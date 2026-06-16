Сейф возрастом 2700 лет вскрыт: в некрополе Сан-Джулиано зафиксировали аномальную находку

Представьте себе запечатанный сейф, который не открывали более двух с половиной тысяч лет. Археологи из проекта SGARP под руководством профессора Давиде Зори из Университета Бейлора сорвали такой "джекпот" дважды за год. В некрополе Сан-Джулиано они обнаружили вторую этрусскую гробницу, до которой не успели добраться мародеры. Это настоящая аномалия для региона, где черные копатели — "томбароли" — веками потрошили курганы как консервные банки.

Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Археологические раскопки

Почему Сан-Джулиано — это археологическое казино

Некрополь Сан-Джулиано в 70 километрах от Рима — это слоеный пирог из истории. На плато зафиксировано более 600 гробниц, но почти все они пусты. Римляне, захватившие эти земли в III веке до нашей эры, начали процесс, который завершили современные грабители. Найти здесь нетронутую камеру — все равно что обнаружить рабочий айфон в куче металлолома. Но команда Давиде Зори нашла сразу две за год. Первая "инвиолата" (нетронутая) открылась ученым в июне 2025 года, а следом за ней — вторая, плотно запечатанная монолитной плитой.

"Вскрытие неповрежденного кургана позволяет нам увидеть не просто скелеты, а застывший ритуал. Плита стояла без единой трещины, что исключает любое вмешательство за последние 2700 лет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Железо, серебро и воины: что скрывал сосновый лес

Первая гробница VII века до нашей эры в районе Кайоло оказалась семейным склепом. Четыре человека покоились на резных каменных ложах в окружении сотни предметов: от грозного железного оружия до изящных серебряных заколок. Вторая камера скромнее, но не менее важна для науки. Там нашли останки мужчины с наконечником копья и женщину, чью принадлежность еще предстоит доказать анализом украшений. Керамика буччеро — знаменитая черная этрусская посуда — лежала в первозданном виде, покрытая лишь тонким слоем пыли веков.

Параметр Гробница 1 (июнь 2025) Гробница 2 (новое открытие) Количество погребенных 4 человека Минимум 2 человека Ключевые артефакты Серебряные заколки, бронза, 100+ сосудов Наконечник копья, чаши буччеро, арибаллос

Особую ценность представляют сосуды, покрытые "пропитанной" землей. Археологи не стали очищать их на месте. Любое неосторожное движение кистью — и уникальная роспись осыплется. Артефакты упаковали вместе с грунтом для лабораторной экстракции. Это ювелирная работа: нужно отделить почву от керамики так, чтобы не повредить органические остатки внутри, которые могут рассказать, что пили этруски на своих тризнах.

"Мы видим резкий контраст между грабительским хаосом и научной точностью. Каждое кольцо, каждый наконечник копья находится именно там, где его положили в VII веке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Битва с мародерами: как ученые переиграли подпольный рынок

Почему эти гробницы уцелели? Ответ кроется в жесткой дисциплине проекта SGARP. Профессор Зори выстроил систему круглосуточного мониторинга и наладил связь с жителями городка Барбарано-Романо. Когда раскопки превращаются в общее дело общины, у мародеров "горит" земля под ногами. Местные жители сами следят за курганами, а в свободное время приходят в лабораторию смотреть, как Джеролин Моррисон отмывает древние амфоры от вековой грязи.

"Это второе открытие укрепляет наши позиции. Мы не просто копаем, мы меняем дискурс о развитии этрусской культуры в переходный период", — отметил в беседе с Pravda.Ru археолог Павел Синицын.

Раскопки в Кайоло продлятся до лета 2026 года. Ученые подозревают, что под слоем земли скрыты и другие нетронутые камеры. Весь извлеченный материал отправится на ДНК-экспертизу и изотопный анализ, чтобы выяснить, были ли похороненные родственниками и что они ели на завтрак за сотни лет до расцвета Римской империи.

Ответы на популярные вопросы

Почему гробницы оставались незамеченными так долго?

Мародеры ищут легкую добычу — гробницы, которые легко вскрыть. Обнаруженные камеры были скрыты под специфическим слоем грунта и плотными запечатывающими плитами, которые буквально слились с ландшафтом.

Что такое керамика буччеро?

Это визитная карточка этрусков. Глину обжигали в восстановительной среде (без кислорода), из-за чего она становилась глубокого черного цвета, имитируя дорогую металлическую посуду.

Какова судьба находок?

Все ценности передаются государству. После чистки и каталогизации они пополнят экспозиции итальянских музеев, а данные анализов будут опубликованы в ведущих научных журналах.

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