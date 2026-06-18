Стандартные системы ПВО бессильны: в КНР представили технологию, которую невозможно обнаружить

Китайские военные инженеры создали разведывательный беспилотник, полностью копирующий анатомическое строение и вес обычного комара. Аппарат весит всего 0,3 грамма и предназначен для работы в местах, абсолютно недоступных для стандартной разведывательной техники, открывая новые возможности для скрытого сбора информации в узких пространствах.

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Бионика на службе военной разведки

Разработка Национального университета оборонных технологий Китая практически неотличима от живого насекомого. Конструкция полностью воспроизводит природную структуру. Полёт робота обеспечивает специальный бионический механизм, заставляющий крылья совершать около 500 взмахов в секунду. Благодаря такой высокой частоте миниатюрный разведчик способен неподвижно зависать в воздухе, совершать резкие манёвры и проникать в охраняемые помещения сквозь мельчайшие щели и вентиляционные отверстия.

На борту сверхлёгкой платформы размещено оборудование для фиксации видеопотока и перехвата беспроводных сигналов. Подобный арсенал позволяет аппарату выполнять сложнейшие задачи, которые раньше требовали отправки полноценных разведывательных групп. Китайские специалисты на практике доказывают превосходство своей инженерной школы, создавая сложнейшие микросистемы. Ранее подобные подходы демонстрировала уникальная станция внутри высотки, показавшая всему миру возможности китайской урбанистики.

"Главная опасность таких устройств заключается в невозможности их обнаружения стандартными средствами радиоэлектронной борьбы или визуального контроля. Малый вес и копирование биологического объекта позволяют аппарату беспрепятственно проникать за периметр безопасности и осуществлять скрытый съем данных непосредственно у источника", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Технологические ограничения микродронов

Несмотря на высокую незаметность, новая технологическая платформа имеет ряд конструктивных недостатков. Главным ограничением остаётся критически малая ёмкость источника питания. Из-за жёстких лимитов по весу установленный аккумулятор обеспечивает непрерывное нахождение в воздухе в течение лишь нескольких минут, после чего роботу требуется подзарядка.

Вторым уязвимым фактором является физика микромира. Любые воздушные потоки и турбулентность мгновенно сбивают ультралёгкую конструкцию с заданного курса. На стабильность таких микродронов могут влиять даже неочевидные факторы, которые выявляют исследования ученых в области состояния атмосферных слоев и локальных электромагнитных полей.

"На уровне веса в доли грамма аэродинамика работает совершенно иначе, чем для крупных объектов. Обычный сквозняк в комнате становится для такого робота непреодолимой силой, сопоставимой со штормом, поэтому инженерам приходится создавать сложнейшие алгоритмы стабилизации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Развитие автономных систем и роевой потенциал

Сейчас китайские инженеры работают над модернизацией источников питания, рассматривая возможность размещения тонкоплёночных солнечных элементов непосредственно на плоскости машущих крыльев. Также ведётся интеграция микропроцессоров с элементами искусственного интеллекта для автоматического противодействия воздушным потокам. Параллельно прорабатывается концепция коллективного управления, которая позволит объединять сотни роботов-насекомых в единый разведывательный рой.

В США ведомство DARPA финансирует аналогичный проект RoboBee, однако американские прототипы уступают китайской разработке по параметрам маскировки и весу. Китай делает ставку на абсолютное сходство с живой природой. Ранее в этом же оборонном университете КНР уже успешно тестировали летающие платформы, имитирующие голубей и стрекоз, что указывает на системный интерес военных к развитию биоморфических разведывательных систем.

"Такие проекты наглядно демонстрируют школьникам и студентам, как законы классической механики и физики работают в микромасштабе. Копирование живой природы — бионика — позволяет решать задачи, которые стандартная робототехника с винтами решить не способна", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Параметр устройства Технические характеристики Масса корпуса с оборудованием 0,3 грамма Интенсивность работы крыльев Около 500 взмахов в секунду Функциональные возможности Съемка видео, перехват радиосигналов Основные уязвимости Малое время полета, чувствительность к ветру

Ответы на популярные вопросы о дрон-комарах

Как летает китайский дрон-комар?

Аппарат использует бионический принцип машущего полета. Специальный микропривод заставляет крылья двигаться со скоростью до 500 взмахов в секунду, что позволяет имитировать полет настоящего насекомого, зависать на месте и маневрировать.

Какое оборудование установлено на таком маленьком роботе?

Несмотря на вес в 0,3 грамма, на платформе размещаются миниатюрные датчики, оптические элементы для фиксации изображения и микросхемы для перехвата беспроводных сигналов в радиусе действия устройства.

Сколько времени робот может находиться в воздухе?

На текущем этапе автономность ограничена несколькими минутами из-за невозможности установить тяжелый и емкий аккумулятор. Инженеры ищут решение этой проблемы с помощью интеграции солнечных панелей.

Может ли ветер сломать или унести аппарат?

Сильные порывы ветра и турбулентность представляют серьезную угрозу для сверхлегкого дрона. В КНР сейчас разрабатывают специализированные цифровые автопилоты, предназначенные для удержания курса в сложных погодных условиях.

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