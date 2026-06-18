В воздухе вокруг нас висят миллионы существ: в тумане обнаружили скрытую, но активную жизнь

Туман — это не просто серая дымка, мешающая водителю видеть дорогу. Это полноценное общежитие, плотно заселенное бактериями. Вы спросите: откуда они в воздухе? А вот оттуда. Эти микроскопические "соседи" не просто летают в каплях воды, они там живут, делятся и даже наводят порядок, перерабатывая токсичный атмосферный мусор.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туман на дороге

Туман как живая экосистема

Представьте каплю тумана. Она в десять раз тоньше человеческого волоса. Казалось бы, ерунда. Но Пхи Тхыонг Тхыонг Као из Университета Аризоны доказала: это микро-мир. Раньше считалось, что в тумане микробы просто коротают время до падения на землю. Ошибочка. Они там активно растут.

Из-за ветра изучать это сложно. Воздушные массы постоянно смешиваются, превращая эксперимент в кашу. Ученые схитрили и сфокусировались на радиационном тумане. Он образуется в полный штиль, когда земля остывает. Идеально для наблюдения.

"Мы привыкли видеть в тумане лишь помеху для зрения, но физика процессов внутри каждой капли гораздо интереснее. Это по сути мобильная лаборатория, где микроорганизмы занимаются переработкой органики", — пояснил в беседе с Pravda. Ru микробиолог Николай Зуев.

Кто живет в капле воды?

Концентрация микробов в наперстке туманной воды поражает — там около 10 миллионов бактерий. По плотности населения этот "туманный отель" не уступает морской воде. Исследователи выявили там целые колонии рода Methylobacterium. Их количество в тумане взлетает до небес по сравнению с сухим воздухом. Им там нравится.

Характеристика Показатель Плотность бактерий ~10 млн в наперстке Основной жилец Methylobacterium

Бактерии против формальдегида

Здесь начинается самое интересное. Бактерии не просто плавают. Они едят. Их меню состоит из формальдегида. Это токсичный загрязнитель воздуха. Бактерии уничтожают его с бешеной скоростью, превращая в обычный углекислый газ. Им нужно выжить, поэтому они работают как природные фильтры.

"Реакция расщепления идет быстрее, чем биологическая потребность микробов в синтезе компонентов клетки. Это значит, что среда тумана фундаментально меняет химический состав нижних слоев атмосферы", — отметил в беседе с Pravda. Ru химик Илья Сафронов.

Риски и польза для человека

Многие страны уже научились собирать туман, чтобы получать питьевую воду. Но теперь надо быть начеку. В такой влаге микробов больше, чем казалось. Фильтрация становится обязательным пунктом. Здоровому человеку это вряд ли навредит, а вот иммунитет некоторых людей стоит поберечь.

Ответы на популярные вопросы о микробном составе тумана

Опасна ли вода из тумана для людей?

Для большинства риск близок к нулю. Осторожность нужна лишь людям с серьезным иммунодефицитом.

Почему бактерии размножаются именно в тумане?

Капли тумана создают изолированную среду с необходимым уровнем влажности и питательными веществами, которых нет в обычном сухом воздухе.

Как туман меняет качество воздуха?

Он работает как активный фильтр, поглощая и разрушая токсичные соединения, такие как формальдегид.

Почему этот процесс активен ночью?

Многие атмосферные реакции тормозятся без света, но бактериям солнце не нужно. Они продолжают свою деятельность круглосуточно.

"Мы только начали понимать роль облаков как биореакторов. Предстоит еще выяснить, какие еще виды бактерий управляют химией атмосферы в разных точках планеты", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru метеоролог Сергей Баранов.

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