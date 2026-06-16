Планета похожа на перегретую печь: ледяная аномалия в Атлантике предвещает климатический коллапс

Представьте, что вся планета превратилась в огромную перегретую духовку. Но в одном углу, прямо к югу от Гренландии, кто-то оставил дверцу морозилки открытой. Физики из международной группы нашли в Северной Атлантике аномальное "холодное пятно", которое не просто портит статистику глобального потепления, а орет благим матом о грядущей катастрофе. Исследование в журнале Geophysical Research Letters доказывает: мы на всех парах летим к климатической точке невозврата, и удар придется по середине XXI века.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Раскол ледника

Океанский конвейер встает на ручник

В Атлантике работает гигантский насос — Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (AMOC). Эта система течений, включая Гольфстрим, тащит тропическое тепло на север. Раньше ученые спорили: почему в одном месте океан вдруг остыл? Либо вода стала активнее "дышать", отдавая жар в небо, либо насос забарахлил. Спутниковые данные с 1955 года поставили точку. Оказалось, вода теряет тепла меньше, чем раньше, но все равно холодает. Это значит, что тепло туда просто перестало доходить. Конвейер гниет изнутри.

"Система AMOC — это как центральное отопление в доме. Если трубы забились или насос сгорел, в дальних комнатах начнется вечная мерзлота, даже если в подвале полыхает пожар. Ослабление притока тепла — это диагноз, а не предположение", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ледники против термостата планеты

Почему система ломается? Все дело в лишнем "сахаре" в бензобаке — пресной воде. Глобальная жара плавит ледники Гренландии с бешеной скоростью. Пресная вода легче и менее плотна, чем соленая. Она разливается по поверхности океана жирным пятном и блокирует естественное "погружение" тяжелых соленых масс. Цикл разрывается. Водоворот замедляется. В итоге северная часть Атлантики остается без своей порции догрева, что мы и видим на тепловых картах.

Параметр Последствия для Европы Зимние температуры Обвал на 5-10 градусов ниже нормы Сельское хозяйство Крах урожайности из-за сдвига сезонов Экосистемы Вымирание видов, привыкших к мягкому климату

"Мы видим прямую связь между антропогенным воздействием и сбоем океанических ритмов. Океан инерционен, но если его раскачать, остановить процесс будет невозможно", — отметил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Призрак ледникового периода: повторится ли сценарий?

История уже проворачивала такой фокус. 12 тысяч лет назад прорыв озерной пресной воды в океан уже выключал AMOC. Тогда планета погрузилась в поздний дриас — ледяной ад, длившийся тысячу лет. Сегодняшнее "холодное пятно" — это мерцающая лампочка на приборной панели, предупреждающая, что двигатель вот-вот заклинит. Если коллапс случится, продовольственная безопасность планеты пойдет прахом, а уютные европейские зимы превратятся в выживание в сугробах.

"Морские течения определяют границы обитаемых зон. Замедление AMOC к 2100 году полностью перекроит карту пригодных для жизни земель", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Может ли человечество предотвратить остановку течений?

Полностью остановить таяние ледников уже вряд ли удастся, но замедление выбросов парниковых газов может дать системе время на адаптацию. Сейчас мы просто подливаем масла в огонь.

Почему в Атлантике холодает, если везде жара?

Это парадокс перераспределения. Глобальное тепло "съедает" механизм транспортировки энергии. В итоге экватор перегревается еще сильнее, а северные широты лишаются привычного подогрева.

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