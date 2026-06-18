Эти валуны у пруда начали дышать: случайная прогулка в Таиланде обернулась мировой сенсацией

Житель тайской провинции Чайяпхум наткнулся на "странные камни" во время прогулки у общественного пруда, которые на поверку оказались останками одного из крупнейших существ, когда-либо населявших Юго-Восточную Азию. Палеонтологи идентифицировали кости как принадлежащие новому виду гигантских динозавров — Nagatitan chaiyaphumensis. Этот 30-тонный исполин с шеей длиной в 27 метров доминировал в регионе около 113 миллионов лет назад, когда ландшафт древнего Таиланда представлял собой не джунгли, а открытые засушливые равнины.
История находки началась в 2016 году с наблюдательности местного жителя Танома Луангнана. Его внимание привлекли необычные формы в породе рядом с водой. Ученые из Университета Махасаракхама и Департамента минеральных ресурсов, прибывшие на место, подтвердили: перед ними не просто геологические образования, а позвонки, ребра и тазовые кости огромного зауропода — представителя группы длинношеих травоядных динозавров.
"Обнаружить настолько полный скелет в этих слоях — большая удача. Обычно археологические и палеонтологические находки в регионе фрагментарны из-за особенностей почвы, но здесь мы получили детальную картину строения животного", — рассказал в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.
Находка была сделана в формации Кхок Круат. Это слой земли, относящийся к раннему меловому периоду. Ученые отмечают, что Nagatitan позволяет восполнить пробел в эволюционном древе зауроподов-сомфоспондилов. Ранее считалось, что подобные гиганты были более характерны для Южной Америки, однако тайская находка доказывает их процветание и в азиатском регионе.
Название вида Nagatitan chaiyaphumensis объединяет в себе топоним Чайяпхум и имя мифического змея Наги. Подобная аналогия оправдана: динозавр обладал невероятно длинной шеей и хвостом. Вес взрослой особи достигал 30 тонн, что сопоставимо с массой пяти африканских слонов. При этом его передние конечности были длиннее, чем у многих других известных гигантов, что обеспечивало устойчивость при передвижении на широко расставленных ногах.
|Параметр
|Характеристика Nagatitan
|Примерная длина
|Более 27 метров
|Масса тела
|Около 30 тонн
|Группа
|Зауроподы (сомфоспондилы)
|Возраст находки
|113 миллионов лет
Интересно, что хотя нагатитан и уступает в массе патаготитану (который весил до 60 тонн), его анатомия свидетельствует о высокой степени адаптации к местным условиям. Длинная правая передняя кость, найденная при раскопках, оказалась непропорционально большой даже в сравнении с более массивными сородичами из других частей света.
"Длинная шея зауроподов работала не только для добычи корма с высоких деревьев, но и в качестве мощного радиатора. При таких размерах атмосфера и жара становятся врагами: животному жизненно важно сбрасывать лишнее тепло, чтобы избежать перегрева внутренних органов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
В эпоху нижнего мела территория Юго-Восточной Азии располагалась ближе к экватору. Климат был существенно суше нынешнего, а растительность — беднее. Ученые предполагают, что огромные травоядные перемещались по открытым пространствам, поедая папоротники и хвощи. Подобно тому как сегодня состояние рек может выдать скрытые природные процессы через спутниковый мониторинг, палеоэкологи восстанавливают облик древнего мира по химическому составу пород.
Нагатитаны не просто жили в этой среде — они её формировали. Огромные стада вытаптывали молодую поросль, препятствуя превращению саванн в густые леса. Это поддерживало открытую экосистему, позволявшую гигантам беспрепятственно кочевать в поисках пищи и воды. Система воздушных мешков внутри тела, облегчавшая скелет, также помогала эффективно дышать в условиях жаркого климата раннего мела.
"Такая крупная находка меняет наше представление о биоразнообразии Азии. Эти гиганты были вершиной эволюции травоядных, настоящими живыми 'небоскребами', которые успешно конкурировали с любыми хищниками просто за счет своих габаритов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Для этого используются математические модели, основанные на окружности бедренной и плечевой костей. Именно они несут основную нагрузку веса животного, что позволяет с высокой точностью рассчитать общую массу тела.
Видовое имя отсылает к Наге — мифическому змееподобному существу из буддийской и индуистской традиции. Это подчеркивает характерную для зауроподов длинную, гибкую шею и хвост.
Его рацион составляли жесткие папоротники, хвощи и хвойные растения. Благодаря длинной шее динозавр мог охватывать огромный радиус пастбища, не тратя энергию на перемещение всего туловища.
Нет, он является крупнейшим в Юго-Восточной Азии, но уступает южноамериканским титанозаврам, таким как патаготитан, вес которых мог достигать 60-70 тонн.
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