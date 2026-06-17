Облака — это не просто пушистая вата в небе. Это серьезный электротехнический узел планетарного масштаба. Томские физики доказали: каждый тип облачности работает как своеобразный "выключатель" для ультрафиолета и электрического поля Земли. Вы спросите: при чем тут вообще электричество под ногами? А вот при чем.
Представьте, что атмосфера — это гигантская энергосистема. Ученые из геофизической обсерватории в Сибири проанализировали данные за два десятилетия. Они искали связь между формой облаков и приземными процессами. Оказалось, облака управляют уровнем УФ-излучения и напряженностью электрического поля у земли как единый дирижер оркестром.
"Мы видим, как плотные облачные структуры буквально гасят градиент потенциала. Это не случайность, а четкая закономерность, прописанная в законах электродинамики", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Для экспериментов исследователи использовали десятилетнюю статистику, отслеживая даже следы лесных пожаров. Аэрозоли в дыме работают наравне с облаками, меняя оптические и электрические свойства среды. Ситуация напоминает глубинные сдвиги в мантии, которые меняют баланс жизни на поверхности.
|Тип облаков
|Влияние на поле и УФ
|Грозовые (кучево-дождевые)
|Максимальное подавление
|Перистые
|Статистически значимое влияние
Грозовые тучи обрушивают напряженность поля с нормальных 250 В/м почти до нуля. Это логично. Однако эффект от легких перистых облаков стал неожиданностью. Они кажутся безобидными — как космический мусор вокруг планеты, который часто игнорируют. Но статистические ряды упрямы: они влияют на атмосферу.
"Данные открывают новые пути для удаленной диагностики. Теперь можно оценивать состояние гроз, не отправляя пилотов в эпицентр, что критически снижает риски техногенных аварий", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Метод дистанционного зондирования поможет лучше прогнозировать климатические аномалии. Зная свойства облаков на расстоянии, мы перестаем быть слепыми игроками в рулетку с природой. Впрочем, для человека заземленные токи — вопрос академический, а не медицинский.
"Использование данных по УФ-излучению и электрическим градиентам позволяет моделировать атмосферные процессы намного точнее, чем раньше, когда мы просто гадали", — констатировал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.
Нет, не убить, а снизить до минимальных значений, изменив проводимость атмосферы.
Да, аэрозоли работают как "загрязнители" сигнала, полностью участвуя в процессе падения показателей.
Нет, они влияют на приборы и глобальные атмосферные модели, но не на здоровье людей.
Это ключ к дистанционной диагностике атмосферы без риска для авиации и людей.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.