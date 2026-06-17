Космический ужас вырывается из тьмы: мощнейшие потоки начали выжигать целые звездные системы

Астрономы обнаружили в глубоком космосе объекты, которые официально классифицировали как НЛО (UFO), но речь идет не о визитах инопланетных цивилизаций. Телескопы XMM-Newton и NuSTAR зафиксировали вблизи сверхмассивной черной дыры колоссальные выбросы газа, движущиеся с невероятной скоростью. Эти "ультрабыстрые потоки" обладают такой мощностью, что способны диктовать условия эволюции целой галактике, буквально выжигая в ней условия для формирования новых звезд.

Фото: Freepik Черная дыра

Космические НЛО: ветер со скоростью света

Объектом исследования стал квазар WISSH13, расположенный в 11 миллиардах световых лет от Земли. Благодаря огромному расстоянию ученые видят его в тот момент, когда Вселенной было всего около 2 миллиардов лет. Из окрестностей центральной черной дыры этого квазара вырываются два мощнейших газовых течения. Одно из них несется в пространстве со скоростью 10% от световой, а второе достигает невероятных 30% — это около 670 миллионов миль в час.

"Такие скорости кажутся фантастикой, но вблизи сверхмассивных черных дыр гравитационные и магнитные поля настолько сильны, что разгоняют материю до субсветовых показателей. Это не просто ветер, это направленный удар колоссальной энергии по окружающему пространству", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Важно понимать контекст: похожие аномалии фиксируются и в других частях космоса. Например, недавно физики создали ядерные часы, которые помогут более точно измерять фундаментальные константы, что критически важно при изучении таких экстремальных объектов, как WISSH13.

Как черные дыры убивают свои галактики

Обнаруженные потоки газа — это не просто красивое зрелище. Ученые считают их главными "регуляторами" жизни галактик. Вырываясь из центра, раскаленное вещество нагревает и выбрасывает за пределы звездной системы холодный газ. Именно из этого холодного газа должны были рождаться новые светила. Фактически черная дыра "стерилизует" свою колыбель, останавливая рост галактики.

"Мы видим механизм обратной связи в действии. Если черная дыра слишком активна, она лишает галактику 'строительного материала'. Это объясняет, почему многие массивные звездные системы в нашей Вселенной выглядят старыми и 'мертвыми' - в них просто давно закончился газ для новых поколений звезд", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Потоки вещества ежегодно выносят из системы массу, эквивалентную 40 нашим Солнцам. При этом более медленный поток стабилен — его наблюдали и в 2017, и в 2024 годах. А вот сверхбыстрый "сосед" ведет себя непредсказуемо: он появился в данных только сейчас, что указывает на его взрывной, эпизодический характер. Подобная нестабильность напоминает процессы в нашей системе, когда внутренние системы Солнца начинают менять ритм пульсации, предвещая новые циклы активности.

Слоеная структура и аномальная яркость

Астрономы предполагают, что "космическое НЛО" устроено по принципу матрешки. В центре находится сверхбыстрое ядро, которое окружено более плотной и медленной оболочкой. Такая конфигурация позволяет потоку сохранять целостность на огромных расстояниях, эффективно "расчищая" путь сквозь межзвездную среду.

"Выявление таких структур без эффекта гравитационной линзы на таких дистанциях — это огромная удача для науки. Это дает нам чистую картинку того, как формировалась Вселенная в свои первые миллиарды лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Пока в далеких галактиках бушуют газовые штормы, земные технологии сталкиваются с более приземленными проблемами. Так, обломки на орбите создают угрозу для спутниковых группировок, напоминая о том, насколько уязвим наш технологический пузырь даже по сравнению с хаосом далекого квазара.

Характеристика Показатель Объект наблюдения Квазар WISSH13 Максимальная скорость потока 30% скорости света (670 млн миль/ч) Потеря массы вещества Более 40 Солнц в год Удаленность от Земли 11 млрд световых лет

Удивительно, но даже в таких экстремальных условиях действуют законы физики, которые мы изучаем на Земле. Изучение экстремальных температур в космосе помогает лучше понять аномалии на нашей планете, будь то потепление Тихого океана или загадочные процессы под ледяными щитами Гренландии.

Ответы на популярные вопросы о космических потоках

Почему это явление называют НЛО (UFO)?

В англоязычной научной среде аббревиатура UFO (Ultra-Fast Outflows) используется для обозначения сверхбыстрых потоков газа. Это игра слов, не имеющая отношения к неопознанным летающим объектам инопланетного происхождения.

Может ли черная дыра полностью уничтожить свою галактику?

Черная дыра не "съедает" всю галактику, но она может прекратить ее развитие. Выбрасывая газ, необходимый для формирования звезд, она превращает живую, растущую систему в статичное скопление старых звезд.

Какую роль в открытии сыграли телескопы?

Телескоп XMM-Newton фиксировал низкоэнергетическое рентгеновское излучение, а NuSTAR — высокоэнергетическое. Сочетание этих данных позволило ученым "увидеть" слоистую структуру выбросов.

Влияют ли эти процессы на Землю?

Никак. Объект находится слишком далеко — свет от него шел до нас 11 миллиардов лет. Мы изучаем его исключительно для понимания того, как строилась Вселенная в доисторические эпохи.

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