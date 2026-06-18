Море начало толкать воду назад: прибрежные города Испании оказались в западне из-за физики

Вдоль солнечных пляжей Средиземноморья зреет тихая катастрофа. Мы привыкли винить в наводнениях сумасшедшие штормы, вроде "Глории" или валенсийского апокалипсиса 2024 года. Но физика процесса говорит об обратном: небо тут ни при чем. Исследование Хосе А. Хименеса из Политехнического университета Каталонии доказало — настоящим убийцей городов станет не яростный ливень, а лениво поднимающаяся кромка воды. Море просто перестает принимать дождевой сток, превращая прибрежные улицы в ловушки.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Наводнение на набережной во время шторма

Штормы не стали злее — просто изменилась "ватерлиния"

Ученые прогнали 17 климатических сценариев через компьютеры. Результат остудил горячие головы: к 2100 году интенсивность осадков в Испании почти не изменится. На 80% участков побережья штормы останутся такими же, как и сто лет назад. Активность Солнца и глобальные перемены могут менять физику облаков, но для Средиземного моря это не стало приговором. Беда пришла с другой стороны уравнения.

"Мы часто ищем причину в небе, забывая о том, что происходит под ногами. Повышение базового уровня моря — это как поднять пол в комнате: потолок кажется ниже, хотя он не шелохнулся", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Двойной удар по побережью

Когда на город падает стена воды, инженерные системы должны сбросить её в море. Но если само море поднялось на метр, оно само лезет в трубы. Это и есть "комплексное наводнение". Вода зажимает людей в тиски: сверху льет дождь, снизу напирает соленый океан. Добавление фактора подъема уровня воды в модели мгновенно превратило стабильную картинку в зону бедствия. Вместо тишины — резкий скачок рисков для 80% береговой линии. И это не Эль-Ниньо, а простая арифметика высот.

Параметр Прогноз до 2100 года Сила штормовых осадков Без существенных изменений на 80% побережья Подъем уровня моря Прогноз от 0,6 до 0,9 метра Риск комплексных потопов Рост более чем в два раза

Специалисты отмечают, что пока США тратят ресурсы на секретные базы подо льдом Гренландии, их союзники в Европе рискуют буквально уйти под воду из-за просчетов в урбанистике. Старые дамбы строились с расчетом на средний уровень моря двадцатого века. Теперь эти чертежи годятся только для архивов, как и старые чертежи самолетов КБ Сухого. Природа переписала правила игры без предупреждения.

"Изношенная инфраструктура просто не рассчитана на такой подпор воды. Когда море стоит высоко, ливневка превращается в фонтан", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер по тепловым сетям Виктор Смоляков.

Ловушка спокойного моря

Средиземное море называют микроприливным — здесь вода колеблется всего на 30 сантиметров. На Атлантике приливы огромны, и города к ним привыкли. Но в Испании каждый лишний дюйм базового уровня — это катастрофа. Если на Атлантике шторм может "проскочить" в отлив, то здесь отлива практически нет. Любое повышение уровня — это вечный фундамент для будущего бедствия. Как разломы в Калифорнии копят энергию годами, так и уровень моря медленно подтачивает безопасность портов.

"Мы видим, как антропогенная нагрузка ломает естественные циклы. Изменение климата — это не только жара, это полная перекройка гидрологии побережья", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Даже спутниковый мониторинг рек подтверждает: стоки замедляются на подходе к устьям. Моделирование Хименеса — это холодный душ для чиновников. Строить дамбы "от ветра" бессмысленно, если вода заходит "с тыла" через канализацию. Мир сталкивается с вызовом, сравнимым по масштабу с экспансией SpaceX в космосе: нужно перестраивать среду обитания миллионов людей за считанные десятилетия.

Ответы на популярные вопросы о наводнениях

Почему штормы в Испании кажутся более опасными?

Это психологический эффект: каждый шторм теперь происходит на фоне более высокого уровня моря. Вода затапливает те участки, которые раньше были в безопасности, создавая иллюзию "сверхмощного" ветра или дождя.

Что такое "эффект пробки" в дренажных системах?

Когда море поднимается выше выходов ливневых труб, оно создает физическое давление, блокирующее выход пресной воды. Дождю просто некуда стекать, и он скапливается на улицах.

Помогут ли традиционные дамбы?

Только частично. Если дамбы защищают от волн, они не спасают от подъема грунтовых вод и блокировки речного стока. Нужно менять всю логику водоотведения.

Какие регионы в самой большой опасности?

Прежде всего — низменные участки Средиземноморья, где приливы слабые, а застройка плотная. Испания — лишь верхушка айсберга, такая же участь ждет многие закрытые моря мира.

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