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Смартфон хранит секреты дольше, чем вы думаете: удаленные файлы становятся оружием в руках аферистов

Наука » Технологии

Хранение цифровых копий документов в галерее смартфона несет серьезные риски компрометации личных данных, предупредил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил, почему стандартные способы очистки памяти не гарантируют конфиденциальность информации.

мошенник
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
мошенник

Основная угроза заключается в возможности удаленного доступа к устройству или его физической потери. При попадании смартфона в руки злоумышленников цифровой образ паспорта становится инструментом для реализации различных мошеннических схем. Специалисты подчеркивают, что загрузка вредоносных файлов через популярные сервисы часто становится первым этапом такой слежки.

"Хранить фотографию паспорта в галерее телефона опасно из-за действий мошенников. После отправки такие файлы необходимо удалять не только из галереи, но и из облачных копий, мессенджеров, папок загрузок и корзины. Кроме того, существуют сценарии удаленного доступа к устройству, поэтому риск компрометации фотографий паспортов и копий документов остается достаточно высоким", — отметил Ульянов.

Однако на практике тотальная зачистка цифровых следов оказывается слишком сложной задачей для обычного пользователя. Системы мобильных устройств устроены так, что файлы часто дублируются в скрытых папках и облачных хранилищах. Даже если владелец очистил основную папку, информация может оставаться доступной для восстановления. Эксперты по безопасности указывают, что восстановление удаленных фотографий технически возможно, так как данные не стираются физически сразу после удаления.

"В большинстве современных устройств файлы не удаляются физически, а лишь помечаются как удаленные. В ряде систем они могут автоматически очищаться через 30 дней, однако даже в этом случае сначала происходит лишь логическое удаление. Если злоумышленник получает доступ к устройству, он потенциально может восстановить такие "недоудаленные" данные и получить доступ к фотографиям, которые пользователь считал удаленными", — пояснил специалист.

Ульянов добавил, что при оценке рисков важно учитывать фактор принимающей стороны. Пересылая копию паспорта организациям или частным лицам, пользователь теряет контроль над тем, как эти данные будут храниться в дальнейшем. При этом существуют ситуации, когда наличие фото документов оправдано — например, во время заграничных поездок для оперативной связи с полицией в случае кражи оригиналов. Для защиты персональной информации важно понимать, что базы данных злоумышленников постоянно пополняются, в том числе за счет утечек из различных сервисов.

Помимо кражи изображений, преступники активно используют методы социальной инженерии. Нередко поддельные страницы ведомств побуждают граждан самостоятельно загружать личные документы, открывая доступ к финансовым инструментам. Для минимизации угроз рекомендуется использовать средства кибербезопасности и избегать длительного хранения чувствительной информации в памяти телефона.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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