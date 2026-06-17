Вы можете спасти планету через тарелку: этот ужин вредит экологии сильнее авиаперелётов

Обычный ужин с говяжьим стейком наносит климату такой же урон, как авиаперелет через половину континента. Ученые из Бристольского и Саутгемптонского университетов доказали, что радикальное спасение экологии не требует полного отказа от привычной еды — достаточно точечных замен. Исследование показало, что выбор в пользу рыбы вместо красного мяса всего раз в неделю сокращает личный углеродный след эффективнее, чем многие государственные программы по переходу на электромобили.

Фото: unsplash.com by Sergey Kotenev is licensed under Free to use under the Unsplash License Стейк говядины

Стейк против лосося: математика климатического спасения

Исследователи проанализировали меню 4000 британских семей и пришли к выводу, что производство продуктов питания формирует пятую часть всех вредных выбросов в атмосферу. Животноводство при этом остается самым "грязным" сектором, отвечая за 82,5% продовольственного углеродного следа. Основная нагрузка ложится на говядину и баранину из-за особенностей их выращивания и логистики.

"Замена говядины на рыбу снижает нагрузку на почву и атмосферу в разы. Это не требует от человека ломать привычки через колено, но в масштабах страны дает эффект, сопоставимый с остановкой тысяч авиарейсов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Авторы работы специально выбрали лосось в качестве альтернативы, так как этот продукт привычен потребителю и сопоставим по питательной ценности. По расчетам ученых, такая замена всего одной порции говядины в неделю к 2050 году снизит объем выбросов на 28%. Это эквивалентно тому, как если бы каждый житель перестал летать из Лондона в Марракеш и обратно раз в год.

Пять сценариев для рациона будущего

В журнале Environmental Research: Food Systems были представлены расчеты по разным типам питания. Если оставить всё как есть, то за счет естественного прогресса сельского хозяйства выбросы упадут лишь на 15%. Максимальный эффект дает "планетарная диета" — сокращение выбросов наполовину, что сравнимо с перелетом из Лондона в Баку. На фоне климатических аномалий, таких как мощная угроза Эль-Ниньо, подобные меры становятся необходимостью для выживания крупных экосистем.

"Мы видим, что мелкие изменения в быту работают лучше, чем далекие политические декларации. Если человек понимает, что его тарелка влияет на частоту штормов и жару за окном, он охотнее меняет потребительское поведение", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

Ученые обращают внимание, что продовольственная безопасность сегодня зависит и от внутренних ресурсов. Развитие собственного рыбного хозяйства позволяет снизить зависимость от импорта и логистических цепочек, которые также вносят вклад в загрязнение атмосферы. Подобный прагматизм напоминает уникальные инженерные проекты Сухого, где расчет шел на десятилетия вперед.

Влияние на здоровье и экономику

Переход на рыбу несет и медицинскую выгоду. Статистика показывает, что избыточное потребление красного мяса напрямую коррелирует с ростом заболеваемости диабетом второго типа. При этом нынешний уровень потребления морепродуктов в Европе почти на треть ниже минимальных медицинских рекомендаций.

"Лосось богат омега-3 жирными кислотами, которые критически важны для сосудов и работы мозга. Говядина в больших количествах, напротив, создает нагрузку на пищеварение и провоцирует хронические воспаления", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Однако массовый переход на рыбу потребует перестройки всей отрасли. Нужно не только поддерживать фермеров, выращивающих скот в условиях падающего спроса, но и следить за устойчивостью популяций рыб. В противном случае экологическая нагрузка просто переместится с суши в океан. Пока ученые ищут баланс, человечество продолжает стремиться к звездам, проводя сложнейшие биомедицинские эксперименты в невесомости для лечения тяжелых болезней.

Тип изменения рациона Сокращение выбросов к 2050 году (%) Продолжение текущих привычек 15% Замена одного стейка на лосось 28% Соблюдение рекомендаций медслужб 42% Планетарная диета (EAT-Lancet) 49%

Ответы на популярные вопросы о рационе и климате

Почему говядина так сильно влияет на экологию?

Коровы в процессе жизнедеятельности выделяют метан — парниковый газ, который удерживает тепло в десятки раз эффективнее углекислого газа. Кроме того, создание пастбищ часто связано с вырубкой лесов.

Достаточно ли заменить мясо курицей, а не рыбой?

Птица наносит меньший урон, чем говядина, но лосось обеспечивает лучший баланс между экологическим следом и пользой для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Как промышленное выращивание лосося влияет на природу?

Оно имеет свои риски, но современные замкнутые системы переработки отходов на рыбных фермах значительно чище, чем традиционные животноводческие комплексы.

Сколько CO2 экономит одна порция лосося в цифрах?

К 2050 году такая еженедельная замена позволит сократить выбросы на 7,3 кг углекислого газа на человека в неделю.

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