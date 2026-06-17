Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баклажаны без капризов: хитрые приемы, после которых придется собирать урожай ведрами
Красный больше не в моде: какой оттенок педикюра этим летом выбирают самые стильные женщины
Деньги остаются в кармане: в Южной Корее нашли способ обхитрить мозг любителей тратить впустую
Черный дождь накрыл огороды в Ярославии: ученые оценили масштабы последствий для почв и воды
Слишком красивые огурцы: фальшивые дачники в Тюмени создали целую бизнес-систему
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян
Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом
Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа

Межпланетный десант без скафандров: почему учёные надеются встретить у Юпитера земную жизнь

Наука

Представьте: астероид лупит по Земле. В космос летят куски скал. В них — наши земные бактерии. Они не сгорают. Они летят миллионы километров и плюхаются в океан на ледяной Европе. Звучит как сценарий дешевого блокбастера? Астрофизик Заза Османов из Свободного университета Тбилиси утверждает: физика это позволяет.

НАСА запускает аппарат к Европе
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Europa_(14432554010).jpg by Kevin Gill
НАСА запускает аппарат к Европе

Европа — дом для жизни?

Европа — это спутник Юпитера, покрытый толстой ледяной коркой. Под ней — соленый океан. Объемы воды там в два раза превышают все земные океаны вместе взятые. На дне — камни, химия, вулканы. Это ад под  ногами, где жизнь могла бы процветать. Впрочем, не все так просто. В 2026 году стало понятно: тектоники и вулканов там может не хватать. Химической энергии для роста микробов недостаточно.

"Наличие глобального океана еще не означает праздник жизни. Без гидротермальных источников на дне биологические процессы буксуют. Нужен внешний приток энергии или сложных соединений", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как бактерии выживают в космосе

Османов опирается на гипотезу литопанспермии. Бактерии прячутся в камнях. Камень — экран от радиации и вакуума. Астероид выбивает породу с Земли. Она летит к Юпитеру. Расстояние — 588 миллионов километров. Бактерии в таком режиме — сухие, замороженные, спящие.

Они могут выжить? Возможно. Частицы породы могли пробить лед Европы. Они падают сквозь трещины и попадают в океан. Там — тепло. Там — вода. Жизнь может банально "оттаять" и начать размножаться. Это космическое сокровище, которое мы еще не нашли.

Параметр Значение
Расстояние до Европы от 588 млн км
Источник энергии на Европе Под вопросом

NASA отправило к Юпитеру аппарат Europa Clipper. В 2030 году он будет у спутника. Он проверит, есть ли там хоть что-то. Пока аппарат летит, ученые моделируют среду в лабораториях.

"Моделирование условий в камере не заменяет реального полета. Мы можем рассчитать вероятность столкновения, но выживаемость спор при таком трансфере — это чисто статистическая гадалка", — предположил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы о жизни на Европе

Могли ли бактерии пережить запуск с Земли?

Если бактерия внутри куска скалы, то удар астероида — это единственный способ выкинуть породу на орбиту. Мелочь внутри камня защищена от прямого тепла.

Как бактерии пройдут сквозь лед?

Лед Европы — не монолит в десять километров толщиной. Есть разломы, трещины и криовулканизм. Путь внутрь теоретически открыт.

Почему именно Европа?

Это самый "мокрый" мир после Земли. Наличие жидкой соленой воды — главный критерий для биологии, которую мы знаем.

Жизнь на Европе будет "нашей"?

Если теория Османова верна, то да. Мы найдем там дальних родственников, которые сбежали с Земли миллиарды лет назад.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, климатолог Максим Орлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Экономика и бизнес
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Еда и рецепты
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Популярное
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей

Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.

Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Театр одного актера во Франции: дерзкая попытка Зеленского подменить хозяев саммита обернулась позором
Российский фрегат произвёл предупредительные выстрелы по британскому судну в Ла-Манше
Сводка с фронта: ВС РФ взяли под контроль большую часть Константиновки и вышли на Дружковку Любовь Степушова
Экономический тупик в Ереване: принятые Москвой меры лишили республику колоссальной доли доходов
Зимний мохито из банки: как закатать солнечное лето, чтобы хватило до самого Нового года
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Надежда на авось не сработала: торговая блокада вынудила власти Армении пойти на поклон к России
Последние материалы
Больше никакой бумаги: что устанавливают в санузлах премиум-класса вместо привычного рулона
Запад примеряет роль палача: Амстердам готовит инфраструктуру для массового плена россиян
Евродипломатия пробила дно: попытка очернить Китай обернулась очередным провалом
Предательство по-американски: унижение Израиля стало главным инструментом дипломатии Трампа
Кредит выплачен, а долг только растет: как закрыть договор без штрафов и сюрпризов
Межпланетный десант без скафандров: почему учёные надеются встретить у Юпитера земную жизнь
Подсчет еды больше не работает: раскрыт секрет, как обмануть метаболизм и не набирать вес
Цены на заправках взлетели: ФАС расследует действия трёх зарвавшихся трейдеров
Живот не вздувается, легкость обеспечена: что съесть, чтобы очистить кишечник без лекарств
Космический ужас вырывается из тьмы: мощнейшие потоки начали выжигать целые звездные системы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.