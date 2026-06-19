Как отпечаток под слоем краски: следы древней жизни на Марсе всё труднее распознать

Поиск следов древних микробов на Красной планете напоминает попытку найти отпечатки пальцев на стене, которую миллионы раз перекрашивали. Когда-то Марс обладал плотной защитной оболочкой и запасами воды, но сегодня от этого величия остались лишь сухие камни и радиация. Ученые создают новые инструменты, способные отличить случайную химическую реакцию от реальных улик присутствия живой материи в прошлом. Проверка таких технологий в земных лабораториях преподнесла сюрпризы, заставив по-новому взглянуть на чистоту космических находок.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Марсоход

Молекулярные шпионы в марсианских скалах

Исследователи делают ставку на два конкретных углеводорода — пристан и фитан. Эти ребята отличаются феноменальной выносливостью. На Земле они входят в состав нефти и остаются невредимыми миллиарды лет. Если на Марсе кто-то плавал в теплых лужах, продукты их распада должны были затаиться в недрах. Обычные органические соединения рассыпаются под ударами солнечных лучей, но эти компоненты держат удар.

"Если на планете когда-то плескалось что-то живое, то пристан и фитан станут нашими главными свидетелями, сохранившимися до эпохи роботов", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Марсоходы уже находили органику, но радоваться рано. Космос умеет имитировать жизнь. Химические процессы в неживой материи способны выдавать похожие результаты, сбивая с толку приборы. Чтобы не попасться на удочку неорганической химии, ученым нужен более тонкий фильтр, чем просто наличие углерода.

Зеркальный тест на подлинность жизни

Главный козырь физиков — хиральность. Это свойство молекул существовать в двух видах, которые соотносятся как правая и левая руки. В неживой природе вы всегда найдете склад, где левых и правых деталей поровну. Но живые системы — страшные перфекционисты. Они выбирают только один вариант. Своеобразный диктат одной "руки" в молекулярном мире служит железным доказательством работы самовоспроизводящихся механизмов.

Параметр сравнения Неживая природа Живая материя Баланс зеркальных форм Строго 50 на 50 Резкий перекос в одну сторону Происхождение молекул Случайный синтез Направленная работа клеток

Разделение этих "зеркальных близнецов" требует ювелирных приборов. Робот Розалинд Франклин, который отправится на Марс в 2030 году, несет на борту анализатор MOMA. Это гибрид печки, лазера и сверхточных весов. Он нагревает породу, превращая ее в газ, и прогоняет через специальные трубки. Разные формы молекул цепляются за стенки с разной силой, что позволяет развести их в стороны и подсчитать.

Стресс-тест для марсохода Розалинд Франклин

Команда из Института Макса Планка решила проверить, не сойдет ли прибор с ума в реальных условиях. Для опыта взяли осколки метеорита Мурчисон. Этот космический странник упал в Австралии более полувека назад. Исследователи ждали, что найдут в нем земные следы — ведь метеорит долго лежал в грязи. Однако реальность оказалась намного интереснее и тревожнее для экологов.

"Мы подтвердили высокую чувствительность анализатора, но обнаружили, что окружающая среда гораздо грязнее, чем кажется инженерам на первый взгляд", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по промышленной экологии Никитин Олег.

Выяснилось, что прибор MOMA легко ловит мизерные концентрации веществ. Проблема в том, что даже в космосе теперь сложно найти стерильность. Результаты тестов заставляют ученых пересмотреть протоколы чистоты. Любая загрязненная частица может испортить статистику, которую собирают миллионы лет.

Загадка метеорита Мурчисон и нефтяной след

В метеорите нашли пристан и фитан, но их пропорции были идеально равными. Это исключало случайное попадание обычных бактерий. Вместо следов местной фауны ученые столкнулись с продуктами сгорания ископаемого топлива. Аэрозоли от земных заводов и машин пропитали космический камень во время его полета сквозь атмосферу. Миллионы лет под давлением и жаром превращают любые биосигналы в хаотичную смесь, лишая их "зеркального" перекоса.

"Древние осадочные породы хранят нефть в таких условиях, где любая уникальная структура выравнивается до безликого хаоса", — объяснил эксперт Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Теперь марсианская миссия знает своего врага в лицо. Если анализатор найдет на Марсе равные доли зеркальных молекул, это может означать либо неживое происхождение, либо воздействие жара и давления на древнюю органику. Поиск признаков живого превращается в детектив, где нужно учитывать даже выбросы парниковых газов, которые долетают до падающих метеоритов. Успех миссии зависит от способности отличить марсианские секреты от земного шума.

Ответы на популярные вопросы о поисках на Марсе

Зачем искать именно пристан и фитан?

Они невероятно прочные. Эти молекулы не разрушаются там, где другие превращаются в пыль. Это лучшие кандидаты на роль вечных маркеров древних процессов в почве.

Что если прибор найдет равные доли зеркальных молекул?

Это укажет на то, что вещество возникло без участия живых систем. Или же на то, что время и высокая температура стерли все характерные признаки уникальности.

Может ли земная грязь испортить данные с Марса?

Да, метеорит Мурчисон доказал, что продукты сжигания нефти проникают повсюду. Космические аппараты должны быть идеально чистыми, чтобы не привезти земной мусор на другую планету.

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