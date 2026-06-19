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Город-призрак оказался братской могилой: Кабра раскрыла жестокость древней осады

Наука

Археологическая экспедиция в северном Ираке обнаружила следы древней катастрофы, которая стерла с лица земли мегаполис бронзового века. В 22 километрах от Эрбиля, на месте поселения Курд-Кабурстан, ученые вскрыли слои пепла и руин, скрывавшие тела погибших горожан и сотни артефактов. Масштаб укреплений и характер находок подтверждают: исследователи наконец нашли легендарный город Кабру. Это открытие меняет представление о расстановке сил в древней Месопотамии и доказывает невероятную жестокость осадных войн прошлого.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Скелеты в шкафу древней войны

Раскопки 2024 и 2025 годов превратились в детективное расследование массового убийства 4000-летней давности. Под обломками рухнувших зданий археологи нашли останки 17 человек, которых даже не успели похоронить. Смерть застигла их внезапно: один из погибших лежал лицом вниз прямо над каменным тазом, словно пытался укрыться или замер в последний момент работы.

"Обгоревшие руины и тела людей, брошенные в слоях разрушений, — это самое жесткое свидетельство осадной войны, которое мы находили в Месопотамии", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Город буквально выжгли дотла. Огромное количество битой керамики и обугленные остатки дворцовых помещений указывают на то, что захватчики не просто грабили, а планомерно уничтожали инфраструктуру. Кабра пала под натиском коалиции ассирийского царя Шамши-Адада и правителя Эшнунны Дадуши, чьи победные реляции дошли до нас на каменных стелах.

Потерянный мегаполис на карте мира

Долгое время Кабра существовала только в текстах клинописных табличек как призрак великой державы. Теперь физические границы города установлены: это гигантский комплекс площадью 118 гектаров. Центром служил высокий курган, окруженный мощной стеной с бастионами, которая до сих пор остается под слоем грунта и песка.

Характеристика объекта Данные раскопок
Общая площадь городища 118 гектаров
Количество найденных тел 17 человек (без погребения)
Письменные свидетельства 20 клинописных табличек, 100 печатей

"Архитектура Курд-Кабурстана полностью копирует осадную крепость со стелы Дадуши. Мы видим инженерный расчет, направленный на длительную оборону", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Город занимал позицию на перекрестке торговых путей между притоками реки Заб. Это делало его богатым, но крайне уязвимым для агрессивных соседей. Найденные административные записи показывают, что жизнь здесь кипела до последней секунды: чиновники педантично фиксировали выдачу зерна и ингредиентов для пива.

Пища богов и экономика осады

Внутри дворца археологи обнаружили настоящий архив. Таблички рассказывают о высокопоставленном чиновнике Муту-Кумри и повседневных нуждах элиты. Кабра не была захолустьем — здесь процветало текстильное производство, работала сложная система дренажа улиц, а в домах стояла богато украшенная посуда.

"Находки в северном Ираке разрушают миф, что монументальная цивилизация была только на юге, вроде Урука. Здесь была своя мощная экосистема", — объяснил специально для Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Рацион жителей Кабры оказался на удивление разнообразным. Анализ остатков на керамике показал, что горожане не ограничивались злаками, а активно употребляли в пищу дичь. Возможно, именно богатые ресурсы и контроль над водными путями стали причиной, по которой ассирийские цари решили стереть Кабру из истории, превратив цветущий полис в братскую могилу.

Ответы на популярные вопросы о Кабре

Почему город Кабра считался загадкой?

Его название постоянно встречалось в древних письменах и дипломатической переписке, но точное местоположение на карте не удавалось вычислить тысячи лет. Местные легенды и обрывки текстов указывали на север Месопотамии, но только раскопки в Курд-Кабурстане дали материальные доказательства.

О чем рассказывают найденные таблички?

Это дворцовая бухгалтерия. В них записаны списки товаров и продуктов. Интересно, что некоторые тексты датированы с разницей в несколько дней — это буквально хроника последних суток перед тем, как стены крепости рухнули под ударами врага.

Что случилось с жителями после падения города?

Судя по телам, многие погибли во время штурма или пожара. Их не хоронили, а просто бросили в руинах. Выжившие, вероятно, были угнаны в рабство, а сам город на долгое время превратился в безжизненную пустошь.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов, археолог Павел Синицын
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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