Космическая механика готовит масштабный сбой: небо над материками погрузится в преждевременную тьму

Представьте, что кто-то выключил свет в разгар рабочего дня. Луна готовится провернуть именно такой фокус. 12 августа 2026 года нас ждет первое за два года полное солнечное затмение. Это не просто "красивое небо", а момент, когда космическая механика заставляет миллионы людей синхронно задрать головы вверх.
Тень Луны прочертит по планете узкую полосу длиной 8300 километров. Главное шоу развернется в Гренландии, Исландии, на севере Испании и в Португалии. В Гренландии тьма продлится солидные две минуты. В Испании — всего около 20 секунд, но этого хватит, чтобы почувствовать себя внутри фильма про апокалипсис.
"Это не просто тень. Температура падает на несколько градусов прямо на глазах, птицы замолкают, а горизонт окрашивается в цвета вечного заката", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Остальной мир увидит лишь часть светила. В небе над Северной Америкой и Африкой Луна просто слегка "покажет" край солнечного диска. Для тех, кто остался за пределами зоны видимости, ЕКА организует прямую трансляцию из испанской обсерватории Хаваламбре. Виртуальное присутствие лучше, чем полное неведение.
|Локация
|Статус события
|Гренландия, Исландия, Испания
|Полное затмение (тьма)
|Северная Америка, Африка
|Частичное затмение
|Вьетнам, Россия
|Трансляция онлайн
Солнечное затмение — это природный телескоп. Когда Луна закрывает ослепительный диск Солнца, становится видна солнечная корона — внешняя атмосфера звезды, которую в обычное время не разглядеть. Ученые собираются запустить воздушные шары, чтобы снять тень сверху и воссоздать опыт 1919 года. Тогда именно затмение доказало, что гравитация гнёт свет, сделав Эйнштейна поп-звездой от науки.
"Каждое такое событие — это шанс изучить динамику Солнца без лишних помех. Мы смотрим на корону, чтобы понять, как звезда живет и дышит", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.
Для Испании это вообще исторический реванш. В последний раз с суши здесь наблюдали "черное солнце" аж в 1905 году. Кэрол Манделл из ЕКА права: затмение — один из немногих поводов для миллионов людей разом оторваться от смартфонов и почувствовать себя частью чего-то большего, чем лента новостей.
Смотреть на Солнце без защиты — это как пытаться рассмотреть сварочную дугу в упор. Обычные темные очки не спасут, даже если их надеть друг на друга. Нужны специальные фильтры стандарта ISO. Фотоаппараты, бинокли и телескопы без защиты превращаются в легальные способы мгновенно выжечь глаза.
"Оптика концентрирует лучи. Без фильтра вы получите ожог сетчатки быстрее, чем успеете моргнуть", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.
Следующее большое шоу в Европе запланировано на 2 августа 2027 года. Если пропустите Гренландию сейчас, придется ловить тень в Саудовской Аравии или Северной Африке. А в США масштабного затмения не будет до 2045 года. Так что если есть возможность — бронируйте билеты до Рейкьявика прямо сейчас.
Нет. Это старый миф. Копоть не фильтрует опасное ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Только сертифицированные очки для затмений.
Они просто путаются. Птицы летят к гнездам, думая, что наступила ночь. Коровы сворачивают выпас. Как только свет возвращается, биологический ритм восстанавливается.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.