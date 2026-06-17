Супер-Эль-Ниньо 2026: что принесет миру и России самая мощная климатическая угроза

Тихий океан начал стремительно накапливать лишнее тепло, что обычно предвещает серьезные изменения погоды на всей планете. Температура воды в экваториальной зоне отклоняется от привычных значений, запуская цепочку событий, которые отразятся на урожаях и комфорте миллионов людей. Этот процесс неизбежно приведет к пересмотру температурных планок на ближайшие сезоны.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Растение, произрастающее из почвы

Что скрывается за термином Эль-Ниньо

Океанские течения и ветры работают как огромный кондиционер планеты. В обычном состоянии пассаты гонят теплую воду к азиатским берегам, а у Южной Америки на поверхность поднимается бодрящая прохлада из глубины. Когда эта система дает сбой, ветры слабеют, и перегретая водная масса устремляется обратно. В результате огромные площади океана начинают активно отдавать энергию в атмосферу.

Специалисты внимательно следят за участком, который называют зоной 3.4. Если показатели там замирают выше определенной отметки на несколько месяцев, мир сталкивается с мощным природным сдвигом. Сейчас приборы фиксируют скрытый прогрев глубоких слоев воды, что часто становится предвестником штормового сценария. Этот процесс требует постоянного наблюдения.

"Мы видим, как в недрах океана формируется тепловой пузырь, который рано или поздно выйдет на поверхность и изменит траектории движения воздушных масс над всеми континентами", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин в беседе с Pravda.Ru.

Три случая из прошлого

За время точных наблюдений природа трижды показывала по-настоящему жесткий характер. Первый раз это случилось несколько десятилетий назад, когда в Африке выгорели посевы, а на побережье США обрушились небывалые штормы. Тогда ученые осознали, что нужно ставить датчики по всему океану, чтобы не пропускать такие удары.

Позже океан прогрелся сразу на 2,3 градуса выше нормы. Это обернулось катастрофой для Южной Америки — оползни и ливни буквально смывали дороги. В это же время в Индонезии из-за засухи горели леса, а дым был настолько плотным, что самолеты не могли подняться в небо. Тот самый секрет выживания в такие периоды заключается в своевременном прогнозе, который сегодня дают спутниковые технологии.

Период аномалии Основные последствия Прошлые циклы Массовая гибель кораллов, затяжные засухи в Эфиопии Ожидаемый период Риск наводнений в Центральной Азии и жара в Европе

Глобальный прогноз на ближайшее время

Мировые климатические центры ожидают, что новый виток жары начнет проявляться уже во второй половине года. Из-за того что общий фон температур на планете и так вырос, лишняя энергия из океана сработает как бензин, подлитый в огонь. Вероятность того, что столбики термометров побьют старые рекорды, крайне высока.

География катаклизмов разделится по полярному принципу. Пока юг США и страны Африканского Рога готовятся к борьбе с паводками, австралийским фермерам стоит опасаться пересыхания источников воды. Редкий вариант развития событий может затронуть даже северные широты, где обычно подобные явления проходят незаметно.

"Нарушение привычного ритма течений ведет к тому, что влага уходит из регионов, где она жизненно необходима, и концентрируется там, где почва не способна ее впитать в таких объемах", — отметил климатолог Максим Орлов специально для Pravda.Ru.

Чего ждать на российских территориях

Для России влияние тихоокеанских процессов обычно считается косвенным. Основной температурный удар приходится на южные части Дальнего Востока, однако общая разбалансировка климата скажется и на европейской части. Важный нюанс: повышение температуры воды часто меняет траектории циклонов, приходящих с запада.

В Поволжье, на Урале и в ряде районов Сибири лето обещает быть жарким. При этом на юго-западе страны возможен дефицит осадков, что потребует особого внимания к поливу в сельском хозяйстве. Любое неверное решение в планировании посевных работ может привести к потерям. В Якутии и на арктическом побережье также прогнозируется аномальное тепло.

"Перестройка погодных карт — это не просто жара, это изменение всей логики движения воздушных масс, к которой привязано наше хозяйство и безопасность", — объяснил метеоролог Сергей Баранов в беседе с Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о смене климата

Как долго длится фаза активного тепла

Обычно процесс занимает около года, но подготовка к нему в недрах океана идет гораздо дольше. Пиковые значения часто приходятся на зимние месяцы в северном полушарии.

Почему это беспокоит ученых именно сейчас

Мировой океан перегрет. Дополнительный выброс энергии из глубин способен разогнать климатическую систему до опасных пределов, когда старые методы прогнозирования перестают работать.

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