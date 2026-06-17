Межпланетный десант без скафандров: почему учёные надеются встретить у Юпитера земную жизнь

Представьте: астероид лупит по Земле. В космос летят куски скал. В них — наши земные бактерии. Они не сгорают. Они летят миллионы километров и плюхаются в океан на ледяной Европе. Звучит как сценарий дешевого блокбастера? Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси утверждает: физика это позволяет.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_(14432554010).jpg by Kevin Gill НАСА запускает аппарат к Европе

Европа — дом для жизни?

Европа — это спутник Юпитера, покрытый толстой ледяной коркой. Под ней — соленый океан. Объемы воды там в два раза превышают все земные океаны вместе взятые. На дне — камни, химия, вулканы. Это ад под ногами, где жизнь могла бы процветать. Впрочем, не все так просто. В 2026 году стало понятно: тектоники и вулканов там может не хватать. Химической энергии для роста микробов недостаточно.

"Наличие глобального океана еще не означает праздник жизни. Без гидротермальных источников на дне биологические процессы буксуют. Нужен внешний приток энергии или сложных соединений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как бактерии выживают в космосе

Османов опирается на гипотезу литопанспермии. Бактерии прячутся в камнях. Камень — экран от радиации и вакуума. Астероид выбивает породу с Земли. Она летит к Юпитеру. Расстояние — 588 миллионов километров. Бактерии в таком режиме — сухие, замороженные, спящие.

Они могут выжить? Возможно. Частицы породы могли пробить лед Европы. Они падают сквозь трещины и попадают в океан. Там — тепло. Там — вода. Жизнь может банально "оттаять" и начать размножаться. Это космическое сокровище, которое мы еще не нашли.

Параметр Значение Расстояние до Европы от 588 млн км Источник энергии на Европе Под вопросом

NASA отправило к Юпитеру аппарат Europa Clipper. В 2030 году он будет у спутника. Он проверит, есть ли там хоть что-то. Пока аппарат летит, ученые моделируют среду в лабораториях.

"Моделирование условий в камере не заменяет реального полета. Мы можем рассчитать вероятность столкновения, но выживаемость спор при таком трансфере — это чисто статистическая гадалка", — предположил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о жизни на Европе

Могли ли бактерии пережить запуск с Земли?

Если бактерия внутри куска скалы, то удар астероида — это единственный способ выкинуть породу на орбиту. Мелочь внутри камня защищена от прямого тепла.

Как бактерии пройдут сквозь лед?

Лед Европы — не монолит в десять километров толщиной. Есть разломы, трещины и криовулканизм. Путь внутрь теоретически открыт.

Почему именно Европа?

Это самый "мокрый" мир после Земли. Наличие жидкой соленой воды — главный критерий для биологии, которую мы знаем.

Жизнь на Европе будет "нашей"?

Если теория Османова верна, то да. Мы найдем там дальних родственников, которые сбежали с Земли миллиарды лет назад.

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