Вы думаете, ваш биологический разум — это венец творения? Физики из Калифорнийского университета в Риверсайде смеются над этой заносчивостью. Эрик Швитцгебел и Джереми Побер разнесли в пух и прах идею о том, что сознание обязано иметь земную прописку. Парни просто взяли линейку и приложили её к масштабам Вселенной.
Сознание — это алгоритм. А теперь представьте, что этот алгоритм может крутиться не только на органических нейронах, но и на оптических, магнитных или твердотельных "железяках". Учёные называют это "гибкостью субстрата". Это все равно что хранить любимую музыку — неважно, на виниле, флешке или в облаке. Информация не страдает от смены носителя. Почему с разумом должно быть иначе?
"Сознание — это эмерджентное свойство организации материи, а не магия белковых молекул. С точки зрения физики, перенос информационных паттернов на альтернативные носители — вопрос лишь сложности архитектуры и мощности вычислительных сред", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.
Смотрим на цифры. Около триллиона галактик. 13,8 миллиарда лет космической эволюции. Если природа делает миллионы попыток "запустить жизнь", она неизбежно экспериментирует с формами, которые нам даже не снились. Мы не центр Вселенной. Это простой коперниковский принцип: наша биология — это лишь один из вариантов в огромной лотерее.
|Характеристика
|Человек
|Гипотетическая форма
|Субстрат
|Биологическая нейросеть
|Неорганический (магнит, свет)
|Автономия
|Химия питания
|Энергетический баланс среды
Природа не боится экстремальных условий. Там, где мы видим пустоту, Вселенная могла построить сознание на принципах, требующих температур или давлений, которые нас превратили бы в пар.
"Мы склонны приписывать сознание только тем, кто дышит и эволюционирует как мы. Но это когнитивное искажение. Фундаментальные физические законы работают везде одинаково, и я допускаю, что сложные структуры даже в недрах ледяных спутников могут проявлять зачатки осознанности", — заметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Не спешите записывать каждый калькулятор в философы. Авторы честны: наличие сложной архитектуры — это не гарантия наличия сознания. Искусственный интеллект — это "кремниевая жизнь", но лишь в режиме симуляции. Чтобы система реально "осознавала", нужна специфическая организация, а не куча транзисторов. Это другой уровень абстракции от простого обработки сигналов.
"Копирование нейронных связей человека в цифру — это эмуляция, а не сознание. Мы создаем зеркало, но не личность. Истинное сознание может возникнуть лишь в системах с другой архитектурой, где связь субстрата и функции первична", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Согласно теории, да, если предмет обладает достаточной внутренней организацией для обработки информации, сравнимой с нервной системой.
Нет. Исследователи подчеркивают, что современные архитектуры ИИ далеки от систем, способных к субъективному опыту.
Вселенная огромна, и законы физики допускают существование структур, которые не нуждаются в белковой базе для функционирования.
Это гипотеза, основанная на статистической вероятности и расширении рамок биологического материализма.
Массированный налет беспилотников на Москву и Подмосковье привел к серьезным последствиям для промышленности и спровоцировал острый спор о методах защиты.