Обычный ужин с говяжьим стейком наносит климату такой же урон, как авиаперелет через половину континента. Ученые из Бристольского и Саутгемптонского университетов доказали, что радикальное спасение экологии не требует полного отказа от привычной еды — достаточно точечных замен. Исследование показало, что выбор в пользу рыбы вместо красного мяса всего раз в неделю сокращает личный углеродный след эффективнее, чем многие государственные программы по переходу на электромобили.
Исследователи проанализировали меню 4000 британских семей и пришли к выводу, что производство продуктов питания формирует пятую часть всех вредных выбросов в атмосферу. Животноводство при этом остается самым "грязным" сектором, отвечая за 82,5% продовольственного углеродного следа. Основная нагрузка ложится на говядину и баранину из-за особенностей их выращивания и логистики.
"Замена говядины на рыбу снижает нагрузку на почву и атмосферу в разы. Это не требует от человека ломать привычки через колено, но в масштабах страны дает эффект, сопоставимый с остановкой тысяч авиарейсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.
Авторы работы специально выбрали лосось в качестве альтернативы, так как этот продукт привычен потребителю и сопоставим по питательной ценности. По расчетам ученых, такая замена всего одной порции говядины в неделю к 2050 году снизит объем выбросов на 28%. Это эквивалентно тому, как если бы каждый житель перестал летать из Лондона в Марракеш и обратно раз в год.
В журнале Environmental Research: Food Systems были представлены расчеты по разным типам питания. Если оставить всё как есть, то за счет естественного прогресса сельского хозяйства выбросы упадут лишь на 15%. Максимальный эффект дает "планетарная диета" — сокращение выбросов наполовину, что сравнимо с перелетом из Лондона в Баку. На фоне климатических аномалий, таких как мощная угроза Эль-Ниньо, подобные меры становятся необходимостью для выживания крупных экосистем.
"Мы видим, что мелкие изменения в быту работают лучше, чем далекие политические декларации. Если человек понимает, что его тарелка влияет на частоту штормов и жару за окном, он охотнее меняет потребительское поведение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.
Ученые обращают внимание, что продовольственная безопасность сегодня зависит и от внутренних ресурсов. Развитие собственного рыбного хозяйства позволяет снизить зависимость от импорта и логистических цепочек, которые также вносят вклад в загрязнение атмосферы. Подобный прагматизм напоминает уникальные инженерные проекты Сухого, где расчет шел на десятилетия вперед.
Переход на рыбу несет и медицинскую выгоду. Статистика показывает, что избыточное потребление красного мяса напрямую коррелирует с ростом заболеваемости диабетом второго типа. При этом нынешний уровень потребления морепродуктов в Европе почти на треть ниже минимальных медицинских рекомендаций.
"Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые критически важны для сосудов и работы мозга. Говядина в больших количествах, напротив, создает нагрузку на пищеварение и провоцирует хронические воспаления", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.
Однако массовый переход на рыбу потребует перестройки всей отрасли. Нужно не только поддерживать фермеров, выращивающих скот в условиях падающего спроса, но и следить за устойчивостью популяций рыб. В противном случае экологическая нагрузка просто переместится с суши в океан. Пока ученые ищут баланс, человечество продолжает стремиться к звездам, проводя сложнейшие биомедицинские эксперименты в невесомости для лечения тяжелых болезней.
|Тип изменения рациона
|Сокращение выбросов к 2050 году (%)
|Продолжение текущих привычек
|15%
|Замена одного стейка на лосось
|28%
|Соблюдение рекомендаций медслужб
|42%
|Планетарная диета (EAT-Lancet)
|49%
Коровы в процессе жизнедеятельности выделяют метан — парниковый газ, который удерживает тепло в десятки раз эффективнее углекислого газа. Кроме того, создание пастбищ часто связано с вырубкой лесов.
Птица наносит меньший урон, чем говядина, но лосось обеспечивает лучший баланс между экологическим следом и пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Оно имеет свои риски, но современные замкнутые системы переработки отходов на рыбных фермах значительно чище, чем традиционные животноводческие комплексы.
К 2050 году такая еженедельная замена позволит сократить выбросы на 7,3 кг углекислого газа на человека в неделю.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.