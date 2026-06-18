Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто вместо Шамана? Что ответил Игорь Бутман о выборе представителя России на "Интервидение"
Любого подонка можно простить: какое условие Бояков поставил уехавшим из России артистам
Французы проспали удар в тылу: пламя на военном объекте в Тулузе парализовало работу цехов
Опрометчивый глоток пива перед поездкой: через сколько часов организм очистится
Кот под потолком: почему отсутствие страха пред высотой не защищает хвостатых от тяжёлых травм
Больше никакой веры в современные хиты: Лазарев объяснил, почему новые треки живут два месяца
Молодость без шприца перестала быть мечтой: новые процедуры всё чаще заменяют уколы
Камчатку свели к икре и крабам: 12 сувениров раскроют другую сторону полуострова
Сочная жимолость на зависть соседям: три подкормки помогут кустам раскрыть весь потенциал

Тысячу лет ему были нипочём войны и бури: легендарный дуб Робин Гуда погиб из-за новой угрозы

Наука

Легендарный Майор-Дуб в Шервудском лесу погиб после тысячи лет жизни. Дерево, служившее по преданиям убежищем Робин Гуду, не смогло пережить серию засушливых лет. В июне 2026 года экологи подтвердили отсутствие листвы на исполине, что ознаменовало конец биологической истории национального символа Британии.

Легендарный Майор-Дуб в Шервудском лесу
Фото: en.wikipedia.org by Andy Stephenson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Легендарный Майор-Дуб в Шервудском лесу

Антропогенный фактор и климат

Майор-Дуб возвышался в Ноттингемшире более десяти веков, выдерживая штормы и смены эпох. Однако последние десятилетия стали для него фатальными. Постоянный поток туристов привел к уплотнению почвы вокруг ствола. Земля превратилась в непроницаемый панцирь, который перекрыл доступ дождевой воды и кислорода к корневой системе. Дерево буквально задохнулось под ногами миллионов поклонников фольклора.

"Гибель таких гигантов часто связана с комплексом факторов. Когда почва утрамбована до состояния бетона, корни перестают дышать и впитывать влагу. Даже интенсивная программа спасения 2023 года не смогла реанимировать поврежденные ткани", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

К антропогенному давлению добавились климатические изменения. Аномальная жара последних лет лишила дуб последних ресурсов. Попытки укрепить тяжелые ветви стальными тросами и опорами также не решили проблему внутреннего старения. В 2023 году специалисты надеялись на восстановление, но весна 2026 года показала, что жизненные процессы в стволе окончательно остановились.

Параметр Характеристика
Возраст Более 1000 лет
Размах кроны 28 метров
Статус Биологически мертв

Наследие и экологическая роль

История дерева не обрывается с его смертью. Майор-Дуб остается в центре внимания как культурный объект. Его древесина веками использовалась для строительства знаковых сооружений, включая собор Святого Павла в Лондоне. В Шервудском лесу дерево продолжит стоять как природный памятник. Даже в мертвом состоянии исполин поддерживает локальную экосистему, предоставляя убежище насекомым и птицам.

"Старые деревья являются индикаторами состояния всей экосистемы. Усыхание Майор-Дуба — это сигнал о критическом уровне водного стресса, который испытывают леса Европы", — отметил эксперт Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Интерес к дубу возрос в 1790 году после упоминания Хейманом Руком. С тех пор дерево стало местом паломничества. Исследователи отмечают, что увядание таких объектов часто происходит незаметно для обывателя, пока процесс не становится необратимым. В отличие от гигантского гриба в Орегоне, который активно захватывает территории, древние дубы крайне уязвимы к внешним раздражителям.

"Для науки Майор-Дуб был живым архивом. Его годовые кольца могли рассказать о климате прошлого тысячелетия. Потеря такого объекта сопоставима с утратой золотого клада для историка", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Шервудский лес хранит множество тайн, от легенд о разбойниках до современных загадочных шумов, которые иногда фиксируют исследователи. Смерть Майор-Дуба ставит перед обществом вопрос о защите других памятников природы, пока они не превратились в сухие остовы.

Ответы на популярные вопросы

Почему дерево погибло именно сейчас?

Сыграл роль накопительный эффект засухи и физического износа. Травмированные корни не смогли обеспечить водой огромную крону в условиях дефицита осадков.

Будут ли дерево сносить?

Нет, оно останется в лесу как природный мемориал. Ограждение вокруг него сохранится для безопасности посетителей и защиты остатков корневой системы.

Есть ли замена Майор-Дубу?

В Шервуде растут другие древние дубы, но ни один из них не обладает сопоставимой известностью и связью с фольклором.

Читайте также

Экспертная проверка: эколог Денис Поляков, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, ученый-физик Дмитрий Лапшин
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Новости Москвы сегодня
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Военные новости
Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Садоводство, цветоводство
Сосед-дачник знает толк: 5 способов применения соды, которые заменяют дорогие пестициды
Популярное
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины

Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.

Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Британский позор всплыл наружу, но Стармер и Хан до сих пор на свободе Любовь Степушова Опасная ставка на тишину: новую технику ВСУ невозможно заметить даже через тепловизор Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Это едва не обернулось катастрофой: владельцы частного судна в Ла-Манше теперь умоляют о тишине
Последние материалы
Любого подонка можно простить: какое условие Бояков поставил уехавшим из России артистам
Французы проспали удар в тылу: пламя на военном объекте в Тулузе парализовало работу цехов
Опрометчивый глоток пива перед поездкой: через сколько часов организм очистится
Кот под потолком: почему отсутствие страха пред высотой не защищает хвостатых от тяжёлых травм
Больше никакой веры в современные хиты: Лазарев объяснил, почему новые треки живут два месяца
Молодость без шприца перестала быть мечтой: новые процедуры всё чаще заменяют уколы
Камчатку свели к икре и крабам: 12 сувениров раскроют другую сторону полуострова
Сочная жимолость на зависть соседям: три подкормки помогут кустам раскрыть весь потенциал
Белковый мозг — не венец творения? Учёные допустили существование в космосе неорганического разума
Бабушкин десерт превратился в угрозу желудку: последствия неверной термообработки крахмала поразили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.