Миллионы лет кипящего ада: под Юкатаном годами работала гигантская ловушка для всего живого

Принято считать, что астероид, прихлопнувший динозавров, — это одномоментный финал. Вспышка, ударная волна, горы трупов и тишина. Но геология не терпит голливудских финалов. Под обломками, в самом пекле кратера Чиксулуб, жизнь превратила зону смерти в элитный банный комплекс. Новое исследование, опубликованное в Communications Earth & Environment, доказывает: горячий бульон под землей варился в четыре раза дольше, чем мы думали.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Астероид у Земли

Гидротермальный ад под Юкатаном

Когда 66 миллионов лет назад в район нынешней Мексики прилетел "камень" размером с Эверест, он оставил дыру диаметром 180 километров. Это была не просто яма. Энергия удара расплавила породу, а грунтовые и морские воды, хлынувшие в трещины, создали гигантскую гидротермальную систему. Представьте себе кофеварку размером с область: вода просачивается вниз, раскаляется от жара недр и вымывает минералы, циркулируя веками.

"Это бред считать, что всё остыло за пару лет. Камни в кратере Чиксулуб буквально пропитаны следами долгой химической "варки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Чтобы понять, как долго работала эта система, Аннемари Пикерсгилл из Университета Глазго пришлось залезть под морское дно. В 2016 году ученые пробурили скважину в центре кратера на глубину 600 метров. Извлекли керны — цилиндры породы, которые выглядели так, будто их пытали в химической лаборатории. Главной уликой стал полевой шпат, богатый калием. Этот минерал кристаллизуется только из горячей воды. Каждый кристалл — это застывшее мгновение, когда под землей еще было тепло.

Аргон против заблуждений

Датировать камни — задача для терпеливых. Команда использовала аргон-аргоновый метод. Радиоактивный калий внутри минерала медленно превращается в газ аргон. Чем больше газа заперто в камне, тем он старше. Старые компьютерные модели сулили системе максимум два миллиона лет "жизни". Реальность из скважины оказалась куда масштабнее.

Параметр Данные исследования Продолжительность активности Минимум 8 миллионов лет (возможно до 16 млн) Метод исследования Аргон-аргоновое датирование кристаллов Глубина забора проб 614-1335 метров под уровнем моря

Кристаллы полевого шпата показали разброс дат от момента удара (66 миллионов лет назад) до отметки в 58 миллионов лет. Система не просто "остывала", она функционировала восемь миллионов лет — в четыре раза дольше прогнозов. Это абсолютный рекорд для ударных кратеров Земли. Даже когда на поверхности вовсю гуляли предки современных млекопитающих, в глубине кратера всё еще гоняли горячие флюиды.

"Такие системы работают как инкубаторы. Если вы нашли теплую воду под давлением — вы почти гарантированно нашли микробов", — отметил в беседе с Pravda.Ru микробиолог Николай Зуев.

Колыбель жизни в воронке от снаряда

Зачем нам знать, как долго остывал кратер? Всё дело в поисках жизни. Удар астероида — это не только конец старого мира, но и шанс для нового. Тепло и вода в трещинах создают убежище для теплолюбивых микробов. Им не нужен солнечный свет, они едят химию. Такие условия могли быть колыбелью для ранних организмов на молодой Земле и, возможно, на Марсе.

Кстати, о Марсе. Красная планета усеяна кратерами, которые формировались, когда там была вода. Если земной Чиксулуб грелся миллионы лет, то марсианские аналоги могли служить оазисами для жизни целые эпохи. Подземные системы защищены от радиации и жесткого климата поверхности. Это делает кратеры идеальной целью для марсоходов.

"Земля быстро стирает шрамы эрозией и тектоникой. Марс же — это застывший музей ударов, где такие гидротермальные системы могли сохранять жизнь миллионы лет после исчезновения атмосферы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы

Почему система работала так долго?

Колоссальный объем породы был мгновенно разогрет до температур, близких к плавлению. Горная порода — плохой проводник тепла, она работает как термос. Вода, циркулирующая по трещинам, переносила тепло медленно, поддерживая работу системы миллионы лет.

Может ли там до сих пор быть тепло?

Нет, спустя 66 миллионов лет тепловой импульс полностью рассеялся. Сейчас температура в кратере соответствует глубинной норме. Однако минеральные жилы остались как "отпечатки пальцев" того грандиозного процесса.

Как это поможет искать жизнь на Марсе?

Теперь ученые знают: не нужно искать следы жизни только там, где были реки. Нужно искать в старых кратерах. Даже если Марс был сухим и холодным, удар метеорита мог создать локальный подогрев на миллионы лет.

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