Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эффект плацебо или чудо? Вся правда о гомеопатии, которую скрывают производители
Эту поддержку семей заметно усилили: в Санкт-Петербурге повысили расходы на каждого младенца
Лето в Крыму начинается с ребуса: схема доставки туристов поменялась так, что многие разворачиваются
Деньги на карту придут иначе: летний перерасчет в России затронет миллионы пожилых граждан
Тихий океан начал закипать: прогрев воды запустил необратимый процесс с катастрофическими последствиями
Смерть дышит в спину: стремительный рост числа жертв в ДР Конго предвещает катастрофу региона
Горькое лекарство санкций: европейская промышленность оказалась на грани масштабного краха
Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры
Пернатые хищники терроризируют остров: массовая охота на грызунов напугала жителей Красноярска

Светило начало пульсировать иначе: зафиксирована пугающая перестройка внутренних систем звезды

Наука

Солнце начало вести себя странно, и это не просто паранойя астрономов. Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили: за последние 40 лет "сердцебиение" нашей звезды радикально изменилось. Пока мы считали солнечные пятна на поверхности, внутри светила запустились процессы, которые могут переписать учебники по астрофизике.

Вращение Солнца
Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вращение Солнца

Солнце — это гигантский термоядерный колокол

Ученые привыкли смотреть на внешние атрибуты: вспышки, корональные выбросы и черные точки пятен. Однако Билл Чаплин и его команда из Бирмингема решили "прислушаться" к недрам. Метод гелиосейсмологии позволяет ловить p-mode oscillations — звуковые волны, которые прошивают раскаленную плазму насквозь. Солнце буквально гудит, и этот гул выдает его внутреннюю структуру.

"Мы впервые зафиксировали, что магнитная активность звезды начала концентрироваться в тонком слое всего в 1000 километров под оболочкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Данные собирали с 1987 года через сеть спектрометров BiSON. Шесть станций по всему миру следили за каждым "вздохом" светила. Раньше считалось, что магнитное поле рождается глубоко в недрах из-за разницы скоростей вращения экватора и полюсов. Теперь выяснилось: магнитная машина Солнца переезжает ближе к поверхности. Слой активности истончается, а интенсивность внутренних колебаний растет.

Сбой в 11-летнем графике

Обычно Солнце живет по расписанию: каждые 11 лет полюса меняются местами. Предыдущий 24-й цикл был аномально вялым. Минимум пятен, слабые вспышки — звезда словно засыпала. Ученые ждали, что текущий 25-й цикл продолжит эту сонную тенденцию. Но реальность ударила под дых: снаружи Солнце выглядит слабым, а внутри "кипит" сильнее прежнего.

Параметр Текущее состояние
Внешняя активность Снижена (меньше пятен и вспышек)
Внутренние частоты Усилены (высокочастотный "звон")
Глубина залегания полей Сдвинута к поверхности (ок. 1000 км)

Эта рассинхронизация внешнего и внутреннего пугает физиков. Сарбани Басу из Йельского университета утверждает: связь между процессами в недрах и на поверхности эволюционирует. Это не просто временное колебание, а фундаментальная структурная перестройка. Солнце меняет режим работы, и мы пока не понимаем, к чему это приведет к 2030 году, когда начнется следующий цикл.

"Любые изменения в частотах p-mode — это сигнал о смене плотности или температуры в недрах. Звезда перегруппировывает силы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Космическая погода: удар по спутникам

Почему нам не должно быть плевать на "звон" внутри огненного шара в 150 миллионах километров от нас? Потому что магнитные поля Солнца — это дирижеры космической погоды. Если активность смещается к поверхности, предсказывать вспышки станет сложнее. А каждая мощная вспышка — это риск для GPS, интернета и трансформаторов на Земле.

Новые данные BiSON показывают: старые модели прогнозирования летят в мусорную корзину. Мы входим в зону неопределенности. Если магнитное поле продолжит "прижиматься" к оболочке, интенсивность солнечного ветра может измениться непредсказуемо. Это затронет всё: от полярных сияний до стабильности орбитальных группировок спутников.

"Магнитные аномалии Солнца напрямую бьют по ионосфере Земли. Это критично для дальней космической связи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о Солнце

Правда ли, что Солнце гаснет?

Нет, оно не гаснет. Оно меняет способ генерации магнитного поля. Энерговыделение остается в норме, но "упаковка" этой энергии под корой светила стала другой.

Как часто происходят такие сдвиги?

Мы наблюдаем за Солнцем детально всего несколько десятилетий. Сеть BiSON работает с 1976 года. Возможно, такие перестройки случаются раз в столетия, но заметили мы это только сейчас.

Защитит ли нас магнитное поле Земли?

Оно берет на себя основной удар, но при сильных вспышках электроника сбоит. Новые данные ученых нужны как раз для того, чтобы вовремя выключать чувствительные приборы.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Садоводство, цветоводство
Плоды размером с кулак: как заставить перец работать на урожай, а не на зелень
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Наука и техника
Золотой эшелон Колчака: куда исчезли 182 тонны сокровищ Российской империи
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Позиция Евросоюза предопределила кадровый кризис в ВСУ Любовь Степушова
Гоняется за вами ради тени: вот чем грозит встреча с 7-сантиметровым кошмаром наших степей
Ежегодный уход за туей с секатором в руках: в какой сезон категорически нельзя трогать ветки
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Последние материалы
Наличка вместо карт: странное требование на сетевых АЗС спровоцировало финансовый хаос в регионах
Земля буквально выталкивает смерть: находка во Всеволожском районе подняла по тревоге спецназ
Рынок топлива в России изменился: новые допуски для заводов заставят водителей проверять чеки
Электронный ПТС не защищает от обмана: как у покупателей машин отбирают собственность
Боль в пояснице, которая обманывает всех: когда нужно забыть про мази и идти на осмотр
Мозг стареет слишком быстро: привычные ошибки в режиме сна приведут к необратимым последствиям
Красивые ноги начинаются не с педикюра: простые правила меняют состояние стоп за неделю
Кредитный капкан захлопнулся в разгар сезона: чем обернулась погоня за яркими впечатлениями
Ваша машина тяжелее, чем кажется: что скрывают две буквы на боковине покрышки
Скелет, который решает всё: почему одни машины живут десятилетиями, а другие превращаются в хлам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.