Мир на пороге забвения: крупная научная проверка подтвердила пугающий сценарий для Вселенной

Вселенная разлетается по швам, и делает это все быстрее. Это не просто строчка из учебника, а факт, который доводит астрофизиков до мигрени. Представьте, что вы подбросили яблоко вверх, а оно вместо того, чтобы упасть или хотя бы замедлиться, вдруг включило реактивный двигатель и рвануло в стратосферу. Вот так же ведут себя галактики под управлением темной энергии. Недавно скептики из Южной Кореи попытались "отменить" этот космический форсаж, заявив, что мы просто неправильно считаем. Но международный десант ученых под руководством доктора Фила Уайзмана быстро объяснил, почему учебники переписывать рано.

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Измерение пустоты: как взрываются "стандартные свечи"

Чтобы понять, как быстро расширяется космос, нам нужны линейки. Но обычный метр в вакууме бесполезен. Астрономы используют сверхновые типа Ia. Это белые карлики — "звездные трупы", которые жадно воруют газ у соседей. Когда карлик съедает лишнего, он детонирует. Фишка в том, что эти взрывы всегда имеют одинаковую мощность. Это как лампочки на 100 Ватт: если она горит тускло, значит, она далеко. В 1990-х Адам Рисс и Брайан Шмидт заметили, что далекие вспышки выглядят слишком блеклыми. Космос растягивает расстояние быстрее, чем свет успевает его пробежать.

"Стандартные свечи — это фундамент нашей космологии. Если они 'плавают' по яркости в зависимости от возраста, то вся наша карта расширения Вселенной — просто мусор", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ошибка в паспорте: почему корейская гипотеза рассыпалась

Южнокорейские исследователи навели суету, предположив, что старые звезды взрываются ярче молодых. Если бы это было так, то "ускорение" оказалось бы оптической иллюзией. Однако команда Уайзмена нашла в этих расчетах детские ошибки. Корейцы перепутали возраст всей галактики с возрастом конкретной звезды. Это как судить о возрасте младенца по дате постройки роддома. Большинство белых карликов взрываются молодыми, даже если они живут в "пенсионерской" галактике. Ошибка в три миллиарда лет — это не погрешность, это провал модели.

Параметр Результат проверки Разница в возрасте звезд Сократилась с 5 до 2 млрд лет после коррекции Влияние типа галактики Исчезает при стандартном учете массы звездного дома

Второе слабое звено — игнорирование размера галактики. Давно известно: чем массивнее галактика, тем ярче в ней вспышки. Корейцы этот фактор просто выкинули. Когда Уайзман вернул массу в уравнение, "аномалия" растворилась. Анализ 1500 взрывов в рамках Dark Energy Survey показал: правила игры одинаковы и для окраин, и для центра Вселенной. Теневая энергия никуда не делась.

"Математика не терпит упрощений там, где речь идет о миллиардах световых лет. Одно неверное допущение — и вы закрываете темную энергию, которой на самом деле забит весь космос", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Темная энергия: призрак, который правит миром

Эта невидимая субстанция занимает 70% всего сущего. Мы не знаем, из чего она состоит, но видим, как она расталкивает материю. Пока скептики пытаются найти лазейки в яркости звезд, данные обсерваторий подтверждают: Вселенная не просто летит — она несется к вечному холоду. Теперь вопрос не в том, существует ли темная энергия, а в том, как долго она будет доминировать над гравитацией. Новые данные с Чили, где строится обсерватория имени Веры К. Рубин, скоро поставят точку в спорах о "космическом кризисе".

"Мы смотрим на свет, который летел к нам миллиарды лет. Любая ошибка в калибровке — это искажение истории мироздания", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о расширении Вселенной

Почему Вселенная ускоряется?

За это отвечает темная энергия. Она обладает отрицательным давлением, которое работает как антигравитация, заставляя галактики разлетаться быстрее.

Могут ли измерения сверхновых быть ошибочными?

Теоретически — да, но для этого нужно доказать системное изменение их яркости со временем. Последние проверки это опровергают.

Что будет в конце?

Если ускорение продолжится, Вселенную ждет "Большой разрыв" или "Тепловая смерть", когда галактики окажутся так далеко друг от друга, что небо станет абсолютно черным.

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