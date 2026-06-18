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Калифорния может расколоться надвое: напряжение в разломах достигло критического пика

Наука » Экология

Геологическая стабильность Южной Калифорнии оказалась под угрозой из-за аномального роста тектонического напряжения в районе разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто. Новое исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Solid Earth, указывает на то, что давление в земной коре достигло критических отметок, невиданных за последние десять веков. Ученые предупреждают: регион вошел в опасную фазу, когда вероятность мощного сейсмического разрыва становится реальностью ближайшего будущего.

Разлом Сан-Андреас на равнине Карризо
Фото: commons.wikimedia.org by Ikluft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Разлом Сан-Андреас на равнине Карризо

Тысячелетние рекорды нагрузки: почему кору "раздувает"

Международная группа ученых из США и Европы применила продвинутое компьютерное моделирование, чтобы оценить состояние грунта в одной из самых нестабильных зон планеты. Выяснилось, что напряжение в системе разломов копилось более ста лет, и текущие показатели давления являются пиковыми за последние 1000 лет. Ситуация усугубляется тем, что с момента последнего крупного сдвига прошло уже более 160 лет — этот "период тишины" позволил породам накопить колоссальную энергию.

"Подобное накопление энергии всегда предшествует крупным сейсмическим событиям. Когда порода не может больше сопротивляться давлению, происходит резкий сброс, который мы ощущаем как разрушительные толчки. Важно понимать, что физика процесса неизменна: чем дольше пауза, тем выше риск катастрофы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Специалисты из Бернского университета подчеркивают, что система находится в критическом состоянии. Аналогичные процессы накопления энергии ранее фиксировались лишь косвенно, но новая модель позволила оцифровать риски. Это напоминает физические аномалии в атмосфере, где скрытые силы также могут внезапно менять состояние среды.

Кахонский перевал: тикающая бомба под ногами мегаполиса

Особое внимание исследователей приковано к Кахонскому перевалу. Это стратегический узел Южной Калифорнии, где сходятся не только тектонические плиты, но и жизненно важные артерии: транспортные магистрали, линии электропередачи и газопроводы. Именно здесь фиксируется до 90% всех сдвигов региональной земной коры. Расчеты показывают, что давление в разных сегментах разломов варьируется от 2,8 до 3,6 МПа.

"Кахонский перевал фактически является связующим звеном между двумя гигантскими разломами. Если разрыв начнется в этой точке, он может спровоцировать цепную реакцию по всей системе Сан-Андреас. Это как трещина на лобовом стекле: стоит начаться в одном месте, и она мгновенно разлетается по всей площади", — отметил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог Виктор Андреев.

Для понимания масштаба: тектоническое давление в этих местах сопоставимо с процессами, которые когда-то подняли скелеты гигантских рептилий на поверхность в других частях света. Только здесь мощь направлена не на сохранение истории, а на разрушение современной инфраструктуры.

Параметр системы Показатель / Значение
Уровень давления в породах 2,8 — 3,6 МПа
Период накопления напряжения Более 160 лет
Доля сдвигов в Кахонском проходе Около 90%
Исторический максимум Наивысший за 1000 лет

Каскадная реакция: сценарии катастрофического землетрясения

При моделировании будущего поведения разломов ученые прорабатывали десятки вариантов развития событий. Оптимистичные сценарии предполагают, что разрыв ограничится одной линией, что приведет к сильному, но локальному землетрясению. Однако физическая модель Кахонского узла допускает объединение разломов Сан-Андреас и Сан-Хасинто в единую зону разрыва. В этом случае высвободится энергия, способная стереть с лица земли жилые кварталы и промышленные зоны.

"Современные технологии позволяют нам видеть структуру разлома почти так же четко, как спутники видят загрязнение рек. Проблема в том, что мы не можем предсказать точную секунду начала землетрясения, но мы точно знаем: критическая масса набрана, и система обязана разрядиться", — предупредил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Власти должны учитывать эти данные при городском планировании. Архитектурные решения в сейсмоопасных зонах требуют такого же инновационного подхода, как уникальная инженерия китайских мегаполисов, где транспорт и жилье адаптированы под экстремальные условия. Модель не дает точной даты, но четко очерчивает границы неизбежного риска.

Ответы на популярные вопросы о разломах Калифорнии

Почему напряжение в разломах растет так долго?

Тектонические плиты постоянно движутся, но в зонах разломов их края "сцепляются". Пока края удерживают друг друга, внутри породы копится колоссальное напряжение, которое сдавливает пласты коры десятилетиями.

Может ли давление сброситься без разрушений?

Микротолчки происходят постоянно, но их недостаточно для того, чтобы разгрузить систему при давлении в 3,6 МПа. Основной объем энергии в таких условиях обычно выбрасывается залпово в ходе мощного сейсмического события.

Как Кахонский перевал влияет на мощь землетрясения?

Он работает как передаточное звено. Если разлом Сан-Андреас начнет рваться в этой точке, геометрия стыка может перенаправить энергию на соседний разлом Сан-Хасинто, превращая два средних события в одну мегакатастрофу.

Что дает ученым новая компьютерная модель?

Она позволяет оценить предел прочности земной коры в конкретных сегментах. Это помогает понять, какие именно участки инфраструктуры США первыми попадут под удар и где необходимо срочное усиление конструкций.

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Экспертная проверка: геолог Алексей Трофимов, сейсмолог Виктор Андреев, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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