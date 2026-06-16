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Ученые десятилетиями ходили мимо: в Албании археологи столкнулись с невероятной находкой

Наука

Представьте, что вы веками ищете ключи от квартиры, а они всё это время лежали на самом видном месте — на кухонном столе. Примерно так чувствуют себя археологи в Албании. Около поселения Бушат, прямо на макушке крутого холма, они откопали не просто груду камней, а настоящий иллирийский храм. И это не какая-то хижина, а монументальная махина площадью 130 квадратных метров, построенная по всем канонам греческого люкса.

затерянный город в Мексике
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
затерянный город в Мексике

Фундамент на миллион: что нашли в Бушате

Польские и албанские ученые вскрыли каменные основания здания размером 13,6 на 9,6 метра. Пропорции — чистая классика. Если вы когда-нибудь видели греческий храм в учебнике истории, то это он, только в исполнении иллирийцев. Здание венчало акрополь — самую высокую и укрепленную часть города. Строители IV-II веков до н. э. явно знали толк в понтах: храм был ориентирован строго по сторонам света и буквально парил над равниной, работая как огромный маяк и символ власти одновременно.

"Обнаружение здания таких пропорций на севере Балкан — это шок для науки. Обычно мы находим только стены крепостей, а тут — полноценный культурный импорт эллинизма в сердце иллирийских земель", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Защитная стена вокруг холма оказалась не просто забором. Это теменос — священная ограда, отделяющая мир грешных смертных от территории богов. Иллирийцы не просто копировали греков, они впитывали их градостроительную логику, превращая дикие скалы в упорядоченные полисы. Здесь каждый камень кричал о том, что местные элиты хотели быть "своими" в большой средиземноморской тусовке.

Город-призрак: почему Бассания стерлась из памяти

Город в Бушате относится к категории "затерянных". Это археологический эксклюзив: поселения, которые исчезли не только физически, но и провалились в черную дыру народной памяти. Бассания упоминалась в античных текстах, но где именно она стояла — никто не знал. С 2018 года пазл начал складываться. Топография холма и масштаб находок практически исключают ошибку: перед нами — та самая легендарная Бассания.

 

Профессор Пётр Дычек из Варшавского университета считает, что храм был архитектурной доминантой. Его видели путники за много километров. Это был не просто приход для молитв, а мощный инструмент социального контроля и самоидентификации. Люди снизу смотрели вверх и понимали: там живут те, кто дружит с богами и греческими архитекторами.

"Иллирийцы долгое время считались мастерами фортификации, но открытие в Бушате доказывает — они отлично разбирались в пропорциях и сакральной геометрии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Римский апгрейд: от молитв к дозорам

В эллинистический период город забросили. Жизнь ушла, но свято место пусто не бывает. В III веке н. э. на руины пришли римляне. Они не стали восстанавливать храм, а прагматично влепили рядом небольшое здание. Зачем? Чтобы смотреть. Из этой точки открывается идеальный панорамный вид от Шкодера до древнего Лисоса и берега Адриатики. Святилище превратилось в военный блокпост.

Римляне использовали этот наблюдательный пункт почти сто лет. Пока империя трещала по швам, легионеры грелись на фундаменте древнего храма и высматривали угрозы на горизонте. Место сохранило статус стратегической высоты, сменив пафос религиозных обрядов на суровую дисциплину военного гарнизона. Это классический пример того, как новые хозяева жизни утилизируют чужое величие под свои нужды.

"Трансформация сакрального пространства в военный объект — типичная римская история. Они ценили логистику и обзор больше, чем чужие алтари", — отметил в беседе с Pravda. Ru историк Игорь Власов.

Ответы на популярные вопросы

Почему храм нашли только сейчас?

Северная Албания до недавнего времени оставалась в тени южных прибрежных районов. Систематические раскопки здесь — редкость. К тому же город Бассания буквально "растворился" в ландшафте, и потребовались современные топографические методы, чтобы его вычислить.

Как ученые поняли, что это храм, а не дом вождя?

Все дело в пропорциях, ориентации по осям света и расположении на акрополе. Обычные жилые постройки иллирийцев выглядят иначе. Наличие теменоса (священной стены) окончательно подтверждает статус объекта.

Кого могли почитать в этом храме?

Скорее всего, местное божество, которое со временем приобрело черты греческого пантеона. Иллирийцы охотно адаптировали культы Зевса или Аполлона, навлекая на них свой колорит.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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