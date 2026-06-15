Геологи десятилетиями верили, что понимают механику превращения пустыни Атакама в филиал ада на Земле. Схема казалась простой, как дважды два: 23 миллиона лет назад гигантские Анды выросли и перекрыли поставки влаги с востока, а снизу постучало ледяное течение Гумбольдта, добившее остатки дождей. Логично? Да. Красиво? Безусловно. Но обычная кварцевая галька из самого засушливого ядра Чили только что разнесла эту теорию в щепки.
Исследователь Бенедикт Риттер-Принц из Кёльнского университета решил поиграть в детектива и собрал камни, которые валялись без дела миллионы лет. Метод простой: на камни сверху постоянно сыплются космические лучи. Они бомбардируют кварц, рождая внутри него неон-21. Это такой ядерный секундомер: чем больше неона накопилось, тем дольше камень загорал под солнцем. Если бы прошел сильный дождь или случился оползень, камни бы перевернулись или их засыпало грунтом, обнуляя счетчик. Но в Атакаме счетчик зашкаливал.
"В некоторых образцах мы нашли более миллиарда атомов неона-21 на грамм. Это абсолютный рекорд. Камни лежали неподвижно десятки миллионов лет, пока вокруг не выпало ни капли лишней воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Выяснилось, что четверть всех камней — настоящие долгожители. Пока учебники твердили про 23 миллиона лет засухи, галька копила неон 30, 40 и даже 50 миллионов лет. Это значит, что пустыня начала сохнуть задолго до того, как Анды стали серьезным препятствием для туч. География оказалась ни при чем.
|Причина засухи
|Старая версия vs Новые данные
|Поднятие Анд
|Считалось главным фактором; на деле горы выросли позже пика засухи.
|Течение Гумбольдта
|Лишь усугубило ситуацию, когда ядро пустыни уже превратилось в пыль.
|Глобальное похолодание
|Основной триггер, перекроивший климат планеты 50 млн лет назад.
Один из найденных булыжников оказался ровесником эпохи сразу после гибели динозавров — ему почти 62 миллиона лет. Все это время он не двигался. Поверхность мертвой земли сковала мощная соляная корка, которая работает как клей. Она зацементировала ландшафт, превратив его в гигантский морозильник, только без льда. Ученые проверили: не могла ли эта галька скатиться с высоких гор? Нет. Местная геометрия холмов заперла камни в ловушке. Они родились там и там же состарились под космическим обстрелом.
"Такой уровень сохранности ландшафта невозможен при наличии даже минимальных регулярных осадков. Вода — мощнейший архитектор, но здесь ее инструменты сломались миллионы лет назад", — отметил в комментарии для Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.
Если Анды не виноваты, то кто? Команда Риттера-Принца указывает на глобальные процессы. Около 50 миллионов лет назад планета закончила "потеть" и начала остывать. Похолодание изменило циркуляцию атмосферы. Зоны засухи поползли по миру, как лишай. Атакама просто попала под раздачу первой. Это меняет наше понимание экстремальных зон: они зависят не от локальных гор, а от общего "градуса" Земли. Теперь Атакама — это не просто пустыня, а уникальная модель Марса, где жизнь замерла в ожидании воды, которой не было со времен палеоцена.
"Это открытие заставляет нас пересмотреть климатические модели прошлого. Если засуха началась из-за общего похолодания, значит, подобные процессы могут запускаться мгновенно по геологическим меркам", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.
Почва здесь настолько сухая и бедная органикой, что условия почти идентичны марсианскому грунту. Космическое излучение и полное отсутствие дождей превращают регион в идеальный полигон для испытания марсоходов.
В этом помогает отсутствие ветра достаточной силы для перемещения крупной гальки и полное отсутствие эрозии от воды. Соляная корка работает как естественный бетон, удерживая каждый камешек в его "гнезде".
Теоретически да, если изменится глобальный тепловой баланс планеты и океанические течения, но текущие темпы потепления пока лишь делают засушливые зоны еще агрессивнее.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.