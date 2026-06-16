Светило начало пульсировать иначе: зафиксирована пугающая перестройка внутренних систем звезды

Солнце начало вести себя странно, и это не просто паранойя астрономов. Исследователи из Бирмингемского университета обнаружили: за последние 40 лет "сердцебиение" нашей звезды радикально изменилось. Пока мы считали солнечные пятна на поверхности, внутри светила запустились процессы, которые могут переписать учебники по астрофизике.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вращение Солнца

Солнце — это гигантский термоядерный колокол

Ученые привыкли смотреть на внешние атрибуты: вспышки, корональные выбросы и черные точки пятен. Однако Билл Чаплин и его команда из Бирмингема решили "прислушаться" к недрам. Метод гелиосейсмологии позволяет ловить p-mode oscillations — звуковые волны, которые прошивают раскаленную плазму насквозь. Солнце буквально гудит, и этот гул выдает его внутреннюю структуру.

"Мы впервые зафиксировали, что магнитная активность звезды начала концентрироваться в тонком слое всего в 1000 километров под оболочкой", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Данные собирали с 1987 года через сеть спектрометров BiSON. Шесть станций по всему миру следили за каждым "вздохом" светила. Раньше считалось, что магнитное поле рождается глубоко в недрах из-за разницы скоростей вращения экватора и полюсов. Теперь выяснилось: магнитная машина Солнца переезжает ближе к поверхности. Слой активности истончается, а интенсивность внутренних колебаний растет.

Сбой в 11-летнем графике

Обычно Солнце живет по расписанию: каждые 11 лет полюса меняются местами. Предыдущий 24-й цикл был аномально вялым. Минимум пятен, слабые вспышки — звезда словно засыпала. Ученые ждали, что текущий 25-й цикл продолжит эту сонную тенденцию. Но реальность ударила под дых: снаружи Солнце выглядит слабым, а внутри "кипит" сильнее прежнего.

Параметр Текущее состояние Внешняя активность Снижена (меньше пятен и вспышек) Внутренние частоты Усилены (высокочастотный "звон") Глубина залегания полей Сдвинута к поверхности (ок. 1000 км)

Эта рассинхронизация внешнего и внутреннего пугает физиков. Сарбани Басу из Йельского университета утверждает: связь между процессами в недрах и на поверхности эволюционирует. Это не просто временное колебание, а фундаментальная структурная перестройка. Солнце меняет режим работы, и мы пока не понимаем, к чему это приведет к 2030 году, когда начнется следующий цикл.

"Любые изменения в частотах p-mode — это сигнал о смене плотности или температуры в недрах. Звезда перегруппировывает силы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Космическая погода: удар по спутникам

Почему нам не должно быть плевать на "звон" внутри огненного шара в 150 миллионах километров от нас? Потому что магнитные поля Солнца — это дирижеры космической погоды. Если активность смещается к поверхности, предсказывать вспышки станет сложнее. А каждая мощная вспышка — это риск для GPS, интернета и трансформаторов на Земле.

Новые данные BiSON показывают: старые модели прогнозирования летят в мусорную корзину. Мы входим в зону неопределенности. Если магнитное поле продолжит "прижиматься" к оболочке, интенсивность солнечного ветра может измениться непредсказуемо. Это затронет всё: от полярных сияний до стабильности орбитальных группировок спутников.

"Магнитные аномалии Солнца напрямую бьют по ионосфере Земли. Это критично для дальней космической связи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о Солнце

Правда ли, что Солнце гаснет?

Нет, оно не гаснет. Оно меняет способ генерации магнитного поля. Энерговыделение остается в норме, но "упаковка" этой энергии под корой светила стала другой.

Как часто происходят такие сдвиги?

Мы наблюдаем за Солнцем детально всего несколько десятилетий. Сеть BiSON работает с 1976 года. Возможно, такие перестройки случаются раз в столетия, но заметили мы это только сейчас.

Защитит ли нас магнитное поле Земли?

Оно берет на себя основной удар, но при сильных вспышках электроника сбоит. Новые данные ученых нужны как раз для того, чтобы вовремя выключать чувствительные приборы.

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