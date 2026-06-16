Город-призрак подо льдом: находка в Гренландии напомнила о самом дерзком плане Пентагона

Специалисты NASA при сканировании ледников Гренландии обнаружили на глубине 30 метров четкие геометрические объекты. Радар выявил заброшенную военную базу Кэмп-Сентури с сетью туннелей. Объект времен холодной войны стал источником токсических рисков из-за движения льда и климатических изменений.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

Проект по скрытию ракетного арсенала

В 1959 году американское командование разработало план размещения ядерного оружия в арктической зоне. Стратегия получила название Ледяной червь. Она предполагала создание системы туннелей протяженностью 4000 километров. На этой территории планировали разместить 600 баллистических ракет для потенциального удара по территории СССР. Скрытый мобильный арсенал должен был гарантировать выживание пусковых установок при первой атаке противника.

Основным препятствием выступил суверенитет Дании над островом. Официальный Копенгаген не планировал размещать ядерные объекты на своей территории. Рассекречивание документов США показало, что Пентагон использовал научную деятельность как прикрытие для военного строительства. Датским властям представили проект исследовательской станции для изучения методов возведения объектов в условиях вечной мерзлоты.

"Обман союзника позволил разместить инфраструктуру в 240 километрах от авиабазы Туле без согласования ядерного компонента. Подобные действия характерны для политики того времени", — объяснил специально для Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Строительство ядерного города подо льдом

Кэмп-Сентури возводили методом выемки снежных траншей с последующим перекрытием стальными арками. В 21 туннеле общей длиной 3 километра разместили госпиталь, лаборатории, кинотеатр и жилые блоки на 200 человек. Энергоснабжение обеспечивал переносной ядерный реактор PM-2A весом 330 тонн. Установка питала базу электричеством и теплом, что позволяло персоналу работать без использования дизельного топлива в экстремальных температурах.

Характеристика Показатель Глубина залегания конструкций 30 метров Мощность ядерного реактора 1,5 мегаватта Запас урана-235 в реакторе 44 фунта Расходный объем сточных вод 24 миллиона литров

Жизнь в ледяном гробу подчинялась жесткому графику 12-часовых смен. Несмотря на подогрев воздуха, температура внутри помещений лишь немного превышала нулевую отметку. Давление снежных масс вынуждало рабочих постоянно срезать нарастающий лед со стен. Техногенные катастрофы в истории часто начинались с недооценки физических свойств материалов, и Гренландия не стала исключением.

Физика льда против Пентагона

Американские инженеры столкнулись с текучестью ледника. Гренландский щит движется со скоростью до 5 метров в год. Разные слои льда смещаются неравномерно, создавая критические нагрузки на конструкции. К 1962 году стальные арки начали деформироваться, а потолки проседать под давлением сотен тонн снега. Двери в туннелях перестали закрываться, что делало невозможным перемещение ракетных установок.

"Лед выдавливает любые инородные тела. Механическое напряжение в толще ледника просто переломило стальные опоры", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

В 1966 году проект официально закрыли из-за невозможности эксплуатации подвижных шахт. Военные демонтировали реактор и вывезли ценное оборудование, однако инфраструктура и отходы остались на месте. Геология региона оказалась слишком агрессивной для долгосрочного присутствия человека, что подтвердили современные радарные снимки NASA.

Экологические последствия таяния

При уходе с базы в 1967 году специалисты рассчитывали, что лед надежно законсервирует отходы. По их прогнозам, объект должен был опуститься на глубину 80 метров. Однако глобальное потепление изменило динамику ледника. Талые воды проникают к горизонту базы, вымывая токсичные вещества в океан. Основную угрозу представляют полихлорированные бифенилы, которые накапливаются в рыбе и влияют на здоровье северных народов.

"Проникновение дизельного топлива и химикатов в экосистему Арктики станет катастрофой для местного рыболовства. Мы наблюдаем деградацию природного щита", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

По прогнозам экспертов, к 2050–2090 годам остатки базы могут выйти на поверхность. Очистка территории потребует миллиардных вложений, так как придется вскрывать мощные пласты льда в труднодоступном районе. Пока Дания и США ведут мониторинг, но не приступают к ликвидации объекта. Арктика хранит последствия социальных сдвигов и гонки вооружений, которые теперь угрожают экологической стабильности региона.

Ответы на популярные вопросы о базе Кэмп-Сентури

Почему базу нашли только сейчас?

База не была потеряна, но точное состояние ее конструкций оставалось неизвестным. Использование современных радаров NASA позволило увидеть актуальную геометрию помещений подо льдом.

Остался ли там радиоактивный фон?

Ядерный реактор был вывезен, однако низкоуровневые радиоактивные отходы и загрязненная вода остались в подземных резервуарах.

Кто несет ответственность за очистку территории?

Юридически Гренландия является территорией Дании, но военный объект строили США. Вопрос финансирования дезактивации остается предметом споров между странами.

Читайте также