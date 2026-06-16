Физики в США и Австрии создали хронометр: этот вековой миф о времени официально разрушен

Представьте, что ваши настенные часы внезапно начали врать не на минуту в месяц, а на секунду за миллиард лет. Учёные из Австрии и США совершили именно такой прыжок, приручив ядро атома тория-229. Пока обычные атомные часы суетливо следят за танцами электронов, новый прототип вгрызается в саму суть материи. Это не просто прибор для измерения времени. Это детектор, способный поймать призраки тёмной материи, которые десятилетиями ускользали от физиков.

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Ядерное сердце вместо электронных качелей

Классические атомные часы работают на цезии. Лазер бьёт по электронам, те прыгают с уровня на уровень, как ошпаренные коты, — так мы отсчитываем секунды. Но электроны — существа капризные. Любое магнитное поле или случайный чих в лаборатории сбивает их с ритма. Учёные решили залезть глубже — в ядро. Ядро атома в десятки тысяч раз меньше самого атома и спрятано за электронными оболочками, как в бронированном сейфе. Оно плевать хотело на внешние помехи.

"С помощью этого первого прототипа мы доказали: торий можно использовать в качестве хронометра для сверхточных измерений. Осталось только провести техническую разработку, и никаких серьезных препятствий больше не ожидается", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Переход на ядерный уровень делает систему стабильной. Если электроны — это флюгер на ветру, то ядро — это монолитная скала. Физики из Венского технического университета и NIST (США) опубликовали результаты на портале ArXiv, подтвердив: эра ядерного времени официально началась. Это устройство не требует вакуумных камер размером с комнату. Торий просто "закатали" в кристалл фторида кальция. Он работает прямо на офисном столе при комнатной температуре.

Характеристика Ядерные часы (Торий-229) Объект воздействия лазера Ядро атома Устойчивость к помехам Экстремально высокая Условия работы Комнатная температура, внутри кристалла Погрешность Несколько десятков секунд за миллиард лет

Торий-229: аномалия, которая спасла науку

Почему мы не использовали ядерные часы раньше? Обычно, чтобы "пнуть" ядро и заставить его сменить энергетическое состояние, нужны рентгеновские пушки или гамма-излучение. Это дорого, опасно и громоздко. Но природа оставила нам "пасхалку" — изотоп торий-229. У него самый низкий порог возбуждения ядра в известной Вселенной. Ему достаточно обычного ультрафиолетового лазера.

"Ядро тория реагирует на свет так, как не реагирует ни один другой элемент. Это уникальная лазейка в законах физики, позволяющая связать квантовую оптику с ядерной физикой напрямую", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Учёные в прямом смысле заставили кристалл тикать. Лазер настраивается на резонансную частоту, ядро поглощает энергию, и этот миг фиксируется приборами. Хотя оптические атомные часы всё ещё удерживают лидерство по "чистой" точности, ториевый конкурент догоняет их семимильными шагами. Главное преимущество здесь не в цифрах после запятой, а в неуязвимости перед внешним миром.

Охота на тёмную материю и кварки

Ядерные часы — это идеальный микроскоп для изучения фундаментальных законов бытия. Команда исследователей уже применила прототип для поиска сверхлёгкой тёмной материи. Эта субстанция годами дразнит учёных: она не светит, не греет, но держит галактики вместе. Если такая материя существует, она должна вызывать крошечные колебания в энергии ядерных переходов. Часы на тории способны зафиксировать эту дрожь.

"Мы выходим на уровень, где можем измерять связь кварков внутри протонов. Это проверка самой ткани мироздания на прочность", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Любое отклонение в "тике" тория расскажет нам о том, меняются ли фундаментальные константы за миллиарды лет. Это физика на грани философии: если время течёт иначе из-за влияния гравитации или тёмных полей, ядерные часы станут первыми, кто поднимет тревогу. Впереди — уточнение сильного взаимодействия, которое склеивает частицы в ядре. Мы наконец-то получили инструмент, которому не страшны магнитные бури и радиация.

Ответы на популярные вопросы

Чем ядерные часы лучше атомных?

Они на порядки стабильнее. Вместо внешних электронов используется защищенное ядро. Им не нужны вакуумные ловушки и сверхнизкие температуры для работы.

Можно ли использовать их в обычном смартфоне?

Пока нет. Нужен ультрафиолетовый лазер и сложная система детекции. Но потенциально они могут стать основой для навигации будущего, где GPS будет работать с точностью до миллиметра.

Как ториевые часы ищут тёмную материю?

Гипотетические частицы тёмной материи должны влиять на энергию связи в ядре. Если частота "тика" внезапно плывёт без видимых причин — это может быть сигналом взаимодействия с невидимым веществом.

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