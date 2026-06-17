Ад под нашими ногами: аномальное состояние металла изменило историю всей планеты

Глубоко в мантии Земли, там, где камни начинают течь как густой мед, марганец вытворяет то, что физикам и не снилось. Группа ученых из Цзянсуского педагогического университета под руководством Цзинмина Ши обнаружила: под колоссальным давлением этот металл создает связи, которые на поверхности планеты просто невозможны. Это не просто игра с цифрами в симуляторе. Новое соединение может быть тем самым потерянным звеном, которое объясняет, почему 2 миллиарда лет назад наша планета вдруг решила стать пригодной для дыхания.
Представьте, что вы сжали кусок металла силой, превышающей атмосферное давление в полтора миллиона раз. В таких условиях атомы ведут себя как пассажиры в переполненном вагоне метро в час пик — они вжимаются друг в друга, ломая привычные кристаллические решетки. Группа Цзинмина Ши использовала суперкомпьютеры, чтобы смоделировать этот хаос на глубине 2900 километров. И они нашли его: неизвестный оксид, где на один атом кислорода приходится сразу четыре атома марганца.
"Мы не ожидали, что такой богатый марганцем оксид сохранит стабильность под таким диким прессом. Это ломает привычные представления о том, как металлы мигрируют внутри планеты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Этот «сверхзаряженный» марганцем материал меняет правила игры. Если такие залежи реально копятся на границе ядра и мантии, то наши карты «путешествий» химических элементов по планете можно отправлять в шредер. Металл не просто лежит там мертвым грузом, он влияет на физику всей планеты, замедляя сейсмические эхо от землетрясений, которые ученые фиксируют десятилетиями.
|Условия среды
|Поведение марганца
|Земная кора (стандарт)
|Образует привычные руды, важные для фотосинтеза
|Мантия (экстрим)
|Формирует сверхплотные соединения 4:1 с кислородом
Долгое время считалось, что Великое кислородное событие (ВКС) — это чисто микробная заслуга. Мол, бактерии научились фотосинтезу и завалили атмосферу газом. Но откуда взялось столько марганца для ранних биохимических реакций? Ранние «двигатели» фотосинтеза требовали марганца как бензина. Гипотеза Ши и Тимоти Лайонса из Калифорнийского университета гласит: недра Земли просто «выплюнули» накопленные излишки металла в океан.
"Связь между мантийными процессами и взрывом жизни в древнем океане выглядит логично. Марганцевый цикл — это не только про батарейки и сталь, это про то, как планета подготовила почву для нас", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Когда условия в древних океанах изменились, эти глубоководные соединения начали распадаться, выбрасывая марганец в воду. Это запустило маховик фотосинтеза на полную мощь. Планета буквально переварила свои внутренние запасы, чтобы создать атмосферу, которой мы дышим сейчас. Без этой подземной «подпитки» биосфера могла бы так и остаться в зачаточном состоянии.
Геологи давно чешут затылки, глядя на отчеты сейсмографов. В определенных точках на стыке ядра и мантии сейсмические волны резко теряют скорость, будто увязают в киселе. Раньше это списывали на расплавленные породы. Но работа Цзинмина Ши предлагает другое решение: там лежат гигантские линзы того самого плотного оксида марганца. Его кристаллическая структура работает как отличный амортизатор.
"Выводы пока носят характер гипотезы, нам нужны прямые эксперименты в алмазных наковальнях. Сжимать вещество до состояния 'центра Земли' — задача не из легких", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Теперь команда планирует буквально воспроизвести адские условия мантии в лаборатории. Они зажмут крупицы вещества между двумя алмазами и попробуют воссоздать то самое давление в 1,5 миллиона атмосфер. Если предсказания компьютера подтвердятся, то история Земли пополнится новой главой о том, как глубокое подземное «хранилище» сделало возможным существование человека.
Этот элемент служил катализатором в самых ранних формах фотосинтеза. Без него микробы не смогли бы эффективно расщеплять воду и выделять кислород.
Прямых проб оттуда нет — самая глубокая скважина в мире едва достигла 12 км. Ученые используют квантово-механическое моделирование на суперкомпьютерах и анализируют прохождение сейсмических волн.
Запасы в мантии колоссальны. То, что мы добываем для производства стали и аккумуляторов, — лишь крошечная часть того, что планета выдавила из себя миллиарды лет назад.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.