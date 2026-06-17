Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX совершил успешную отстыковку от Международной космической станции, увозя на Землю результаты уникальных биологических экспериментов. В рамках 34-й коммерческой миссии снабжения аппарат доставит в лаборатории образцы тканей, выращенные на орбите, и материалы, способные совершить прорыв в лечении онкологических заболеваний. Ученые с нетерпением ждут возвращения капсулы, так как условия микрогравитации позволяют создавать структуры, недоступные для синтеза в земных условиях.
Процесс расстыковки Cargo Dragon с МКС прошел в полностью автоматическом режиме 16 июня. Корабль находился в составе орбитального комплекса с 17 мая, выполняя роль не только склада ресурсов, но и временного лабораторного модуля. После отхода от станции двигатели аппарата выполнят серию импульсов для безопасного удаления, а затем направят капсулу в атмосферу.
"Возвращение грузов с орбиты — гораздо более сложная техническая задача, чем их доставка. Нужно не просто затормозить аппарат, но и обеспечить идеальный тепловой режим для биологических образцов, чтобы они не погибли при входе в плотные слои атмосферы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Для современной науки крайне важно исследовать, как ведут себя материалы в условиях космического вакуума и радиации. Например, точные ядерные часы в будущем потребуют калибровки в космосе, а понимание физики процессов на орбите помогает справляться с земными аномалиями. Пока Cargo Dragon спускается к океану, системы слежения за космическим мусором остаются в напряжении, ведь даже небольшие обломки на орбите могут угрожать безопасности миссии.
Основную ценность текущего рейса составляют образцы хрящевой ткани, напечатанные на специализированном 3D-биопринтере в условиях невесомости. На Земле гравитация мешает клеткам выстраиваться в сложные объемные структуры без жесткого каркаса, а в космосе ученые могут выращивать полноценные аналоги органов и тканей. Также на борту находятся материалы для изучения механизмов деления раковых клеток.
"В микрогравитации клетки ведут себя иначе — они растут в трех измерениях, максимально имитируя среду внутри человеческого организма. Полученные данные могут в корне изменить подход к созданию лекарств от онкологии", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Ольга Николаева.
Пока биологи изучают клетки, другие специалисты следят за более масштабными изменениями. Например, когда зафиксирована перестройка внутренних систем звезды, это напрямую влияет на уровень радиации, с которой сталкиваются приборы на МКС. Любые изменения солнечной активности корректируют прогнозы для научных экспериментов, проводимых за пределами атмосферы.
На сегодняшний день Cargo Dragon является уникальным инструментом мировой космонавтики. В отличие от российских "Прогрессов" или японских HTV, которые после завершения миссии сгорают в плотных слоях атмосферы вместе с мусором, корабль Илона Маска оснащен возвращаемой капсулой. Это единственный способ регулярно возвращать на Землю хрупкие результаты исследований в целости.
"Герметичный объем Cargo Dragon позволяет поддерживать нужную температуру и давление до самого момента открытия люка на Земле. Без такой 'службы доставки' многие орбитальные исследования теряли бы всякий смысл", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Технологическое доминирование американских частных компаний в доставке грузов вызывает ответную реакцию. Так, российские средства РЭБ уже демонстрируют возможности по блокировке спутниковой связи, что подчеркивает растущую конкуренцию в околоземном пространстве.
|Характеристика миссии
|Параметры
|Дата отстыковки
|16 июня
|Время на МКС
|30 суток
|Тип возврата
|Приводнение в Тихий океан
|Главный научный груз
|Биопринт хрящей, онко-тесты
В отличие от одноразовых грузовиков, этот корабль оснащен мощным теплозащитным экраном, который принимает на себя энергию трения при входе в атмосферу на огромной скорости.
Специальная поисковая группа SpaceX вылавливает капсулу из воды, после чего наиболее чувствительные к времени грузы извлекаются и отправляются вертолетом в лаборатории в течение нескольких часов.
Помимо биологических образцов, на Землю возвращают неисправное оборудование для анализа поломок и результаты физических экспериментов.
Конкретно версия Cargo предназначена только для грузов, однако она построена на базе пилотируемого Crew Dragon, который имеет системы жизнеобеспечения.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.