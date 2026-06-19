Как отпечаток под слоем краски: следы древней жизни на Марсе всё труднее распознать

Поиск следов древних микробов на Красной планете напоминает попытку найти отпечатки пальцев на стене, которую миллионы раз перекрашивали. Когда-то Марс обладал плотной защитной оболочкой и запасами воды, но сегодня от этого величия остались лишь сухие камни и радиация. Ученые создают новые инструменты, способные отличить случайную химическую реакцию от реальных улик присутствия живой материи в прошлом. Проверка таких технологий в земных лабораториях преподнесла сюрпризы, заставив по-новому взглянуть на чистоту космических находок.
Исследователи делают ставку на два конкретных углеводорода — пристан и фитан. Эти ребята отличаются феноменальной выносливостью. На Земле они входят в состав нефти и остаются невредимыми миллиарды лет. Если на Марсе кто-то плавал в теплых лужах, продукты их распада должны были затаиться в недрах. Обычные органические соединения рассыпаются под ударами солнечных лучей, но эти компоненты держат удар.
"Если на планете когда-то плескалось что-то живое, то пристан и фитан станут нашими главными свидетелями, сохранившимися до эпохи роботов", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Марсоходы уже находили органику, но радоваться рано. Космос умеет имитировать жизнь. Химические процессы в неживой материи способны выдавать похожие результаты, сбивая с толку приборы. Чтобы не попасться на удочку неорганической химии, ученым нужен более тонкий фильтр, чем просто наличие углерода.
Главный козырь физиков — хиральность. Это свойство молекул существовать в двух видах, которые соотносятся как правая и левая руки. В неживой природе вы всегда найдете склад, где левых и правых деталей поровну. Но живые системы — страшные перфекционисты. Они выбирают только один вариант. Своеобразный диктат одной "руки" в молекулярном мире служит железным доказательством работы самовоспроизводящихся механизмов.
|Параметр сравнения
|Неживая природа
|Живая материя
|Баланс зеркальных форм
|Строго 50 на 50
|Резкий перекос в одну сторону
|Происхождение молекул
|Случайный синтез
|Направленная работа клеток
Разделение этих "зеркальных близнецов" требует ювелирных приборов. Робот Розалинд Франклин, который отправится на Марс в 2030 году, несет на борту анализатор MOMA. Это гибрид печки, лазера и сверхточных весов. Он нагревает породу, превращая ее в газ, и прогоняет через специальные трубки. Разные формы молекул цепляются за стенки с разной силой, что позволяет развести их в стороны и подсчитать.
Команда из Института Макса Планка решила проверить, не сойдет ли прибор с ума в реальных условиях. Для опыта взяли осколки метеорита Мурчисон. Этот космический странник упал в Австралии более полувека назад. Исследователи ждали, что найдут в нем земные следы — ведь метеорит долго лежал в грязи. Однако реальность оказалась намного интереснее и тревожнее для экологов.
"Мы подтвердили высокую чувствительность анализатора, но обнаружили, что окружающая среда гораздо грязнее, чем кажется инженерам на первый взгляд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной экологии Никитин Олег.
Выяснилось, что прибор MOMA легко ловит мизерные концентрации веществ. Проблема в том, что даже в космосе теперь сложно найти стерильность. Результаты тестов заставляют ученых пересмотреть протоколы чистоты. Любая загрязненная частица может испортить статистику, которую собирают миллионы лет.
В метеорите нашли пристан и фитан, но их пропорции были идеально равными. Это исключало случайное попадание обычных бактерий. Вместо следов местной фауны ученые столкнулись с продуктами сгорания ископаемого топлива. Аэрозоли от земных заводов и машин пропитали космический камень во время его полета сквозь атмосферу. Миллионы лет под давлением и жаром превращают любые биосигналы в хаотичную смесь, лишая их "зеркального" перекоса.
"Древние осадочные породы хранят нефть в таких условиях, где любая уникальная структура выравнивается до безликого хаоса", — объяснил эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Теперь марсианская миссия знает своего врага в лицо. Если анализатор найдет на Марсе равные доли зеркальных молекул, это может означать либо неживое происхождение, либо воздействие жара и давления на древнюю органику. Поиск признаков живого превращается в детектив, где нужно учитывать даже выбросы парниковых газов, которые долетают до падающих метеоритов. Успех миссии зависит от способности отличить марсианские секреты от земного шума.
Они невероятно прочные. Эти молекулы не разрушаются там, где другие превращаются в пыль. Это лучшие кандидаты на роль вечных маркеров древних процессов в почве.
Это укажет на то, что вещество возникло без участия живых систем. Или же на то, что время и высокая температура стерли все характерные признаки уникальности.
Да, метеорит Мурчисон доказал, что продукты сжигания нефти проникают повсюду. Космические аппараты должны быть идеально чистыми, чтобы не привезти земной мусор на другую планету.
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