Космическая механика готовит масштабный сбой: небо над материками погрузится в преждевременную тьму

Представьте, что кто-то выключил свет в разгар рабочего дня. Луна готовится провернуть именно такой фокус. 12 августа 2026 года нас ждет первое за два года полное солнечное затмение. Это не просто "красивое небо", а момент, когда космическая механика заставляет миллионы людей синхронно задрать головы вверх.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Кольцевое солнечное затмение

География тьмы: кому повезло больше всех

Тень Луны прочертит по планете узкую полосу длиной 8300 километров. Главное шоу развернется в Гренландии, Исландии, на севере Испании и в Португалии. В Гренландии тьма продлится солидные две минуты. В Испании — всего около 20 секунд, но этого хватит, чтобы почувствовать себя внутри фильма про апокалипсис.

"Это не просто тень. Температура падает на несколько градусов прямо на глазах, птицы замолкают, а горизонт окрашивается в цвета вечного заката", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Остальной мир увидит лишь часть светила. В небе над Северной Америкой и Африкой Луна просто слегка "покажет" край солнечного диска. Для тех, кто остался за пределами зоны видимости, ЕКА организует прямую трансляцию из испанской обсерватории Хаваламбре. Виртуальное присутствие лучше, чем полное неведение.

Локация Статус события Гренландия, Исландия, Испания Полное затмение (тьма) Северная Америка, Африка Частичное затмение Вьетнам, Россия Трансляция онлайн

Зачем ученым этот "черный круг"

Солнечное затмение — это природный телескоп. Когда Луна закрывает ослепительный диск Солнца, становится видна солнечная корона — внешняя атмосфера звезды, которую в обычное время не разглядеть. Ученые собираются запустить воздушные шары, чтобы снять тень сверху и воссоздать опыт 1919 года. Тогда именно затмение доказало, что гравитация гнёт свет, сделав Эйнштейна поп-звездой от науки.

"Каждое такое событие — это шанс изучить динамику Солнца без лишних помех. Мы смотрим на корону, чтобы понять, как звезда живет и дышит", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Для Испании это вообще исторический реванш. В последний раз с суши здесь наблюдали "черное солнце" аж в 1905 году. Кэрол Манделл из ЕКА права: затмение — один из немногих поводов для миллионов людей разом оторваться от смартфонов и почувствовать себя частью чего-то большего, чем лента новостей.

Инструкция по выживанию для сетчатки

Смотреть на Солнце без защиты — это как пытаться рассмотреть сварочную дугу в упор. Обычные темные очки не спасут, даже если их надеть друг на друга. Нужны специальные фильтры стандарта ISO. Фотоаппараты, бинокли и телескопы без защиты превращаются в легальные способы мгновенно выжечь глаза.

"Оптика концентрирует лучи. Без фильтра вы получите ожог сетчатки быстрее, чем успеете моргнуть", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Следующее большое шоу в Европе запланировано на 2 августа 2027 года. Если пропустите Гренландию сейчас, придется ловить тень в Саудовской Аравии или Северной Африке. А в США масштабного затмения не будет до 2045 года. Так что если есть возможность — бронируйте билеты до Рейкьявика прямо сейчас.

Ответы на популярные вопросы о затмении

Можно ли смотреть на затмение через закопченное стекло?

Нет. Это старый миф. Копоть не фильтрует опасное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Только сертифицированные очки для затмений.

Правда ли, что животные сходят с ума?

Они просто путаются. Птицы летят к гнездам, думая, что наступила ночь. Коровы сворачивают выпас. Как только свет возвращается, биологический ритм восстанавливается.

Читайте также