Станция внутри высотки: как в Китае решили проблему тесноты в 30-миллионном городе

В плотной городской застройке, где каждый метр земли занят высотками, архитектурная мысль порой заходит в тупик или находит выход прямо сквозь чью-то гостиную. В китайском мегаполисе Чунцин инженерам пришлось буквально пронзить жилой девятнадцатиэтажный дом железной дорогой, чтобы не сносить здание и сохранить транспортную связность района. На практике это превратилось в одну из самых известных инженерных достопримечательностей, где поезд стал тихим соседом для сотен людей.

Фото: commons.wikimedia.org by David290, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Станция метро "Лизиба"

Как проложить путь через гостиную

Когда городские власти столкнулись с необходимостью протянуть ветку монорельса через холмистый рельеф Чунцина, на пути возникла жилая высотка. Вместо того чтобы пускать пути в обход или переселять жильцов, строители использовали опыт коллег из Осаки. В Японии магистраль проходит сквозь офисный центр, но в Китае задачу усложнили, разместив внутри здания полноценную станцию Лидзыба. Поезда ныряют в дом на уровне седьмого и восьмого этажей, где оборудованы платформы и технические помещения.

"Главная хитрость здесь в полной независимости конструкций. Дом и эстакада не имеют общих точек соприкосновения, между ними оставлен зазор в несколько сантиметров. Поезд едет по собственным опорам, которые уходят глубоко в грунт, никак не нагружая фундамент жилой части", — объяснил специально для Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для реализации такого сценария пришлось внести серьезные корректировки в проект, что в итоге определило успех всего решения. Станция занимает пространство, эквивалентное двум этажам в высоту и около ста пятидесяти метров в длину. При этом на шестом и девятом уровнях продолжают находиться обычные квартиры, обитатели которых не чувствуют дискомфорта от близости транспортного хаба.

Тишина внутри бетонного тоннеля

Вопрос тишины для жильцов стоял острее всего. Если смотреть на вещи проще, то стандартный поезд грохочет так, что посуда в шкафах должна была бы подпрыгивать. Однако в Чунцине монорельс работает на прорезиненных колесах, а сами рельсы установлены на мощные амортизирующие прокладки. В результате уровень шума в момент прохождения состава составляет около 60 децибел, что сравнимо с гулом работающей бытовой техники.

"Такая интеграция — это пример того, как инженерная мысль снимает антропогенную нагрузку. Взаимное расположение объектов позволяет минимизировать воздействие на среду, даже если эта среда — человеческое жилище", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Тот самый секрет комфорта заключается в отсутствии жесткой связи. Звуковая волна просто не передается на стены дома, так как вибрации гасятся опорами моста. На деле же выходит, что обычный трамвай под окном типовой застройки шумит значительно сильнее, чем этот поезд, проходящий прямо под чьим-то полом. Подобный материал в основе конструкций обеспечивает долговечность и спокойствие жильцов.

Характеристика Показатель Уровень шума поезда 60 дБ (как посудомоечная машина) Этажи прохождения 7 и 8 этажи Длина платформы 150 метров

Экономика необычного соседства

С этим стоит быть аккуратнее — на этапе проектирования владельцы квартир опасались обесценивания недвижимости. Однако запуск станции дал обратный эффект. Дом прошел через капитальное обновление, а транспортная доступность стала идеальной: достаточно спуститься на лифте, чтобы попасть в вагон под управлением автоматики. Сейчас стоимость квадратного метра здесь выше, чем в соседних кварталах без таких особенностей.

"Сам факт сохранения старой застройки при прокладке новой инфраструктуры — это огромный плюс для городской экосистемы. Мы видим, как техническая сложность превращается в имиджевый и финансовый актив", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Сегодня здание стало точкой притяжения для путешественников со всего мира. Для удобства зрителей на соседних улицах даже установили обзорные площадки. Этот вариант сосуществования транспорта и людей остается уникальным, хотя аналогичные проекты обсуждались для других мегаполисов. В глазах местных жителей их дом — это не просто бетонная коробка, а часть глобального туристического маршрута, меняющегося каждый раз с приходом очередного состава. Правильная деталь в планировании города позволила сохранить жилье и создать легенду.

Ответы на популярные вопросы о доме с поездом

Слышно ли поезд в квартирах на верхних этажах?

Жильцы утверждают, что звук напоминает работу стиральной машины в режиме отжима. Вибрация практически не ощущается благодаря раздельным фундаментам опор поезда и самого здания.

Как люди попадают на станцию?

Станция Лидзыба интегрирована в здание. Вход на нее осуществляется через обычные лифты и лестничные клетки дома, что делает доступ к метро максимально быстрым для резидентов.

Безопасно ли такое соседство?

Конструкция прошла все необходимые проверки на устойчивость. Поскольку здание и эстакада не касаются друг друга, динамические нагрузки от движения поезда не передаются на несущие стены дома.

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