёна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинный корабль на берегу

Сокровища на глубине 600 метров

Корпус судна длиной 22 метра застыл на илистом дне в вертикальном положении. Морские течения и рыболовные сети лишь слегка коснулись палубы, оставив основную массу товаров на своих местах. У носа корабля четко просматриваются два массивных якоря, а по бокам сохранилась деревянная обшивка. Часовщик Эспен Саастад передал координаты властям, что позволило Норвежскому морскому музею начать масштабную экспедицию в июне 2026 года.

"Находка такого уровня — это чистая удача. На большой глубине разрушительные процессы замедляются, поэтому дерево не сгнило, а груз не разбросало по дну", — отметил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Специалисты идентифицировали судно как галио — рабочую лошадку морской торговли середины XVIII века. На одном из кирпичей камбузной печи нашли клеймо завода из Любека. Эта деталь вместе с анализом стилистики фарфора позволила датировать катастрофу примерно 1750 годом. Причины гибели экипажа остаются тайной, так как корпус не имеет видимых пробоин, а руль просто отсутствует.

Груз китайского фарфора и текстиля

Трюмы забиты ящиками с сине-белой керамикой и чашами с коричневой глазурью из Батавии. Археологи обнаружили монограмму на дне одной из чашек, которая станет зацепкой для поиска владельца судна в архивных документах. Кроме посуды, на борту везли предметы европейского комфорта: фрагменты немецких люстр, стеклянные кубки и бутылки. Подобные находки помогают восстановить историю скандинавов и их торговых маршрутов.

Тип найденного артефакта Состояние и особенности
Китайский фарфор Целые чашки с монограммами, сине-белая роспись
Органические материалы Бочки с зерном, ящики с чаем и медикаментами
Судовое оборудование Чугунная печь, якоря, канаты и фрагменты камбуза

Особый интерес вызывают нераскрытые тюки, где могут находиться ткани XVII века. Ученые также извлекли образцы зерна из бочек для проведения анализа ДНК. Подобные исследования позволяют понять, как замена мяса и других продуктов влияла на рацион людей в прошлом. Результаты анализов покажут, откуда именно привезли сельскохозяйственную продукцию.

"Сохранность зерна и текстиля в соленой воде на протяжении веков — это вызов для консерваторов. Любой контакт с кислородом сейчас может уничтожить артефакты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-химик Илья Сафронов.

Роботы против морской пучины

Из-за огромной глубины водолазы не могут работать на объекте. Археологи используют дистанционно управляемые аппараты (ROV), которые соединены с исследовательским судном километровым кабелем. Роботизированная рука аккуратно извлекает хрупкие предметы, а всасывающие устройства очищают детали корпуса от ила. Это напоминает дистанционное зондирование, только вместо облаков камера изучает морское дно.

На основе тысяч снимков инженеры создали 3D-модель затонувшего галио. Виртуальная копия позволяет ученым "гулять" по палубам, не рискуя повредить конструкцию. Это технологическое решение открывает новые возможности для подводной археологии, сопоставимые с тем, как мониторинг рек из космоса трансформировал экологию. Пролив Скагеррак оказался щедрым на загадки, которые теперь решают алгоритмы и оптика.

"Такие миссии требуют ювелирной точности управления. Одно неловкое движение манипулятора — и бесценный фарфор превратится в керамическую пыль", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Часть поднятых предметов уже проходит очистку в лабораториях Осло. В будущем экспозиция в Морском музее расскажет о трагедии судна, которое не дошло до порта Лиссабона или Амстердама. История этого кораблекрушения стоит в одном ряду с такими событиями, как история колонизации далеких островов или поиск пропавших экспедиций. Море сохранило то, что на суше давно превратилось в прах.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему судно так хорошо сохранилось?

Глубина в 600 метров обеспечивает постоянную низкую температуру и отсутствие света, что останавливает рост разрушительных бактерий. Толстый слой ила частично законсервировал нижнюю часть корпуса.

Какую ценность представляет фарфор?

Это не просто антиквариат, а товарный груз в оригинальной упаковке. Наличие монограмм позволит ученым проследить путь конкретной партии от печей Китая до европейского заказчика.

Будут ли поднимать корабль целиком?

Прямо сейчас таких планов нет. Подъем деревянного остова с такой глубины крайне дорог и рискован. Археологи сосредоточены на изучении груза и создании цифрового двойника судна.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, учёный-химик Илья Сафронов, историк науки Сергей Белов
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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