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Космический корабль Илона Маска почти на Земле: на его борту — сокровище, которое ждали десятилетиями

Наука

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил успешную отстыковку от Международной космической станции, увозя на Землю результаты уникальных биологических экспериментов. В рамках 34-й коммерческой миссии снабжения аппарат доставит в лаборатории образцы тканей, выращенные на орбите, и материалы, способные совершить прорыв в лечении онкологических заболеваний. Ученые с нетерпением ждут возвращения капсулы, так как условия микрогравитации позволяют создавать структуры, недоступные для синтеза в земных условиях.

МКС над Карибским морем
Фото: Wikimedia Commons by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МКС над Карибским морем

Автоматический маневр: возвращение домой

Процесс расстыковки Cargo Dragon с МКС прошел в полностью автоматическом режиме 16 июня. Корабль находился в составе орбитального комплекса с 17 мая, выполняя роль не только склада ресурсов, но и временного лабораторного модуля. После отхода от станции двигатели аппарата выполнят серию импульсов для безопасного удаления, а затем направят капсулу в атмосферу. 

"Возвращение грузов с орбиты — гораздо более сложная техническая задача, чем их доставка. Нужно не просто затормозить аппарат, но и обеспечить идеальный тепловой режим для биологических образцов, чтобы они не погибли при входе в плотные слои атмосферы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для современной науки крайне важно исследовать, как ведут себя материалы в условиях космического вакуума и радиации. Например, точные ядерные часы в будущем потребуют калибровки в космосе, а понимание физики процессов на орбите помогает справляться с земными аномалиями. Пока Cargo Dragon спускается к океану, системы слежения за космическим мусором остаются в напряжении, ведь даже небольшие обломки на орбите могут угрожать безопасности миссии.

Биопринтинг и борьба с раком: что внутри Cargo Dragon

Основную ценность текущего рейса составляют образцы хрящевой ткани, напечатанные на специализированном 3D-биопринтере в условиях невесомости. На Земле гравитация мешает клеткам выстраиваться в сложные объемные структуры без жесткого каркаса, а в космосе ученые могут выращивать полноценные аналоги органов и тканей. Также на борту находятся материалы для изучения механизмов деления раковых клеток.

"В микрогравитации клетки ведут себя иначе — они растут в трех измерениях, максимально имитируя среду внутри человеческого организма. Полученные данные могут в корне изменить подход к созданию лекарств от онкологии", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.

Пока биологи изучают клетки, другие специалисты следят за более масштабными изменениями. Например, когда зафиксирована перестройка внутренних систем звезды, это напрямую влияет на уровень радиации, с которой сталкиваются приборы на МКС. Любые изменения солнечной активности корректируют прогнозы для научных экспериментов, проводимых за пределами атмосферы.

Единственный в своем роде: почему важен аппарат SpaceX

На сегодняшний день Cargo Dragon является уникальным инструментом мировой космонавтики. В отличие от российских "Прогрессов" или японских HTV, которые после завершения миссии сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, корабль Илона Маска оснащен возвращаемой капсулой. Это единственный способ регулярно возвращать на Землю хрупкие результаты исследований в целости.

"Герметичный объем Cargo Dragon позволяет поддерживать нужную температуру и давление до самого момента открытия люка на Земле. Без такой 'службы доставки' многие орбитальные исследования теряли бы всякий смысл", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Технологическое доминирование американских частных компаний в доставке грузов вызывает ответную реакцию. Так, российские средства РЭБ уже демонстрируют возможности по блокировке спутниковой связи, что подчеркивает растущую конкуренцию в околоземном пространстве.

Характеристика миссии Параметры
Дата отстыковки 16 июня
Время на МКС 30 суток
Тип возврата Приводнение в Тихий океан
Главный научный груз Биопринт хрящей, онко-тесты

Ответы на популярные вопросы о Cargo Dragon

Почему Cargo Dragon не сгорает в атмосфере?

В отличие от одноразовых грузовиков, этот корабль оснащен мощным теплозащитным экраном, который принимает на себя энергию трения при входе в атмосферу на огромной скорости.

Как быстро ученые получат образцы после приводнения?

Специальная поисковая группа SpaceX вылавливает капсулу из воды, после чего наиболее чувствительные к времени грузы извлекаются и отправляются вертолетом в лаборатории в течение нескольких часов.

Какие еще грузы возвращает корабль?

Помимо биологических образцов, на Землю возвращают неисправное оборудование для анализа поломок и результаты физических экспериментов.

Может ли корабль перевозить людей?

Конкретно версия Cargo предназначена только для грузов, однако она построена на базе пилотируемого Crew Dragon, который имеет системы жизнеобеспечения.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Ольга Николаева, астрофизик Алексей Руднев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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