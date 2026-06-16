Тихий океан начал закипать: прогрев воды запустил необратимый процесс с катастрофическими последствиями

Тихий океан начал стремительно разогреваться, запуская один из самых опасных климатических механизмов планеты — явление Эль-Ниньо. По прогнозам австралийских и американских метеорологов, текущий цикл обещает стать аномально мощным, угрожая мировой экономике масштабными засухами, пожарам и продовольственным кризисом. Исследователи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США оценивают вероятность того, что этот Эль-Ниньо побьет рекорды силы за последние 75 лет, в 63%.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Океан и скалы

Тихоокеанская "печка": как прогрев воды меняет карту осадков

Эль-Ниньо — это не просто каприз погоды, а глобальное перераспределение тепла. Процесс начинается, когда пассатные ветры ослабевают, позволяя теплой воде из западной части Тихого океана смещаться к берегам Америки. В результате огромные массы воды в центральной и восточной частях океана нагреваются выше нормы. Это провоцирует цепную реакцию в атмосфере: там, где обычно идут дожди, наступает критическая засуха, а засушливые регионы накрывают разрушительные ливни.

"Эль-Ниньо ломает привычные маршруты движения воздушных масс. Для Австралии и Юго-Восточной Азии это почти всегда означает дефицит влаги и риск катастрофических лесных пожаров, в то время как другие регионы сталкиваются с наводнениями", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru метеоролог Сергей Баранов.

Особую тревогу ученых вызывает тот факт, что Эль-Ниньо накладывается на общие темпы глобального потепления. Подобные климатические аномалии делают погоду непредсказуемой даже в тех широтах, которые традиционно считались стабильными. Несмотря на то что явление фиксировалось совсем недавно, в 2023–2024 годах, новый виток обещает быть куда более разрушительным из-за накопленной тепловой энергии в океане.

Угроза урожаю и рыболовству: экономический аспект

Ведущие синоптики предупреждают: последствия Эль-Ниньо напрямую отразятся на ценниках в магазинах по всему миру. Под ударом оказываются посевы пшеницы, кукурузы, риса и сои — культур, критически важных для международной продовольственной безопасности. Особенно пострадает сельское хозяйство стран, зависящих от муссонных дождей. Если дожди не придут вовремя, мир столкнется с резким сокращением предложения на аграрных рынках.

"Когда температура воды в океане меняется, нарушается вся пищевая цепочка. Холодные течения, богатые питательными веществами, перестают подниматься к поверхности, из-за чего гибнет планктон и уходит рыба. Это наносит прямой удар по рыбному промыслу огромных регионов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Экономические потери могут затронуть не только продовольствие, но и инфраструктуру. Как и солнечное затмение способно вызвать кратковременные сбои в привычном ритме жизни, так и затяжное Эль-Ниньо дестабилизирует целые отрасли — от энергетики до логистики. В США, готовясь к сильнейшему циклу с середины прошлого века, уже просчитывают риски для портов и транспортных узлов.

Сфера влияния Ожидаемые последствия Эль-Ниньо Сельское хозяйство Неурожай риса, пшеницы и сои из-за засух Рыболовство Сокращение запасов рыбы из-за прогрева воды Экология Масштабные природные пожары в Австралии Экономика Рост мировых цен на продовольственные товары

В то время как одни регионы борются со стихией, современные технологии помогают минимизировать ущерб. Пока российские инженеры ищут способы защиты связи на Земле, климатологи используют спутниковый мониторинг для точного прогнозирования траекторий штормов и зон засухи. Однако полностью защититься от мощи океана человечество пока не в силах.

"Любые резкие колебания климата — это тест на прочность для экосистем. Мы видим, как виды вынуждены мигрировать или адаптироваться к новым условиям буквально на ходу. Эль-Ниньо ускоряет эти процессы, часто делая их необратимыми", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о явлении Эль-Ниньо

Как часто происходит Эль-Ниньо?

В среднем явление повторяется каждые 2-7 лет. Оно не имеет строгого графика, но его фаза обычно длится от 9 до 12 месяцев, иногда затягиваясь на несколько лет.

Как связано Эль-Ниньо и глобальное потепление?

Глобальное потепление может усиливать амплитуду Эль-Ниньо, делая температурные рекорды более экстремальными, а связанные с ним погодные катаклизмы — более частыми и разрушительными.

Какая разница между Эль-Ниньо и Ла-Нинья?

Это две противоположные фазы. Эль-Ниньо — это аномальное потепление поверхностных вод, а Ла-Нинья — их аномальное охлаждение. Ла-Нинья обычно приносит усиление пассатов и другие погодные эффекты.

Влияет ли Эль-Ниньо на погоду в России?

Влияние есть, но оно опосредованное. Явление может менять траектории движения циклонов, что иногда приводит к аномально теплым зимам или необычно засушливому лету в отдельных регионах страны.

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