Скандинавы обосновались здесь навсегда: под ирландским грунтом вскрылось нечто грандиозное

В ирландском Вудстауне археологи обнаружили под слоем грунта монументальное сооружение эпохи викингов, которое может переписать историю скандинавского присутствия на острове. Масштаб постройки настолько велик, что ученые открыто говорят о находке самого большого "длинного дома" за всю историю раскопок в регионе. Это здание не просто служило кровом, а являлось административным и торговым ядром поселения, которое веками оставалось "законсервированным" под обычным сельскохозяйственным полем, избежав городской застройки.

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Крупный объект в центре поселения

Место под названием Вудстаун на юго-востоке Ирландии попало в поле зрения ученых еще в 2003 году во время дорожного строительства, но только сейчас геофизическая разведка позволила увидеть истинные масштабы подземного города. Центральной находкой стал фундамент гигантского дома. Профессор Кристин Армстронг-Ома из Музея археологии Университета Ставангера характеризует его как "очень длинный дом или большой зал".

"Обнаружение здания такого размера — это явный признак того, что перед нами не временный лагерь налетчиков, а полноценный политический центр. В таких залах не только жили вожди, там принимались решения, влиявшие на судьбу целых регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Обнаруженное здание подтверждает гипотезу, что Вудстаун был структурированным и долгосрочным городом. В отличие от Дублина, Вудстаун не застраивался веками, поэтому археологи получили доступ к нетронутым слоям раннего Средневековья. Подобные монументальные сооружения крайне редко находят в такой сохранности, так как современный ландшафт обычно уничтожает древние фундаменты.

Экономика на берегах реки Шур

Расположение поселения на берегу реки Шур было стратегическим. Река открывала викингам путь вглубь Ирландии и одновременно связывала их с морскими маршрутами, ведущими в Скандинавию и Британию. Ранее найденные торговые весы, тигли для плавки металла и серебряные слитки доказывают, что здесь процветало ремесло и контролируемый обмен товарами.

"Находка инструментов для металлообработки и весов говорит о том, что викинги создали здесь полноценную логистическую базу. Через такие точки серебро и ткани расходились по всей Европе, причем транзит был четко организован", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Вудстаун функционировал как посредник в огромной торговой сети. Здесь обменивались скотом, текстилем и драгоценными металлами. Важно, что обнаруженные артефакты указывают не просто на обмен, а на прямую интеграцию этого ирландского поселения в экономику нынешней Норвегии. Подобные процессы можно сравнить с тем, как фундаментальные элементы распределяются в пространстве, создавая базу для формирования новых сложных систем.

Тип находки Значение для истории Огромный зал (длинный дом) Центр управления и статус постоянного города Церковная утварь (фурнитура) Свидетельство грабежей монастырей и связи с Норвегией Гири и весы Высокий уровень развития денежных отношений Талькохлорит (мягкий камень) Импорт кухонной посуды напрямую из Скандинавии

Скандинавский след: грабеж или торговля?

Среди артефактов выделяются фрагменты церковного или монастырского декора, который викинги переделывали под украшения. Это явный след набегов. Однако рядом найдены обломки сосудов из талькохлорита — редкого для Ирландии камня, который в Норвегии использовали для производства жаропрочных горшков. Наличие такой бытовой утвари говорит о том, что скандинавы обустраивали в Вудстауне именно постоянный быт, перевозя с собой даже привычную посуду.

"Талькохлорит — это маркер. Его не стали бы везти просто ради продажи, это вещи для личного пользования. Это доказывает, что люди приезжали в Вудстаун надолго, перевозя семьи и привычный уклад жизни", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Связь между Вудстауном и регионом Рогаланд в Норвегии прослеживается во многих деталях. Поселение служило транзитным пунктом, где награбленное в монастырях серебро превращалось в законный товар. Развитие таких поселений часто идет по скрытым сценариям, напоминающим секретные конструкции, которые десятилетиями скрыты от глаз, прежде чем стать достоянием истории.

Ответы на популярные вопросы о находке в Вудстауне

Почему зал викингов нашли только сейчас?

Территория Вудстауна веками использовалась как сельскохозяйственные угодья. В отличие от современных городов, здесь не было глубокой перекопки грунта или строительства фундаментов, что позволило древнему слою сохраниться в первозданном виде до применения современных георадаров.

Что такое "длинный дом" викингов?

Это вытянутое здание с каркасом из дерева или камня, которое выполняло сразу несколько функций: жилье для вождя и его дружины, место проведения обрядов, политических собраний и хранения общинных запасов.

О чем говорят фрагменты монастырской утвари?

Эти находки подтверждают, что жители Вудстауна активно участвовали в набегах на ирландские монастыри. Викинги ценили драгметаллы и эмали, часто отламывая декоративные элементы крестов или книг для использования в качестве личных амулетов или брошей.

Был ли Вудстаун важнее Дублина?

В конкретный период раннего Средневековья Вудстаун мог конкурировать с крупнейшими лонгфортами (лагерями) викингов. Масштаб обнаруженного зала позволяет предположить, что у него был потенциал стать главной столицей скандинавов в Ирландии, но по пока неясным причинам центр влияния сместился.

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