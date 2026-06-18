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Сверчки или спецслужбы? Как звук из 1953 года стал оружием, которое до сих пор пугает мир

Наука

Невидимые волны и странные звуки в стенах посольств годами ставили в тупик службы безопасности. История с непонятными симптомами у дипломатов началась не вчера, но до сих пор вызывает массу споров и версий. На деле же выходит, что обычный технический шум может скрывать за собой серьезные игры разведок или просто капризы природы.

Анализ радиосигналов
Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Морозов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анализ радиосигналов

Московский след и микроволновая загадка

Все началось с того, что приборы в американском посольстве в Москве зафиксировали странное излучение. Снаружи на здание был направлен невидимый луч. Частота колебалась от 2 до 4 гигагерц. Это намного слабее кухонной микроволновки, но достаточно, чтобы вызвать вопросы у инженеров. Сигнал ловили десятилетиями, пытаясь понять его истинное назначение. Исследования не подтвердили, что такая мощность может разрушить психику или лишить сна.

"Микроволновое излучение низкой интенсивности трудно назвать эффективным оружием. Скорее это был способ дистанционного питания электроники, скрытой внутри помещений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для защиты дипломатов пришлось обшивать комнаты медными листами и ставить специальные стекла. Официально людей проверяли на вирусы, но все понимали — ищут следы влияния волн. Если смотреть на вещи проще, этот процесс напоминал попытку найти черную кошку в темной комнате, когда не ясно, есть ли она там вообще.

Штуковина в гербе: как будили жучков

Тот самый секрет крылся в технологиях прослушивания. Оказалось, что сигнал нужен не для атаки на мозг, а для активации пассивных устройств. Знаменитая "Штуковина", спрятанная в подаренном послу деревянном гербе, работала без батареек. Ее оживлял именно направленный луч из соседнего дома. Устройство улавливало вибрации воздуха от разговоров и отражало сигнал обратно. Это была гениальная по своей простоте инженерная деталь, которую долго не могли разгадать.

Параметр Характеристика сигнала
Частота 2–4 ГГц
Цель Активация пассивных микрофонов
Защита Медные экраны и напыление на окна

Когда информация о луче попала в газеты, начался скандал. Дипломаты возмущались, что их держали в неведении. В итоге после долгих переговоров странная активность прекратилась. Но механизм подозрительности уже был запущен, и любая головная боль у сотрудников миссий теперь трактовалась как внешняя атака.

Гаванский эхо: сверчки или секретное оружие

Спустя годы история повторилась в Гаване. Дипломаты жаловались на звон в ушах и тошноту. Многие слышали резкий металлический звук. Сразу возникли теории об акустическом оружии или инфразвуке. С этим стоит быть аккуратнее, ведь психика человека склонна дорисовывать угрозу там, где ее нет. Позже выяснилось, что один из пугающих звуков — это пение местных сверчков. Но у некоторых пострадавших врачи действительно зафиксировали небольшие изменения в тканях мозга.

"В условиях высокого стресса и постоянного ожидания слежки любой природный шум может быть воспринят как агрессия. Это известная психологическая ловушка", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Подозрения снова пали на спецслужбы разных стран, но прямых улик никто не нашел. Любой сложный вариант воздействия требует громоздкого оборудования, которое трудно спрятать. В глаза бросается тот факт, что за десятилетия технологии изменились, а сценарий остался прежним. Это заставляет задуматься, не имеем ли мы дело с массовой реакцией на неизвестный физический фактор.

Важный нюанс заключается в том, что разведки мира официально открестились от подобных атак. Однако тишина в кабинетах послов по-прежнему кажется многим звенящей. Любая необъяснимая ошибка в работе организма теперь рассматривается через призму шпионажа.

Ответы на популярные вопросы о гаванском синдроме

Может ли микроволновое излучение вызвать такие симптомы?

Для серьезного повреждения тканей требуются мощности, которые невозможно использовать незаметно. Однако длительное воздействие слабых волн остается предметом споров среди биофизиков.

Почему симптомы проявляются только у дипломатов?

Это может быть связано с их профессиональной деятельностью, работой в закрытых, защищенных помещениях и постоянным психологическим давлением.

Были ли найдены новые устройства прослушки в Гаване?

Официально о находках пассивных жучков, подобных московским, не сообщалось. Все обвинения строились на показаниях пострадавших и анализах состояния их здоровья.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, историк науки Сергей Белов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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