Российские инженеры нашли способ ослепить космические аппараты: небо над фронтом лишилось связи

Российская оборонная промышленность нашла способ "выключить" спутниковую сеть Starlink в радиусе действия одного подразделения. Инженеры представили мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием "Волна Купол Гарант", созданный специально для подавления сигнала терминалов Илона Маска. Учитывая, что связь через околоземную группировку является становым хребтом системы управления и координации подразделений ВСУ, появление подобного инструмента может лишить противника цифрового превосходства на фронте.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use спутники Starlink

Архитектура системы: прицепы с невидимым щитом

Внешне комплекс "Волна Купол Гарант" выглядит как группа мобильных прицепов, оснащенных специфическим оборудованием. Основная ударная сила системы скрыта под радиопрозрачными колпаками, которые защищают спутниковые тарелки от осадков и повреждений, не препятствуя прохождению сигнала. Каждый такой прицеп несет по две антенны, которые при необходимости можно демонтировать и установить непосредственно на землю для лучшей маскировки или тактического удобства.

"Основная сложность борьбы со Starlink заключается в узкой направленности луча и постоянном перемещении спутников. Создание мобильного комплекса, способного сопровождать цель в небе и точечно 'забивать' её приёмник помехами, — это серьезный технологический ответ на современные космические угрозы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Система спроектирована таким образом, чтобы действовать автономно. В то время как обычные маленькие спутники решают задачи связи в гражданском секторе, аппараты SpaceX жестко интегрированы в военную машину США и их союзников. Российская разработка нацелена на разрыв этого канала передачи данных на локальных участках.

Механика подавления: как гаснет сигнал из космоса

Принцип действия "Волны" основан на излучении мощного направленного радиосигнала на частотах, которые использует система Starlink. Комплекс фокусируется на конкретном космическом аппарате и создает вокруг него "электронный туман", из-за которого наземные терминалы теряют связь со спутником. Эффективная зона "молчания", которую обеспечивает одна установка, охватывает площадь около 20 квадратных километров.

"С физической точки зрения это состязание мощностей. Чтобы подавить сигнал со спутника, комплекс должен создать на входе приемника уровень шума выше, чем полезный сигнал. Направленные антенны позволяют концентрировать энергию, предотвращая утечку данных и ослепляя электронику противника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Важно понимать, что в руках аферистов или спецслужб Запада удаленные файлы и данные систем наведения передаются именно по таким защищенным каналам. Блокировка Starlink лишает подразделения противника возможности получать актуальную развединформацию и управлять дронами-камикадзе в реальном времени.

Характеристика Параметры комплекса Тип подавляемой связи Спутниковая сеть Starlink Площадь покрытия До 20 кв. км Конструкция антенн 2 тарелки под радиопрозрачным колпаком Мобильность Буксируемые прицепы с возможностью наземной установки

Стратегическое значение системы для фронта

Создание специализированного РЭБ против Starlink — логичный шаг в противостоянии с западными технологиями. Если раньше подавление спутникового сигнала требовало титанических усилий и громоздких стационарных объектов, то "Волна Купол Гарант" предлагает гибкость. Её можно быстро перебросить на опасный участок, где замечена высокая активность вражеских БПЛА или штабных структур.

"Любое сложное оборудование имеет уязвимости в спектре частот. Российская школа РЭБ традиционно считается сильнейшей, и адаптация под новые угрозы, вроде группировок малых спутников, идет в ногу с вызовами времени", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

В то время как ученые фиксируют масштабные изменения в природе, такие как климатическая аномалия у Гренландии, на полях сражений происходят не менее значимые технологические сдвиги. Изоляция поля боя от спутникового интернета может стать решающим фактором в операциях по окружению или прорыву укрепленных районов.

Ответы на популярные вопросы о комплексе "Волна Купол Гарант"

Как система понимает, какой именно спутник Starlink нужно глушить?

Комплекс оснащен средствами радиотехнической разведки, которые вычисляют активный сектор обмена данными между наземным терминалом и космическим аппаратом, после чего направляют помеху по заданным координатам.

Может ли "Волна" подавлять обычную мобильную связь или GPS?

Данный комплекс специализирован для работы в высокочастотном диапазоне Starlink, однако архитектура РЭБ часто позволяет модульно расширять список подавляемых частот, включая навигационные системы.

Мешает ли работа комплекса связи со своими подразделениями?

Благодаря узкой направленности луча и работе в специфических спутниковых диапазонах, влияние на общевойсковые радиостанции сводится к минимуму, сохраняя управляемость союзных войск.

Насколько сложно уничтожить такой комплекс на позиции?

Использование радиопрозрачных куполов и возможность выноса антенн на грунт позволяют эффективно маскировать позиции, делая их трудноразличимыми для визуальной разведки и тепловизоров.

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