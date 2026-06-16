Планета похожа на перегретую печь: ледяная аномалия в Атлантике предвещает климатический коллапс

Представьте, что вся планета превратилась в огромную перегретую духовку. Но в одном углу, прямо к югу от Гренландии, кто-то оставил дверцу морозилки открытой. Физики из международной группы нашли в Северной Атлантике аномальное "холодное пятно", которое не просто портит статистику глобального потепления, а орет благим матом о грядущей катастрофе. Исследование в журнале Geophysical Research Letters доказывает: мы на всех парах летим к климатической точке невозврата, и удар придется по середине XXI века.
В Атлантике работает гигантский насос — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Эта система течений, включая Гольфстрим, тащит тропическое тепло на север. Раньше ученые спорили: почему в одном месте океан вдруг остыл? Либо вода стала активнее "дышать", отдавая жар в небо, либо насос забарахлил. Спутниковые данные с 1955 года поставили точку. Оказалось, вода теряет тепла меньше, чем раньше, но все равно холодает. Это значит, что тепло туда просто перестало доходить. Конвейер гниет изнутри.
"Система AMOC — это как центральное отопление в доме. Если трубы забились или насос сгорел, в дальних комнатах начнется вечная мерзлота, даже если в подвале полыхает пожар. Ослабление притока тепла — это диагноз, а не предположение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Почему система ломается? Все дело в лишнем "сахаре" в бензобаке — пресной воде. Глобальная жара плавит ледники Гренландии с бешеной скоростью. Пресная вода легче и менее плотна, чем соленая. Она разливается по поверхности океана жирным пятном и блокирует естественное "погружение" тяжелых соленых масс. Цикл разрывается. Водоворот замедляется. В итоге северная часть Атлантики остается без своей порции догрева, что мы и видим на тепловых картах.
|Параметр
|Последствия для Европы
|Зимние температуры
|Обвал на 5-10 градусов ниже нормы
|Сельское хозяйство
|Крах урожайности из-за сдвига сезонов
|Экосистемы
|Вымирание видов, привыкших к мягкому климату
"Мы видим прямую связь между антропогенным воздействием и сбоем океанических ритмов. Океан инерционен, но если его раскачать, остановить процесс будет невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.
История уже проворачивала такой фокус. 12 тысяч лет назад прорыв озерной пресной воды в океан уже выключал AMOC. Тогда планета погрузилась в поздний дриас — ледяной ад, длившийся тысячу лет. Сегодняшнее "холодное пятно" — это мерцающая лампочка на приборной панели, предупреждающая, что двигатель вот-вот заклинит. Если коллапс случится, продовольственная безопасность планеты пойдет прахом, а уютные европейские зимы превратятся в выживание в сугробах.
"Морские течения определяют границы обитаемых зон. Замедление AMOC к 2100 году полностью перекроит карту пригодных для жизни земель", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.
Полностью остановить таяние ледников уже вряд ли удастся, но замедление выбросов парниковых газов может дать системе время на адаптацию. Сейчас мы просто подливаем масла в огонь.
Это парадокс перераспределения. Глобальное тепло "съедает" механизм транспортировки энергии. В итоге экватор перегревается еще сильнее, а северные широты лишаются привычного подогрева.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.