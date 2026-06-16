Эта космическая авария поразила NASA: бешеный поток осколков долетит до дальних уголков

Представьте, что в центре нашего мегаполиса под названием Млечный Путь взорвался склад с запчастями. Осколки летят во все стороны со скоростью 3,2 миллиона километров в час. Это не сценарий голливудского блокбастера, а реальная ситуация, которую зафиксировал аппарат NASA Chandra. Вблизи центральной сверхмассивной черной дыры нашей галактики ученые обнаружили остатки сверхновой звезды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Остаток сверхновой Кассиопея А

Скорость, масштаб и водородный пузырь

Эта космическая авария произошла по меркам Вселенной совсем недавно — около 1,7 тысячи лет назад. Для сравнения: в то время на Земле Римская империя еще вовсю решала свои проблемы. Обломки звезды пронеслись через пространство и сейчас находятся в 26 тысячах световых лет от нас. Дистанция кажется огромной, но для телескопов это практически соседний двор.

"Обнаружить обломки в такой близости к центральной черной дыре — большая удача. Динамика там бешеная, гравитация рвет всё в клочья, но эти фрагменты застряли в пузыре ионизированного водорода, что позволило их детально изучить", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи выяснили, что взрывная волна создала вокруг себя оболочку. Этот газовый "кокон" стал отличным маркером для астрономов. Исследование таких объектов помогает понять, как вещество распределяется по галактике, когда звезда решает эффектно "уйти со сцены".

Галактическая кухня: зачем нам трупы звезд

Зачем нам вообще следить за этой древней катастрофой? Все просто: мы — это и есть остатки таких взрывов. Сверхновые работают как гигантские заводы по обогащению космоса. Изначально Вселенная была скучной смесью водорода и гелия. Все остальное — железо в вашей крови, золото в кольце и кальций в костях — выковано внутри звезд и выброшено наружу при их гибели.

Элемент/Процесс Роль в эволюции Тяжелые металлы Формируют твердые ядра планет и кору Межзвездная пыль Служит субстратом для зарождения новых светил

Когда звезда взрывается, она разбрызгивает "коктейль" из тяжелых элементов по межзвездным облакам газа и пыли. Со временем эта смесь остывает, сжимается под действием гравитации и формирует новые звездные системы. Фактически, остатки древней вспышки прямо сейчас могут становиться фундаментом для планет, которые появятся через миллиарды лет.

"Каждая такая находка — это подтверждение того, что галактика постоянно обновляется. Без смертей старых звезд у нас бы не было строительного материала для жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Интеграция этих обломков в среду — процесс медленный, но неизбежный. Галактика перерабатывает сама себя, используя энергию взрыва для химического обогащения целых секторов. Без этого круговорота Млечный Путь остался бы стерильной пустыней из легких газов.

"Мы видим не просто мусор, а семена будущих миров. Скорость в три миллиона километров в час гарантирует, что эти элементы долетят до самых дальних уголков", — рассказал Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли такая сверхновая взорваться рядом с Землей?

В ближайшем окружении (около 50-100 световых лет) кандидатов на скорый взрыв нет. Чтобы нанести вред биосфере, звезда должна быть совсем близко. Те, что обнаружены у центра Галактики, для нас абсолютно безопасны.

Почему осколки не затянуло в черную дыру?

У черной дыры огромная гравитация, но это не пылесос. Если у объекта достаточно высокая скорость и он не попал в "точку невозврата" (горизонт событий), он пролетает мимо по инерции. Осколки этой сверхновой оказались достаточно быстрыми.

Как ученые определили возраст взрыва?

Зная текущую скорость разлета осколков и расстояние, которое они прошли от центра взрыва, можно открутить время назад. Это простая математика, помноженная на данные спектрального анализа.

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