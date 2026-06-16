Этого ждали даже геймеры: в Китае создали автономную систему для нужд без отрыва от дел

Китайские инженеры представили мобильный унитаз, способный перемещаться по вызову. Устройство не просто меняет дислокацию — оно самостоятельно возвращается на станцию очистки и ополаскивается. Гаджет стал спасением для маломобильных граждан и неожиданно привлек внимание игрового сообщества.
Стоимость чудо-техники достигает 300 тысяч рублей. Сумма внушительная, но целевая аудитория — люди, которым затруднительно передвигаться без посторонней помощи. Автономная система управления снимает вопрос транспортировки санитарного модуля к постели. Это решение напоминает интеграцию умных материалов в повседневные вещи, стирая грань между медициной и домашним роботом.
"Автономные системы такого типа должны проходить строгую сертификацию, так как контакт с отходами жизнедеятельности требует абсолютной герметичности при автоматической очистке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
|Характеристика
|Значение
|Стоимость
|около 300 000 руб.
|Основная функция
|самостоятельное перемещение и очистка
Геймеры уже оценили потенциал устройства. Сидеть за компьютером часами, не отвлекаясь на бытовые нужды — мечта многих фанатов виртуальной реальности. С учетом того, что ИТ-рынок труда и досуг все сильнее переплетаются с цифровыми помощниками, такой девайс станет новым стандартом "умного дома".
"Главный риск здесь кроется в электронике. Робот в зоне повышенной влажности — это всегда вызов для изоляции контактов", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Механизм полностью автономен и минимизирует взаимодействие пользователя с отходами, используя герметичные узлы.
Робот работает как мобильный блок, не требующий стационарного подключения к канализации в каждой комнате.
Стоимость складывается из высокоточных датчиков навигации, систем дезинфекции и приводов для перемещения тяжелой конструкции.
Устройство не предназначено для экстремальных нагрузок, но бытовая эксплуатация возможна при соблюдении инструкции.
Роботизация быта не останавливается на пылесосах. Когда машина берет на себя физиологические циклы человека, мы вступаем в зону, где сложные алгоритмы управления становятся основой домашнего уюта.
"Применение полимеров для таких конструкций позволяет снизить общий вес изделия, но требует тщательного контроля за коррозийной стойкостью каркаса", — констатировал в беседе с Pravda. Ru специалист по материалам Илья Сафронов.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.