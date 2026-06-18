Нейросети уходят под воду: зачем на самом деле нужен тоннель через Берингов пролив

Тоннель через Берингов пролив может стать не только транспортным проектом. По оценке координатора экспертного совета проектного офиса по развитию Арктики доцента Александра Воротникова, он способен подтолкнуть Россию и США к более тесной работе в энергетике и в сфере искусственного интеллекта.
Поводом для обсуждения стало выступление главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева на Петербургском международном экономическом форуме. Он сообщил о подписании РФПИ договора на проектирование этого инфраструктурного объекта.
Сейчас речь идет о первых обсуждениях проекта. Александр Воротников, координатор экспертного совета проектного офиса по развитию Арктики, считает, что даже на этой стадии тема уже затрагивает не только транспорт, но и более широкую повестку. По его словам, у России есть собственные технологические решения, а у США — опыт в добыче и переработке минеральных ресурсов.
Отдельно Воротников выделил энергетику и системы искусственного интеллекта. На его взгляд, именно эти направления могут стать практической основой для сотрудничества.
Он обратил внимание на строительство центров обработки данных в российской Арктике. США накопили большой опыт в создании и эксплуатации дата-центров, которые работают для ИИ. Российская Арктика, по словам эксперта, дает другое преимущество — природный холод, который помогает таким объектам работать стабильнее.
"Арктика дает редкое сочетание условий: здесь можно развивать вычислительную инфраструктуру, не тратя столько ресурсов на охлаждение, как в более теплых регионах", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Если проект начнут двигать дальше, он затронет не только инженеров, но и экономику, логистику и энергосистемы. Для такой связки нужны решения, которые выдерживают северные условия и длинные расстояния. Именно поэтому обсуждение тоннеля быстро выходит за рамки одной стройки.
Для подобных проектов особенно важна связка между транспортом и инфраструктурой вокруг него. Без этого даже крупная идея остается на бумаге. Когда речь идет о Северном морском пути, арктической логистике и энергоснабжении, один объект начинает тянуть за собой целую цепочку задач.
"Если такой тоннель когда-нибудь выйдет за рамки обсуждений, рядом с ним почти наверняка начнут строить и энергетику, и вычислительные мощности. Для Севера это логичный сценарий", — предположил в беседе с Pravda. Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Воротников не говорил о сроках или конкретных параметрах строительства. Речь идет именно о перспективе, которая может открыть новые направления диалога между Москвой и Вашингтоном.
|Фактор
|Что отмечено в материале
|Статус проекта
|На стадии первичных обсуждений
|Повод для обсуждения
|Выступление Кирилла Дмитриева на ПМЭФ
|Потенциальные сферы
|Энергетика и искусственный интеллект
|Сильная сторона России
|Технологические решения и арктический холод для ЦОД
|Сильная сторона США
|Опыт добычи и переработки минеральных ресурсов, а также дата-центров для ИИ
Проект тоннеля через Берингов пролив обсуждают как возможную точку сборки сразу нескольких направлений. Пока это только идея и договор о проектировании, но даже на этом этапе вокруг нее уже выстраивается разговор о технологиях, энергии и вычислительной инфраструктуре.
Речь идет о подземном тоннеле через Берингов пролив, который должен связать Россию и США.
Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на Петербургском международном экономическом форуме.
Потому что Воротников видит в проекте шанс для сотрудничества в сфере ИИ и дата-центров.
Эксперт связал проект с российской Арктикой, где холодный климат помогает работе центров обработки данных.
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