Тайны КБ Сухого: что скрывали чертежи самолета, который мог стать кошмаром НАТО

В начале семидесятых конструкторы в СССР работали над машиной, которая по всем меркам опережала свое время. Речь об огромном самолете, способном развивать скорость три тысячи двести километров в час и нести на борту целый арсенал из двадцати четырех ракет. Этот проект сочетал в себе невероятную мощность и скрытность, становясь практически неуловимой целью для радаров того периода. Подобные разработки доказывают, что инженерная мысль способна находить нестандартный вариант решения сложнейших задач без оглядки на чужой опыт.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черно-белое фото самолета

Изделие 200 — титан на чертежах

В документах КБ Сухого проект проходил под скромным цифровым кодом, который указывал на ориентировочный вес машины в тоннах. За сухими цифрами стоял расчет создать полноценный воздушный арсенал, способный действовать в любой точке планеты. Пока за океаном продвигали свои идеи, советские инженеры проектировали платформу, которая могла прорывать любую защиту за счет запредельной высоты и скорости.

"Этот проект стал настоящим вызовом для всех существующих систем обнаружения. Машина должна была идти на такой высоте, где обычным перехватчикам просто не хватало воздуха в двигателях", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Военные ожидали увидеть развитие классических схем, но инженеры Сухого предложили нечто иное. Они спроектировали корпус, который одновременно служил и крылом, и топливным баком, и грузовым отсеком. Подобная компоновка позволяла разместить внутри столько топлива и оружия, сколько не снилось ни одному конкуренту. Сама по себе такая деталь конструкции делала самолет уникальным.

Характеристики из будущего

Главным козырем Т-4МС стала его динамика. Три звуковых скорости превращали огромный бомбардировщик в подобие пули. Чтобы перехватить такую цель, противнику пришлось бы поднимать самолеты в воздух еще до того, как советская машина вообще пересечет границу.

Показатель Значение в проекте Предельная скорость 3200 км/ч Дальность полета 14 000 км Высота полета 24 км Боевая нагрузка 45 тонн

Дальность в четырнадцать тысяч километров позволяла не думать о дозаправках. Самолет мог взлететь с одного аэродрома, выполнить задачу на другом конце света и спокойно вернуться домой. На практике это означало полный контроль над воздушным пространством без лишних рисков. Тщательно продуманный процесс управления такой махиной требовал новейшей электроники.

Скрытность без лишнего шума

Тот самый секрет Т-4МС заключался в его форме. Еще до того, как мир узнал слово "стелс", советские специалисты поняли: угловатая форма и спрятанное внутрь корпуса вооружение делают машину невидимой для большинства локаторов. Инженеры сознательно уменьшали количество выступающих частей, превращая бомбардировщик в "летающее крыло".

"Важно понимать, что в авиации того времени любая выпуклость работала как отражатель. Дизайнеры Т-4МС убрали все лишнее, заставив радиоволны скользить по обшивке, а не возвращаться к радару", — объяснил в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Благодаря интеграции ракет в специальные отсеки, самолет сохранял идеальную аэродинамику. Это не только снижало заметность, но и добавляло скорости. Каждый элемент конструкции проходил жесткий отбор, ведь любая техническая ошибка могла привести к разрушению на сверхзвуке. Выверенное решение по компоновке двигателей тоже работало на общую концепцию.

Почему проект не пошел в серию

В начале семидесятых стало ясно, что строить Т-4МС будет слишком трудно. Проблема была не в отсутствии технологий, а в загруженности заводов. КБ Сухого должно было заканчивать работу над истребителями, а производственные площадки были распределены между другими бюро. Промышленная система просто не смогла переварить запуск столь масштабной программы.

"Гениальные идеи часто разбиваются о быт производства. Т-4МС был слишком сложным для массовой сборки на имеющихся станках, требовались новые материалы и цеха", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

На деле же выходит, что выбор был сделан в пользу более понятного Ту-160. Ставка на него оказалась оправданной, так как страна получила надежный и мощный ракетоносец в разумные сроки. Но чертежи "изделия 200" до сих пор вызывают уважение у специалистов своей смелостью и точностью расчетов.

Ответы на популярные вопросы о Т-4МС

Мог ли Т-4МС нести ядерное оружие

Да, самолет проектировался как основной элемент ядерной триады. Его отсеки были рассчитаны на размещение крылатых ракет большой дальности с мощными зарядами.

Был ли построен хотя бы один прототип

К сожалению, проект остановился на стадии детальных чертежей и макетов для испытаний в аэродинамических трубах. Полноразмерный экземпляр так и не был заложен на заводе.

В чем главное отличие от Ту-160

Т-4МС планировался как более быстрый и менее заметный самолет. Туполлевская машина сделана по более традиционной схеме с изменяемой стреловидностью крыла, что упростило ее обслуживание.

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