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Не дом и не мост, а целая страна: Япония продолжила движение после землетрясения 2011 года

Наука

Земная кора оказалась пластичнее и коварнее, чем привыкли считать сейсмологи. Исследование катастрофы Тохоку-Оки в Японии показало, что сокрушительный удар 2011 года отозвался по всей стране странным эхом. Спустя пятнадцать минут после основного толчка острова сместились еще на несколько миллиметров. Ученые выяснили, что виной всему стали волны, которые спикировали к центру планеты, отскочили от ядра и ударили в поверхность изнутри.

Остров Аогасима
Фото: commons.wikimedia.org by hirohiro akabane, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Остров Аогасима

Удар из самого центра планеты

Землетрясение магнитудой 9,0 — это не просто дрожь земли, а гигантский энергетический выброс. Сейсмические волны ScS прошили насквозь мантию, достигли железного ядра Земли и, словно мячик от стенки, отрикошетили обратно. Этот процесс занял около 15 минут. Пока службы спасения разбирались с последствиями основного удара, из глубины прилетел "привет", заставивший Японию сползти в сторону. Сунён Пак, доцент Чикагского университета, обнаружила это смещение в данных спутниковой навигации. Точность приборов позволила зафиксировать движение в пять-шесть миллиметров. Это сопоставимо с длиной ногтя на мизинце, но в масштабах тектонической плиты такие цифры выглядят пугающе. Раньше считалось, что деформации затихают быстро и локально, но ядро планеты внесло свои коррективы в физику процесса.

"Мы долго проверяли данные на ошибки обработки, прежде чем поверить в реальность этих цифр. Оказалось, что волны ScS способны физически передвигать территории на колоссальном удалении от эпицентра", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Этот феномен объясняет, почему планета ведет себя хаотично и непредсказуемо. Подобные процессы могут влиять на стабильность тектонических разломов, которые уже находятся в критическом состоянии.

Когда сдвигается целая страна

Обычно землетрясения рвут дороги и ломают мосты только там, где проходит линия разлома. Здесь же эффект затронул огромную площадь в шесть-семь раз больше зоны разрыва. Япония буквально совершила микродвижение целиком, словно ковер, который кто-то дернул за край. Процесс шел плавно, от 100 до 200 секунд, поэтому люди ничего не почувствовали. Но приборы GNSS врать не умеют.

Характеристика события Параметры и масштаб
Магнитуда основного толчка 9,0 по шкале Рихтера
Величина вторичного сдвига 5–6 миллиметров
Время возврата эха от ядра Около 15 минут
Дистанция воздействия По всей территории Японии

"Такие скрытые деформации могут стать последней каплей для береговых укреплений или старых фундаментов. Энергия, накопленная в почве, разряжается самым неожиданным образом", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер Антон Белов.

Новая угроза в сейсмических расчетах

Геологи называют это динамическим инициированием. Сейсмическая волна подталкивает разлом, который уже готов лопнуть. Трагедия 2011 года унесла 18 тысяч жизней и стоила экономике 220 миллиардов долларов. Теперь к списку опасностей добавился эффект рикошета от ядра. Даже если основной толчок не разрушил здание, повторная волна из глубины может довершить начатое. Ученые планируют пересмотреть модели оценки рисков. Если Япония сползла на 6 миллиметров, что мешает другому региону сместиться на метр при схожих условиях? Иная конфигурация мантии или ядра может сработать как гигантская линза, фокусирующая удар в одной точке.

"Мы сталкиваемся с тем, что стандартные алгоритмы мониторинга не учитывают возвращающиеся волны. Это слепое пятно в системе глобальной безопасности", — объяснил специально для Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Человечество пока плохо понимает, как подземные вибрации влияют на инфраструктуру в долгосрочной перспективе. Изучение древних катастроф уже показывало, что планета умеет преподносить сюрпризы, способные стереть целые поселения. Малая деформация сегодня может стать причиной прорыва плотины или обрушения тоннеля завтра.

Ответы на популярные вопросы о сейсмике

Почему люди не почувствовали это движение?

Смещение происходило крайне медленно — 6 миллиметров распределились на две-три минуты. Человеческий вестибулярный аппарат настроен на резкие рывки, а такой плавный дрейф фиксирует только спутниковая автоматика.

Может ли эхо от ядра вызвать цунами?

Само по себе такое мизерное движение вряд ли поднимет океан. Однако оно может спровоцировать подводный оползень, который уже станет причиной волны. Это косвенная, но реальная угроза.

Повторится ли такое в других странах?

Да, это физический закон. Любое землетрясение мощностью выше 8 баллов отправляет волны к ядру. Вопрос лишь в том, насколько эффективно конкретный участок коры примет этот возвратный удар.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по пожарной безопасности Антон Белов, сейсмолог Виктор Андреев
Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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