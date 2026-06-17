Небо над Землей больше не общее: мощный рывок SpaceX поставил под вопрос безопасность всей планеты

Компания Илона Маска SpaceX официально перешагнула рубеж, который ставит под сомнение возможности всех государственных агентств мира вместе взятых. Согласно свежим данным космического мониторинга, частная американская корпорация вывела на орбиту больше спутников, чем все человечество запустило с момента старта космической эры в 1957 году. Пока мировые державы десятилетиями наращивали присутствие в околоземном пространстве, Маск сумел переломить статистику всего за шесть лет, превратив космос в территорию доминирования одной коммерческой структуры.

Фото: flickr.com by UK Government, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

Математика превосходства: 15 262 против остального мира

Аналитик Кристиан Кейл на основе отчетов Джонатана Макдауэлла за июнь 2026 года привел цифры, которые шокировали экспертное сообщество. На счету SpaceX теперь числится 15 262 спутника. В то же время суммарный результат всех правительств, включая историческое наследие СССР, программы NASA, достижения Китая и Евросоюза, составляет лишь 15 138 аппаратов. Примечательно, что остальной мир копил свой результат почти 70 лет, тогда как SpaceX заполнила небо своими устройствами в рекордно короткие сроки.

"Мы наблюдаем промышленную революцию на орбите. Если раньше запуск одного спутника был событием государственного масштаба, то сегодня SpaceX превратила это в рутинную конвейерную доставку грузов. Такая плотность трафика полностью меняет правила игры в области контроля космического пространства", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Такой взрывной рост стал возможен благодаря многоразовым ракетам Falcon 9. Пока конкуренты тратят годы на подготовку единичных пусков, компания Маска отправляет в космос десятки аппаратов каждые несколько дней. Низкая стоимость доставки килограмма полезной нагрузки позволила SpaceX игнорировать классические ограничения, с которыми сталкивались инженеры прошлого при проектировании амбициозных систем.

Starlink и Starshield: зачем Маску столько аппаратов

Львиная доля запущенных объектов принадлежит глобальной системе Starlink. Это сеть, предназначенная для обеспечения высокоскоростным интернетом самых удаленных уголков планеты. Однако за гражданским фасадом скрывается и проект Starshield — специализированная орбитальная группировка, работающая в интересах государственных и оборонных ведомств США. Именно эти две системы формируют основной поток запусков, создавая плотную "сетку" вокруг Земли.

"Огромное количество аппаратов на низкой околоземной орбите создает серьезные вызовы для астрономии. Оптические помехи от пролетающих цепочек спутников Starlink уже мешают работе наземных обсерваторий, которые отслеживают потенциально опасные объекты", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Частое появление новых объектов в небе заставляет ученых искать способы адаптации. Космическая среда становится всё более тесной, напоминая о том, как последствия масштабных событий в космосе могут радикально менять условия в целых звездных системах. SpaceX уже начала тестировать темные покрытия для спутников, но при их текущем количестве это лишь частично решает проблему визуального загрязнения неба.

Показатель Значение / Описание Общее число спутников SpaceX 15 262 аппарата Спутники всего остального мира (с 1957 г.) 15 138 аппаратов Основной период развертывания группировки Последние 6 лет (2019-2025) Ключевые проекты Starlink, Starshield

Пятикратный отрыв: что ждет орбиту к 2030 году

Илон Маск не планирует останавливаться на достигнутом. В социальной сети X он заявил, что через пять лет количество спутников SpaceX может в пять раз превысить суммарную численность всех остальных аппаратов на орбите. Этот сценарий опирается на ввод в эксплуатацию сверхтяжелой системы Starship. Если Falcon 9 выводит спутники десятками, то Starship сможет выводить их сотнями за один старт.

"Колоссальный рост спутниковой массы повышает риски каскадных столкновений, известных как эффект Кесслера. Управление такой армадой требует беспрецедентного уровня кибербезопасности, ведь программный сбой или атака на систему управления могут превратить тысячи рабочих аппаратов в неуправляемый поток шрапнели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Пока Маск строит космическую империю, экологи и климатологи изучают влияние участившихся пусков на верхние слои атмосферы. Влияние человека на среду становится все более масштабным — по аналогии с тем, как скрытые объекты в Гренландии напоминают о долгосрочных последствиях технологических амбиций. Космос перестал быть далекой мечтой и стал плацдармом для новой экономики, где скорость развертывания важнее традиционного государственного планирования.

Ответы на популярные вопросы о доминировании SpaceX

Почему SpaceX запускает больше спутников, чем целые страны?

Это связано с использованием многоразовых ступеней ракет Falcon 9, что делает запуски дешевыми и частыми. Кроме того, спутники Starlink производятся серийно на собственных заводах компании, что позволяет выводить их на орбиту партиями до 60 штук за раз.

Мешают ли эти спутники другим космическим полетам?

Риск столкновений растет, однако аппараты SpaceX оснащены системами автоматического маневрирования для уклонения от мусора и других спутников. Тем не менее, плотность трафика требует создания новых международных правил координации движения на орбитах.

Как такое количество спутников влияет на экологию?

Сгорание спутников в атмосфере по окончании срока службы выделяет оксид алюминия, который может влиять на озоновый слой. Ученые ведут мониторинг этих процессов, так как при увеличении группировки в пять раз масштаб воздействия на атмосферу станет значительным.

Зачем США позволяют одной компании владеть большей частью орбиты?

Для правительства США SpaceX является стратегическим партнером. Проект Starshield интегрирует возможности коммерческих спутников в военную инфраструктуру, обеспечивая США технологическое преимущество в космосе перед другими державами.

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