Эти валуны у пруда начали дышать: случайная прогулка в Таиланде обернулась мировой сенсацией

Житель тайской провинции Чайяпхум наткнулся на "странные камни" во время прогулки у общественного пруда, которые на поверку оказались останками одного из крупнейших существ, когда-либо населявших Юго-Восточную Азию. Палеонтологи идентифицировали кости как принадлежащие новому виду гигантских динозавров — Nagatitan chaiyaphumensis. Этот 30-тонный исполин с шеей длиной в 27 метров доминировал в регионе около 113 миллионов лет назад, когда ландшафт древнего Таиланда представлял собой не джунгли, а открытые засушливые равнины.

Фото: freepik is licensed under public domain Раскопки

Открытие у общественного пруда: как "камни" стали сенсацией

История находки началась в 2016 году с наблюдательности местного жителя Танома Луангнана. Его внимание привлекли необычные формы в породе рядом с водой. Ученые из Университета Махасаракхама и Департамента минеральных ресурсов, прибывшие на место, подтвердили: перед ними не просто геологические образования, а позвонки, ребра и тазовые кости огромного зауропода — представителя группы длинношеих травоядных динозавров.

"Обнаружить настолько полный скелет в этих слоях — большая удача. Обычно археологические и палеонтологические находки в регионе фрагментарны из-за особенностей почвы, но здесь мы получили детальную картину строения животного", — рассказал в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Находка была сделана в формации Кхок Круат. Это слой земли, относящийся к раннему меловому периоду. Ученые отмечают, что Nagatitan позволяет восполнить пробел в эволюционном древе зауроподов-сомфоспондилов. Ранее считалось, что подобные гиганты были более характерны для Южной Америки, однако тайская находка доказывает их процветание и в азиатском регионе.

Анатомия нагатитана: змееподобный гигант мелового периода

Название вида Nagatitan chaiyaphumensis объединяет в себе топоним Чайяпхум и имя мифического змея Наги. Подобная аналогия оправдана: динозавр обладал невероятно длинной шеей и хвостом. Вес взрослой особи достигал 30 тонн, что сопоставимо с массой пяти африканских слонов. При этом его передние конечности были длиннее, чем у многих других известных гигантов, что обеспечивало устойчивость при передвижении на широко расставленных ногах.

Параметр Характеристика Nagatitan Примерная длина Более 27 метров Масса тела Около 30 тонн Группа Зауроподы (сомфоспондилы) Возраст находки 113 миллионов лет

Интересно, что хотя нагатитан и уступает в массе патаготитану (который весил до 60 тонн), его анатомия свидетельствует о высокой степени адаптации к местным условиям. Длинная правая передняя кость, найденная при раскопках, оказалась непропорционально большой даже в сравнении с более массивными сородичами из других частей света.

"Длинная шея зауроподов работала не только для добычи корма с высоких деревьев, но и в качестве мощного радиатора. При таких размерах атмосфера и жара становятся врагами: животному жизненно важно сбрасывать лишнее тепло, чтобы избежать перегрева внутренних органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Жизнь в раскаленной саванне: как выживали 30-тонные машины

В эпоху нижнего мела территория Юго-Восточной Азии располагалась ближе к экватору. Климат был существенно суше нынешнего, а растительность — беднее. Ученые предполагают, что огромные травоядные перемещались по открытым пространствам, поедая папоротники и хвощи. Подобно тому как сегодня состояние рек может выдать скрытые природные процессы через спутниковый мониторинг, палеоэкологи восстанавливают облик древнего мира по химическому составу пород.

Нагатитаны не просто жили в этой среде — они её формировали. Огромные стада вытаптывали молодую поросль, препятствуя превращению саванн в густые леса. Это поддерживало открытую экосистему, позволявшую гигантам беспрепятственно кочевать в поисках пищи и воды. Система воздушных мешков внутри тела, облегчавшая скелет, также помогала эффективно дышать в условиях жаркого климата раннего мела.

"Такая крупная находка меняет наше представление о биоразнообразии Азии. Эти гиганты были вершиной эволюции травоядных, настоящими живыми 'небоскребами', которые успешно конкурировали с любыми хищниками просто за счет своих габаритов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о Nagatitan chaiyaphumensis

Как ученые определили вес динозавра по отдельным костям?

Для этого используются математические модели, основанные на окружности бедренной и плечевой костей. Именно они несут основную нагрузку веса животного, что позволяет с высокой точностью рассчитать общую массу тела.

Почему этот динозавр назван в честь змеи?

Видовое имя отсылает к Наге — мифическому змееподобному существу из буддийской и индуистской традиции. Это подчеркивает характерную для зауроподов длинную, гибкую шею и хвост.

Чем питался нагатитан в условиях засушливого климата?

Его рацион составляли жесткие папоротники, хвощи и хвойные растения. Благодаря длинной шее динозавр мог охватывать огромный радиус пастбища, не тратя энергию на перемещение всего туловища.

Является ли нагатитан самым крупным динозавром в мире?

Нет, он является крупнейшим в Юго-Восточной Азии, но уступает южноамериканским титанозаврам, таким как патаготитан, вес которых мог достигать 60-70 тонн.

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