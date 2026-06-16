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Там плавится даже камень: обнаружен мир с аномальным разрывом между утром и закатом

Наука » Экология » Космос

Астрономы с помощью космического телескопа "Джеймс Уэбб" обнаружили аномальную разницу между условиями на "утренней" и "вечерней" сторонах экзопланеты WASP-121 b. Этот газовый гигант настолько раскален, что на его освещенной стороне буквально испаряются металлы, однако именно на границе дня и ночи — терминаторе — ученые зафиксировали климатический хаос, который ранее существовал только в теоретических моделях. Оказалось, что закат на планете значительно жарче рассвета, а мощные ветра деформируют саму структуру атмосферы, заставляя планету "раздуваться" неравномерно.

Планета в космосе
Фото: ИИ by Александр Рощин is licensed under Pravda.Ru
Планета в космосе

Разница между рассветом и закатом на WASP-121 b

Исследование, проведенное под руководством Сирила Гаппа из Института астрономии Общества Макса Планка, показало: состав и температура атмосферы WASP-121 b меняются в зависимости от долготы. Анализируя инфракрасный спектр звезды во время прохождения планеты по её диску, ученые заметили, что "вечерняя" сторона поглощает гораздо больше света. Это происходит из-за экстремального перегрева: раскаленные ветра переносят энергию с дневной стороны на ночную, из-за чего атмосфера расширяется и увеличивает видимый размер небесного тела.

"Объект ведет себя крайне необычно из-за колоссального перепада температур. Вечерний терминатор прогревается настолько сильно, что молекулы воды там просто не выживают — они распадаются на атомы в верхних слоях атмосферы. Подобные процессы кардинально меняют наше представление о химии газовых гигантов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Данные со спектрографа NIRSpec подтверждают: хотя молекул воды на горячем краю становится меньше, сигнал от монооксида углерода усиливается. Ученые связывают это не с увеличением количества газа, а с резким скачком температуры. Понимание таких процессов важно не только для изучения далеких миров, но и для корректного моделирования изменения климата, где перераспределение тепла играет ключевую роль.

Планета с застывшим временем: жизнь в приливном захвате

WASP-121 b находится под мощным влиянием приливных сил своей звезды. Она расположена настолько близко к светилу, что всегда обращена к нему только одной стороной. На одном полушарии царит вечный день с температурой около 2500 градусов Цельсия, на другом — вечная ночь, где "холодает" до 725 градусов. Такая разница создает условия для возникновения сверхзвуковых ветров, которые постоянно перемешивают газовые слои.

"Когда планета проходит перед звездой, она за время транзита успевает повернуться примерно на 30 градусов. Этого мизерного по космическим меркам смещения хватило телескопу "Джеймс Уэбб", чтобы рассмотреть разницу между утренними и вечерними сумерками. Ранее такие детали были скрыты из-за недостаточной чувствительности приборов", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Интересно, что движение материи в таких условиях может напоминать сложные эффекты в масштабах галактик. Например, недавно ученые выяснили, как движение звездных систем в Млечном Пути создает специфический фон, который ранее принимали за статику. На WASP-121 b динамика еще более агрессивна: здесь потоки газа формируют глобальную погодную систему, не имеющую аналогов в Солнечной системе.

Характеристика Показатель WASP-121 b
Температура дневной стороны ~2500 °C
Температура ночной стороны ~725 °C
Период обращения Около 30 часов
Основной состав облаков Минералы (силикаты)

Минеральные облака и температурные ловушки

Наблюдения показали, что утренняя сторона планеты выглядит холоднее, чем предсказывали компьютерные модели. Ученые подозревают, что дело в облаках, но не водяных, а минеральных. На WASP-121 b могут идти дожди из расплавленных камней или металлов. Силикатные облака блокируют инфракрасное излучение, идущее из недр, создавая эффект ложного охлаждения на рассвете.

"Разница в данных между теорией и реальностью часто указывает на наличие преград в атмосфере. Силикатная взвесь работает как экран. Если мы подтвердим наличие таких минеральных шлейфов, это станет прорывом в изучении экзопланетного климата", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Изучение столь экстремальных условий помогает физикам проверять границы известных законов. Это напоминает то, как исследователи математически доказывают возможность передачи данных сквозь временные барьеры — на WASP-121 b природа сама создала лабораторию, где материя ведет себя на пределе возможностей.

Ответы на популярные вопросы о WASP-121 b

Почему закат на планете жарче, чем рассвет?

Это связано с тем, что мощные ветра переносят накопленное тепло с дневной раскаленной стороны на ночную именно через вечерний терминатор, продолжая нагревать его в процессе вращения.

Может ли на этой планете существовать жизнь?

Исключено. Температуры в тысячи градусов и атмосфера из испаренных металлов делают это место абсолютно непригодным для любых известных форм биологической жизни.

Из чего состоят облака на этой планете?

Ученые полагают, что облака на WASP-121 b состоят из минералов, таких как силикаты. В отличие от земных водяных облаков, эти способны существовать при экстремальном нагреве.

Как телескоп смог увидеть разницу, если планета так далеко?

Метод транзитной спектроскопии позволил "Джеймсу Уэббу" зафиксировать изменение света звезды, проходящего сквозь разные участки атмосферы планеты во время её вращения.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов, учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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