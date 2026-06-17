Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Земля получила отсрочку приговора: сколько ещё продержится зелёный покров планеты
Рельеф проявится гораздо быстрее: метод работы до отказа вынудил мышечные клетки адаптироваться
Смертельная ловушка для дизайнера: почему в квартирах П-47 практически невозможно сделать перепланировку
Мираж твердых сортов: раскрыта схема подмешивания дешевого сырья в дорогую пасту
Сушка — это не голодовка, а ювелирная работа: как сохранить мышцы и убрать жир без потери силы
Модный приговор диванным критикам: Рогов ответил тем, кто считает его сумки позором
Увидеть Петербург и не разориться: лучшие завтраки, кофе и досуг за копейки в 2026 году
Иллюзия здорового загара: почему шоколадный оттенок может стать фатальным для вашей кожи
Дорогая игрушка превратилась в тыкву: почему роскошные авто обесценились в российских салонах

Такого не ожидал никто: американские ученые перешли черту в экспериментах над кодом жизни человека

Наука

Мессенджеры давно перестали быть просто средством связи, превратившись в бездонные мусорные баки для цифрового контента. Пока Павел Дуров развивает платформу, тысячи смартфонов задыхаются от гигабайтов "просмотренных" видео, которые система мертвой хваткой держит в памяти. Это не просто мешает работе устройства — переполненный кэш превращает гаджет в тормозящий кирпич, неспособный открыть даже элементарное приложение.

Представление цепи ДНК человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Представление цепи ДНК человека

Зачистка галереи и памяти устройства

Автоматическое сохранение медиафайлов работает как конвейер: каждый мем, присланный в рабочий чат, мгновенно оккупирует место на диске. На Android-устройствах файлы складируются в тематических папках Telegram Images и Video.

Владельцам iPhone приходится сложнее — система прячет контент в "Фото", требуя двойного удаления (включая папку "Недавно удаленные").

"Смартфон — это не склад, а оперативный инструмент. Хранить тысячи необработанных файлов в галерее равносильно забиванию топливного фильтра песком. Система начинает тупить на ровном месте", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Часто пользователи ищут способы "улучшить" мессенджер через сторонние патчи, что приводит к краже данных и полной блокировке устройства.

Вместо сомнительного софта стоит использовать встроенные инструменты очистки чатов. Достаточно зажать нужный файл внутри переписки и выбрать удаление "для всех", чтобы стереть цифровой след на обоих концах провода.

Сброс кэша: как вернуть ресурсы системе

Даже если в галерее пусто, Telegram продолжает хранить копии данных в скрытых директориях. Этот "склад" называется кэшем. Удаление кэша не уничтожает переписку — она остается в облаке и подгружается при повторном открытии чата. Это освобождает место, которое критически важно в условиях, когда инфраструктура сети и устройства испытывают пиковые нагрузки.

Действие Результат
Очистка кэша Освобождение 2-10 ГБ памяти без потери чатов
Удаление из галереи Очистка места в облаке iCloud/Google Photo

Для сброса балласта нужно зайти в "Данные и память", где в разделе "Использование памяти" виден реальный объем потребляемого мусора. Масштаб проблемы часто совпадает с глобальными процессами: когда фиксируются сбои Telegram в РФ, пользователи ошибочно винят связь, хотя устройство просто не справляется с обработкой локальных баз данных.

"При переполнении памяти контроллер диска начинает деградировать. Частая запись огромных объемов мелких файлов Telegram изнашивает чип памяти быстрее, чем вы успеваете выплатить кредит за телефон", — отметил в интервью Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Блокировка автоматического захвата памяти

Чтобы не заниматься чисткой еженедельно, нужно перекрыть кран. В настройках мессенджера отключается функция "Сохранять в галерею". Это защитит от спама, который часто используют мошенники в мессенджерах для маскировки вредоносных вложений под обычные картинки.

Пока власти обсуждают ограничения трафика, разумная экономия места на диске становится личной гигиеной пользователя. Дополнительно рекомендуется настроить автоудаление кэша через неделю — система сама сотрет файлы, которые вы давно не открывали.

"Физика процесса проста: чем больше файлов, тем выше нагрузка на процессор при индексации. Чистая память — это холодный и быстрый смартфон", — подчеркнул аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.

Ответы на популярные вопросы о хранении данных

Исчезнут ли фото из переписки после очистки кэша?

Нет. Фотографии останутся в облаке мессенджера. Если вы снова нажмете на них в чате, они просто загрузятся заново.

Влияет ли удаление файлов на безопасность?

Напротив, очистка медиа и отказ от автосохранения снижают риск случайного запуска вируса или сохранения компрометирующих материалов, подброшенных через спам.

Почему телефон все равно тормозит после очистки?

Проверьте объем системных данных. Telegram — основной, но не единственный источник. Часто требуется перезагрузка для обновления индекса файловой системы.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова, аналитик центра мониторинга безопасности Илья Соколов.
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Мир. Новости мира
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Еда и рецепты
Малина плюс апельсин: идеальное сочетание для самого вкусного компота в вашей кладовке
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир. Новости мира
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Популярное
Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку

Для России очень важна победа Ирана в войне с США, в результате которой Тегеран становится региональным лидером.

Иран по итогам войны с США становится региональным лидером. Россия сделала верную ставку
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Пожар в Капотне заставил депутата Думы призвать к тотальному обнулению Украины
Угольно-черное небо над Москвой: налет сотен дронов изменил привычный облик столичного региона
Собянин заявил о локализации пожара на МНПЗ, а Капотня затаила дыхание — что теперь с топливом
Россия и движение MAGA оказались союзниками в борьбе с главным врагом США Любовь Степушова Гордыня предшествует падению: внезапный ракетный голод вынудил США идти на крайние меры Андрей Николаев Политический разгром в Вашингтоне: утечка секретных данных обрушила многолетний обман США Юрий Бочаров
Словами больше не ограничимся: атака на Москву вынудила МИД подтвердить жесткий приказ главнокомандующего
Чесночные стрелки — это деликатес: как превратить огородный мусор в лучший салат лета
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Мир застыл в ожидании: Москва обозначила фатальные последствия для любого агрессора из Альянса
Последние материалы
Увидеть Петербург и не разориться: лучшие завтраки, кофе и досуг за копейки в 2026 году
Иллюзия здорового загара: почему шоколадный оттенок может стать фатальным для вашей кожи
Дорогая игрушка превратилась в тыкву: почему роскошные авто обесценились в российских салонах
Красный + коричневый: почему этот дерзкий дуэт стал главным открытием 2026 года
Сырьевая эпоха закончилась: принципиально иной экспорт из России уже принёс миллиардные прибыли
Смешной декор или ловушка? Почему модные "бездонные" миски вызывают у питомцев интоксикацию и стресс
Золотистый хруст снаружи, нежное пюре внутри: картофель, который заставит забыть о диетах
Море готовит сокрушительный удар: внезапная смена цикла на Каспии лишит тысячи людей имущества
Тело в пятьдесят лет поражает: утренние кадры Галкина* спровоцировали волну женского восторга
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.