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Спутники Илона Маска в ловушке: масштабный инцидент над Землей вынудил системы пойти на крайние меры

Наука

Китайская ракета-носитель Zhuque-2E, успешно доставившая на орбиту два спутника связи, внезапно превратилась в облако опасного мусора. Верхняя ступень аппарата компании LandSpace разрушилась прямо перед маневром схода с дистанции. Космические силы США подтвердили распад объекта, обломки которого теперь хаотично движутся в зоне высокой концентрации работающих аппаратов, создавая реальную угрозу для глобальных систем связи.

Ракетный запуск
Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ракетный запуск

Орбитальный хаос: масштабы разрушения

Событие произошло на низкой околоземной орбите, где плотность спутникового трафика достигла исторического максимума. По данным LeoLabs, восьмиметровая ступень ракеты Zhuque-2E разлетелась на фрагменты числом до 150 единиц. Теперь эта "картечь" несется в пространстве, имея перигей 335 километров и апогей 424 километра.

"Разрушение крупных объектов на таких высотах всегда критично. Проблема не только в самих обломках, но и в непредсказуемости их траекторий в первые дни после взрыва", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Разлет фрагментов создает долгосрочные риски. Даже небольшие частицы металла, двигаясь на космических скоростях, способны пробить обшивку любого аппарата. Ученые внимательно следят за облаком мусора, так как любая ошибка в расчетах может привести к каскадному столкновению, подобно тому, как ошибки в расчетах исказили реальную картину космоса в других исследованиях.

Наибольшее беспокойство вызывает судьба группировки Starlink. Спутники компании Илона Маска, особенно те, что обеспечивают мобильную связь или находятся в процессе набора высоты, оказываются буквально на пути следования китайских обломков. В отличие от тяжелых станций, малые спутники обладают меньшим запасом прочности при встрече с высокоскоростным мусором.

"Для Starlink это серьезный вызов. Множество мелких фрагментов заставляют систему автоматически корректировать орбиты сотен аппаратов одновременно, что сокращает срок их службы из-за расхода топлива", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ситуация осложняется тем, что некоторые обломки могут оставаться на орбите несколько месяцев. Это создает постоянный фон опасности в секторе, где уже зафиксированы температурные аномалии, напоминающие о том, как ледяная аномалия в Атлантике предвещает глобальные сбои на Земле, только теперь сбои могут стать технологическими.

Параметр Характеристика объекта
Объект Ступень ракеты Zhuque-2E
Размеры до распада 8 метров (длина), 3.35 метра (ширина)
Число фрагментов От 100 до 150 единиц
Высота полета (перигей/апогей) 335 км / 424 км

Безопасность МКС и прогнозы экспертов

Орбита Международной космической станции пересекается с зоной поражения, однако специалисты НАСА и Роскосмоса сохраняют спокойствие. Основным защитным фактором выступает земная атмосфера. Из-за сопротивления воздуха на таких высотах обломки китайской ракеты будут быстро терять скорость и высоту, постепенно уходя "ниже" станции.

"Атмосферное сопротивление — наш главный союзник. В ближайшие месяцы большая часть этого мусора просто сгорит в плотных слоях", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Технически инцидент с Zhuque-2E подчеркивает хрупкость космической безопасности. Пока на Земле российские ученые находят способы восстановления нервных волокон и решают проблемы медицины, в космосе нарастает потребность в новых международных правилах утилизации отработанных ступеней.

Ответы на популярные вопросы о космическом мусоре

Как обломки могут повредить спутник?

Скорость движения объектов на орбите составляет около 28 000 км/ч. При такой скорости даже крошечный кусочек обшивки обладает энергией ручной гранаты и способен мгновенно вывести аппарат из строя.

Почему ракеты взрываются после выполнения миссии?

Обычно это происходит из-за остатков топлива в баках или неисправности систем сброса давления. В случае с Zhuque-2E распад произошел в момент подготовки к сходу с орбиты.

Угрожают ли обломки людям на Земле?

Нет. Фрагменты такой массы при входе в атмосферу нагреваются до экстремальных температур и полностью испаряются, не достигая поверхности планеты.

Как спутники Starlink уклоняются от столкновений?

Они оснащены ионными двигателями и автоматизированной системой маневрирования, которая получает данные от наземных систем слежения и меняет траекторию при опасном сближении.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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