Представьте, что ваши настенные часы внезапно начали врать не на минуту в месяц, а на секунду за миллиард лет. Учёные из Австрии и США совершили именно такой прыжок, приручив ядро атома тория-229. Пока обычные атомные часы суетливо следят за танцами электронов, новый прототип вгрызается в саму суть материи. Это не просто прибор для измерения времени. Это детектор, способный поймать призраки тёмной материи, которые десятилетиями ускользали от физиков.
Классические атомные часы работают на цезии. Лазер бьёт по электронам, те прыгают с уровня на уровень, как ошпаренные коты, — так мы отсчитываем секунды. Но электроны — существа капризные. Любое магнитное поле или случайный чих в лаборатории сбивает их с ритма. Учёные решили залезть глубже — в ядро. Ядро атома в десятки тысяч раз меньше самого атома и спрятано за электронными оболочками, как в бронированном сейфе. Оно плевать хотело на внешние помехи.
"С помощью этого первого прототипа мы доказали: торий можно использовать в качестве хронометра для сверхточных измерений. Осталось только провести техническую разработку, и никаких серьезных препятствий больше не ожидается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Переход на ядерный уровень делает систему стабильной. Если электроны — это флюгер на ветру, то ядро — это монолитная скала. Физики из Венского технического университета и NIST (США) опубликовали результаты на портале ArXiv, подтвердив: эра ядерного времени официально началась. Это устройство не требует вакуумных камер размером с комнату. Торий просто "закатали" в кристалл фторида кальция. Он работает прямо на офисном столе при комнатной температуре.
|Характеристика
|Ядерные часы (Торий-229)
|Объект воздействия лазера
|Ядро атома
|Устойчивость к помехам
|Экстремально высокая
|Условия работы
|Комнатная температура, внутри кристалла
|Погрешность
|Несколько десятков секунд за миллиард лет
Почему мы не использовали ядерные часы раньше? Обычно, чтобы "пнуть" ядро и заставить его сменить энергетическое состояние, нужны рентгеновские пушки или гамма-излучение. Это дорого, опасно и громоздко. Но природа оставила нам "пасхалку" — изотоп торий-229. У него самый низкий порог возбуждения ядра в известной Вселенной. Ему достаточно обычного ультрафиолетового лазера.
"Ядро тория реагирует на свет так, как не реагирует ни один другой элемент. Это уникальная лазейка в законах физики, позволяющая связать квантовую оптику с ядерной физикой напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.
Учёные в прямом смысле заставили кристалл тикать. Лазер настраивается на резонансную частоту, ядро поглощает энергию, и этот миг фиксируется приборами. Хотя оптические атомные часы всё ещё удерживают лидерство по "чистой" точности, ториевый конкурент догоняет их семимильными шагами. Главное преимущество здесь не в цифрах после запятой, а в неуязвимости перед внешним миром.
Ядерные часы — это идеальный микроскоп для изучения фундаментальных законов бытия. Команда исследователей уже применила прототип для поиска сверхлёгкой тёмной материи. Эта субстанция годами дразнит учёных: она не светит, не греет, но держит галактики вместе. Если такая материя существует, она должна вызывать крошечные колебания в энергии ядерных переходов. Часы на тории способны зафиксировать эту дрожь.
"Мы выходим на уровень, где можем измерять связь кварков внутри протонов. Это проверка самой ткани мироздания на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Любое отклонение в "тике" тория расскажет нам о том, меняются ли фундаментальные константы за миллиарды лет. Это физика на грани философии: если время течёт иначе из-за влияния гравитации или тёмных полей, ядерные часы станут первыми, кто поднимет тревогу. Впереди — уточнение сильного взаимодействия, которое склеивает частицы в ядре. Мы наконец-то получили инструмент, которому не страшны магнитные бури и радиация.
Они на порядки стабильнее. Вместо внешних электронов используется защищенное ядро. Им не нужны вакуумные ловушки и сверхнизкие температуры для работы.
Пока нет. Нужен ультрафиолетовый лазер и сложная система детекции. Но потенциально они могут стать основой для навигации будущего, где GPS будет работать с точностью до миллиметра.
Гипотетические частицы тёмной материи должны влиять на энергию связи в ядре. Если частота "тика" внезапно плывёт без видимых причин — это может быть сигналом взаимодействия с невидимым веществом.
Столкновение с этим быстрым существом в степных регионах часто вызывает панику, однако истинные мотивы его поведения далеки от желания навредить человеку.