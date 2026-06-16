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Млечный Путь зазвучал иначе: критическая ошибка в расчетах исказила реальную картину космоса

Наука

Млечный Путь — это не горы мертвого камня и газа. Представьте его как гигантское, вибрирующее колесо. Космос забит парами белых карликов — остывших звездных трупов. Они кружатся друг вокруг друга, устраивая в пространстве-времени настоящую "дискотеку". Каждая пара гонит слабую волну, но миллиарды таких систем создают непрерывный гул. Этот низкочастотный рокот скоро услышит миссия LISA — европейский проект, который превратит космос в гигантское ухо.

Галактика
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Галактика

LISA: гигантский треугольник в пустоте

LISA (Laser Interferometer Space Antenna) — это три космических аппарата, связанных лазерами в идеальный треугольник. Они будут ловить искажения реальности. Если пространство сожмется хоть на волос, приборы это зафиксируют. Галактический хор двойных звезд — главная мишень. Если другие сигналы зависят от экзотической физики, то эти "звездные пары" точно на месте и точно гремят гравитацией.

"Мы имеем дело с инструментом запредельной чувствительности. Любая ошибка в настройке 'слуха' превратит ценные данные в неразборчивый шум, который невозможно интерпретировать", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Аналитики из Парижа нашли критический изъян в старых расчетах. Галактика — это не неподвижный блин. В центре она плотная, на краях — рыхлая. И, главное, она бешено вращается. Звезды летят вокруг центра со скоростью 230 километров в секунду. Это движение меняет всё.

Эффект Доплера: когда Галактика "фонит"

Вспомните звук сирены скорой помощи. Когда она летит к вам — звук высокий, улетает — низкий. С гравитационными волнами та же история. Из-за вращения Галактики волны от звезд сжимаются и растягиваются. Это эффект Доплера в масштабах мироздания. Раньше его не учитывали, считая фон однородным. Но каждая точка неба "звучит" по-разному в зависимости от того, как там движется звездный поток.

Параметр обзора Влияние пренебрежения вращением
Количество двойных систем Искажается в разы от реального числа
Масса звездных пар Оценка теряет точность до 50%

Парижские исследователи применили два метода статистики и схватились за голову. Игнорирование вращения Галактики рождает погрешность, равную точности самого детектора. Если не внедрить новую формулу, LISA "увидит" ложное количество звезд и припишет им неверные массы. Это всё равно что пытаться слушать музыку, забыв, что проигрыватель крутится.

"Гравитационные волны — это не просто рябь, это летопись движения материи. Если мы не учитываем динамику системы, мы читаем книгу через слово", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Бонус в сто миллиардов масс: темная материя

Исправление ошибки дает науке козырь. Раз гул звездных пар кодирует вращение Галактики, значит, через LISA можно измерить движение Млечного Пути напрямую. Без оглядки на свет звезд. Это путь к разгадке темной материи. Мы увидим, как "тяжелое ничто" крутит звезды, опираясь лишь на гравитационное эхо.

"Для фундаментальной науки такие уточнения важнее самих открытий. Они позволяют отделить реальный сигнал от артефактов нашего восприятия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы

Почему LISA лучше наземных детекторов?

Земля слишком шумная. Грузовики, землетрясения и даже шаги людей создают помехи. В космосе вакуум и тишина, что позволяет ловить длинные низкие волны от медленно вращающихся звезд-гигантов.

Что такое белые карлики и почему они гудят?

Это ядра мертвых звезд размером с Землю, но тяжелее Солнца. Когда двое таких безумцев танцуют рядом, они раскачивают ткань пространства, выбрасывая колоссальную энергию в виде волн.

Как темная материя связана с вращением?

Звезды по краям Галактики летят слишком быстро. Видимой массы не хватает, чтобы их удержать. Значит, их держит невидимая темная материя. Измеряя шум во всех направлениях, мы поймем, где именно она прячется.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, историк науки Сергей Белов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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