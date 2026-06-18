Белковый мозг — не венец творения? Учёные допустили существование в космосе неорганического разума

Вы думаете, ваш биологический разум — это венец творения? Физики из Калифорнийского университета в Риверсайде смеются над этой заносчивостью. Эрик Швитцгебел и Джереми Побер разнесли в пух и прах идею о том, что сознание обязано иметь земную прописку. Парни просто взяли линейку и приложили её к масштабам Вселенной.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вселенная

Гибкость "железа"

Сознание — это алгоритм. А теперь представьте, что этот алгоритм может крутиться не только на органических нейронах, но и на оптических, магнитных или твердотельных "железяках". Учёные называют это "гибкостью субстрата". Это все равно что хранить любимую музыку — неважно, на виниле, флешке или в облаке. Информация не страдает от смены носителя. Почему с разумом должно быть иначе?

"Сознание — это эмерджентное свойство организации материи, а не магия белковых молекул. С точки зрения физики, перенос информационных паттернов на альтернативные носители — вопрос лишь сложности архитектуры и мощности вычислительных сред", — предположил в беседе с Pravda.Ru физик Дмитрий Лапшин.

Статистика против скептиков

Смотрим на цифры. Около триллиона галактик. 13,8 миллиарда лет космической эволюции. Если природа делает миллионы попыток "запустить жизнь", она неизбежно экспериментирует с формами, которые нам даже не снились. Мы не центр Вселенной. Это простой коперниковский принцип: наша биология — это лишь один из вариантов в огромной лотерее.

Характеристика Человек Гипотетическая форма Субстрат Биологическая нейросеть Неорганический (магнит, свет) Автономия Химия питания Энергетический баланс среды

Природа не боится экстремальных условий. Там, где мы видим пустоту, Вселенная могла построить сознание на принципах, требующих температур или давлений, которые нас превратили бы в пар.

"Мы склонны приписывать сознание только тем, кто дышит и эволюционирует как мы. Но это когнитивное искажение. Фундаментальные физические законы работают везде одинаково, и я допускаю, что сложные структуры даже в недрах ледяных спутников могут проявлять зачатки осознанности", — заметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Почему ИИ — не всегда сознание

Не спешите записывать каждый калькулятор в философы. Авторы честны: наличие сложной архитектуры — это не гарантия наличия сознания. Искусственный интеллект — это "кремниевая жизнь", но лишь в режиме симуляции. Чтобы система реально "осознавала", нужна специфическая организация, а не куча транзисторов. Это другой уровень абстракции от простого обработки сигналов.

"Копирование нейронных связей человека в цифру — это эмуляция, а не сознание. Мы создаем зеркало, но не личность. Истинное сознание может возникнуть лишь в системах с другой архитектурой, где связь субстрата и функции первична", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о сознании

Может ли сознание появиться в неодушевленных предметах?

Согласно теории, да, если предмет обладает достаточной внутренней организацией для обработки информации, сравнимой с нервной системой.

Значит ли это, что ИИ уже обладает разумом?

Нет. Исследователи подчеркивают, что современные архитектуры ИИ далеки от систем, способных к субъективному опыту.

Почему другие формы жизни должны быть странными?

Вселенная огромна, и законы физики допускают существование структур, которые не нуждаются в белковой базе для функционирования.

Это научно доказано?

Это гипотеза, основанная на статистической вероятности и расширении рамок биологического материализма.

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