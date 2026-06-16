Этого ждали даже геймеры: в Китае создали автономную систему для нужд без отрыва от дел

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Наука » Технологии

Китайские инженеры представили мобильный унитаз, способный перемещаться по вызову. Устройство не просто меняет дислокацию — оно самостоятельно возвращается на станцию очистки и ополаскивается. Гаджет стал спасением для маломобильных граждан и неожиданно привлек внимание игрового сообщества.

Унитаз
Фото: pixabay.com by Alexas_Fotos is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Унитаз

Гаджет на колесах: комфорт без границ

Стоимость чудо-техники достигает 300 тысяч рублей. Сумма внушительная, но целевая аудитория — люди, которым затруднительно передвигаться без посторонней помощи. Автономная система управления снимает вопрос транспортировки санитарного модуля к постели. Это решение напоминает интеграцию умных материалов в повседневные вещи, стирая грань между медициной и домашним роботом.

"Автономные системы такого типа должны проходить строгую сертификацию, так как контакт с отходами жизнедеятельности требует абсолютной герметичности при автоматической очистке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Характеристика Значение
Стоимость около 300 000 руб.
Основная функция самостоятельное перемещение и очистка

Геймеры уже оценили потенциал устройства. Сидеть за компьютером часами, не отвлекаясь на бытовые нужды — мечта многих фанатов виртуальной реальности. С учетом того, что ИТ-рынок труда и досуг все сильнее переплетаются с цифровыми помощниками, такой девайс станет новым стандартом "умного дома".

"Главный риск здесь кроется в электронике. Робот в зоне повышенной влажности — это всегда вызов для изоляции контактов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о бытовой робототехнике

Насколько надежна система очистки?

Механизм полностью автономен и минимизирует взаимодействие пользователя с отходами, используя герметичные узлы.

Требуется ли специальный монтаж?

Робот работает как мобильный блок, не требующий стационарного подключения к канализации в каждой комнате.

Почему цена такая высокая?

Стоимость складывается из высокоточных датчиков навигации, систем дезинфекции и приводов для перемещения тяжелой конструкции.

Безопасно ли использовать его геймерам?

Устройство не предназначено для экстремальных нагрузок, но бытовая эксплуатация возможна при соблюдении инструкции.

Роботизация быта не останавливается на пылесосах. Когда машина берет на себя физиологические циклы человека, мы вступаем в зону, где сложные алгоритмы управления становятся основой домашнего уюта.

"Применение полимеров для таких конструкций позволяет снизить общий вес изделия, но требует тщательного контроля за коррозийной стойкостью каркаса", — констатировал в беседе с Pravda. Ru специалист по материалам Илья Сафронов.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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