Тысячу лет ему были нипочём войны и бури: легендарный дуб Робин Гуда погиб из-за новой угрозы

Легендарный Майор-Дуб в Шервудском лесу погиб после тысячи лет жизни. Дерево, служившее по преданиям убежищем Робин Гуду, не смогло пережить серию засушливых лет. В июне 2026 года экологи подтвердили отсутствие листвы на исполине, что ознаменовало конец биологической истории национального символа Британии.

Фото: en.wikipedia.org by Andy Stephenson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Легендарный Майор-Дуб в Шервудском лесу

Антропогенный фактор и климат

Майор-Дуб возвышался в Ноттингемшире более десяти веков, выдерживая штормы и смены эпох. Однако последние десятилетия стали для него фатальными. Постоянный поток туристов привел к уплотнению почвы вокруг ствола. Земля превратилась в непроницаемый панцирь, который перекрыл доступ дождевой воды и кислорода к корневой системе. Дерево буквально задохнулось под ногами миллионов поклонников фольклора.

"Гибель таких гигантов часто связана с комплексом факторов. Когда почва утрамбована до состояния бетона, корни перестают дышать и впитывать влагу. Даже интенсивная программа спасения 2023 года не смогла реанимировать поврежденные ткани", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

К антропогенному давлению добавились климатические изменения. Аномальная жара последних лет лишила дуб последних ресурсов. Попытки укрепить тяжелые ветви стальными тросами и опорами также не решили проблему внутреннего старения. В 2023 году специалисты надеялись на восстановление, но весна 2026 года показала, что жизненные процессы в стволе окончательно остановились.

Параметр Характеристика Возраст Более 1000 лет Размах кроны 28 метров Статус Биологически мертв

Наследие и экологическая роль

История дерева не обрывается с его смертью. Майор-Дуб остается в центре внимания как культурный объект. Его древесина веками использовалась для строительства знаковых сооружений, включая собор Святого Павла в Лондоне. В Шервудском лесу дерево продолжит стоять как природный памятник. Даже в мертвом состоянии исполин поддерживает локальную экосистему, предоставляя убежище насекомым и птицам.

"Старые деревья являются индикаторами состояния всей экосистемы. Усыхание Майор-Дуба — это сигнал о критическом уровне водного стресса, который испытывают леса Европы", — отметил эксперт Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Интерес к дубу возрос в 1790 году после упоминания Хейманом Руком. С тех пор дерево стало местом паломничества. Исследователи отмечают, что увядание таких объектов часто происходит незаметно для обывателя, пока процесс не становится необратимым. В отличие от гигантского гриба в Орегоне, который активно захватывает территории, древние дубы крайне уязвимы к внешним раздражителям.

"Для науки Майор-Дуб был живым архивом. Его годовые кольца могли рассказать о климате прошлого тысячелетия. Потеря такого объекта сопоставима с утратой золотого клада для историка", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Шервудский лес хранит множество тайн, от легенд о разбойниках до современных загадочных шумов, которые иногда фиксируют исследователи. Смерть Майор-Дуба ставит перед обществом вопрос о защите других памятников природы, пока они не превратились в сухие остовы.

Ответы на популярные вопросы

Почему дерево погибло именно сейчас?

Сыграл роль накопительный эффект засухи и физического износа. Травмированные корни не смогли обеспечить водой огромную крону в условиях дефицита осадков.

Будут ли дерево сносить?

Нет, оно останется в лесу как природный мемориал. Ограждение вокруг него сохранится для безопасности посетителей и защиты остатков корневой системы.

Есть ли замена Майор-Дубу?

В Шервуде растут другие древние дубы, но ни один из них не обладает сопоставимой известностью и связью с фольклором.

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