Ад под нашими ногами: аномальное состояние металла изменило историю всей планеты

Глубоко в мантии Земли, там, где камни начинают течь как густой мед, марганец вытворяет то, что физикам и не снилось. Группа ученых из Цзянсуского педагогического университета под руководством Цзинмина Ши обнаружила: под колоссальным давлением этот металл создает связи, которые на поверхности планеты просто невозможны. Это не просто игра с цифрами в симуляторе. Новое соединение может быть тем самым потерянным звеном, которое объясняет, почему 2 миллиарда лет назад наша планета вдруг решила стать пригодной для дыхания.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля из космоса

Подземный склад: марганец под прессом в 1,5 миллиона атмосфер

Представьте, что вы сжали кусок металла силой, превышающей атмосферное давление в полтора миллиона раз. В таких условиях атомы ведут себя как пассажиры в переполненном вагоне метро в час пик — они вжимаются друг в друга, ломая привычные кристаллические решетки. Группа Цзинмина Ши использовала суперкомпьютеры, чтобы смоделировать этот хаос на глубине 2900 километров. И они нашли его: неизвестный оксид, где на один атом кислорода приходится сразу четыре атома марганца.

"Мы не ожидали, что такой богатый марганцем оксид сохранит стабильность под таким диким прессом. Это ломает привычные представления о том, как металлы мигрируют внутри планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Этот «сверхзаряженный» марганцем материал меняет правила игры. Если такие залежи реально копятся на границе ядра и мантии, то наши карты «путешествий» химических элементов по планете можно отправлять в шредер. Металл не просто лежит там мертвым грузом, он влияет на физику всей планеты, замедляя сейсмические эхо от землетрясений, которые ученые фиксируют десятилетиями.

Условия среды Поведение марганца Земная кора (стандарт) Образует привычные руды, важные для фотосинтеза Мантия (экстрим) Формирует сверхплотные соединения 4:1 с кислородом

Великое окисление: как недра выдохнули жизнь

Долгое время считалось, что Великое кислородное событие (ВКС) — это чисто микробная заслуга. Мол, бактерии научились фотосинтезу и завалили атмосферу газом. Но откуда взялось столько марганца для ранних биохимических реакций? Ранние «двигатели» фотосинтеза требовали марганца как бензина. Гипотеза Ши и Тимоти Лайонса из Калифорнийского университета гласит: недра Земли просто «выплюнули» накопленные излишки металла в океан.

"Связь между мантийными процессами и взрывом жизни в древнем океане выглядит логично. Марганцевый цикл — это не только про батарейки и сталь, это про то, как планета подготовила почву для нас", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Когда условия в древних океанах изменились, эти глубоководные соединения начали распадаться, выбрасывая марганец в воду. Это запустило маховик фотосинтеза на полную мощь. Планета буквально переварила свои внутренние запасы, чтобы создать атмосферу, которой мы дышим сейчас. Без этой подземной «подпитки» биосфера могла бы так и остаться в зачаточном состоянии.

Сейсмический тормоз: почему волны спотыкаются о металл

Геологи давно чешут затылки, глядя на отчеты сейсмографов. В определенных точках на стыке ядра и мантии сейсмические волны резко теряют скорость, будто увязают в киселе. Раньше это списывали на расплавленные породы. Но работа Цзинмина Ши предлагает другое решение: там лежат гигантские линзы того самого плотного оксида марганца. Его кристаллическая структура работает как отличный амортизатор.

"Выводы пока носят характер гипотезы, нам нужны прямые эксперименты в алмазных наковальнях. Сжимать вещество до состояния 'центра Земли' — задача не из легких", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Теперь команда планирует буквально воспроизвести адские условия мантии в лаборатории. Они зажмут крупицы вещества между двумя алмазами и попробуют воссоздать то самое давление в 1,5 миллиона атмосфер. Если предсказания компьютера подтвердятся, то история Земли пополнится новой главой о том, как глубокое подземное «хранилище» сделало возможным существование человека.

Ответы на популярные вопросы

Почему марганец так важен для жизни?

Этот элемент служил катализатором в самых ранних формах фотосинтеза. Без него микробы не смогли бы эффективно расщеплять воду и выделять кислород.

Как ученые узнали, что происходит на глубине 2900 км?

Прямых проб оттуда нет — самая глубокая скважина в мире едва достигла 12 км. Ученые используют квантово-механическое моделирование на суперкомпьютерах и анализируют прохождение сейсмических волн.

Может ли марганец из недр закончиться?

Запасы в мантии колоссальны. То, что мы добываем для производства стали и аккумуляторов, — лишь крошечная часть того, что планета выдавила из себя миллиарды лет назад.

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