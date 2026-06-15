Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чешские учёные раскрыли секрет клещей: обладатели этой группы крови в особой опасности
Вернуться уже не получится: Европу захлестнула волна жесткого скепсиса из-за старых обид
Переезд к морю в 2026 году: как выбрать город для жизни без завышенных курортных цен
Конверт с подвохом: какую сумму дарить на день рождения, чтобы не прослыть жадным и нищим
Украинский фронт теряет контроль: хроническая усталость привела к фатальным изменениям в окопах
Ядерный аргумент за рамками приличий: Индия завершила проверку оружия для хирургических ударов
Генетический вандализм в прошлом: ученые нашли способ ювелирной правки человеческой жизни
Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"
Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO

Сенсационная находка в Чили: этот древний ландшафт зародился еще при динозаврах

Наука

Геологи десятилетиями верили, что понимают механику превращения пустыни Атакама в филиал ада на Земле. Схема казалась простой, как дважды два: 23 миллиона лет назад гигантские Анды выросли и перекрыли поставки влаги с востока, а снизу постучало ледяное течение Гумбольдта, добившее остатки дождей. Логично? Да. Красиво? Безусловно. Но обычная кварцевая галька из самого засушливого ядра Чили только что разнесла эту теорию в щепки.

Ливийская пустыня
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ливийская пустыня

Кварцевые улики: Космос ставит печать

Исследователь Бенедикт Риттер-Принц из Кёльнского университета решил поиграть в детектива и собрал камни, которые валялись без дела миллионы лет. Метод простой: на камни сверху постоянно сыплются космические лучи. Они бомбардируют кварц, рождая внутри него неон-21. Это такой ядерный секундомер: чем больше неона накопилось, тем дольше камень загорал под солнцем. Если бы прошел сильный дождь или случился оползень, камни бы перевернулись или их засыпало грунтом, обнуляя счетчик. Но в Атакаме счетчик зашкаливал.

"В некоторых образцах мы нашли более миллиарда атомов неона-21 на грамм. Это абсолютный рекорд. Камни лежали неподвижно десятки миллионов лет, пока вокруг не выпало ни капли лишней воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Выяснилось, что четверть всех камней — настоящие долгожители. Пока учебники твердили про 23 миллиона лет засухи, галька копила неон 30, 40 и даже 50 миллионов лет. Это значит, что пустыня начала сохнуть задолго до того, как Анды стали серьезным препятствием для туч. География оказалась ни при чем.

Причина засухи Старая версия vs Новые данные
Поднятие Анд Считалось главным фактором; на деле горы выросли позже пика засухи.
Течение Гумбольдта Лишь усугубило ситуацию, когда ядро пустыни уже превратилось в пыль.
Глобальное похолодание Основной триггер, перекроивший климат планеты 50 млн лет назад.

Один из найденных булыжников оказался ровесником эпохи сразу после гибели динозавров — ему почти 62 миллиона лет. Все это время он не двигался. Поверхность мертвой земли сковала мощная соляная корка, которая работает как клей. Она зацементировала ландшафт, превратив его в гигантский морозильник, только без льда. Ученые проверили: не могла ли эта галька скатиться с высоких гор? Нет. Местная геометрия холмов заперла камни в ловушке. Они родились там и там же состарились под космическим обстрелом.

"Такой уровень сохранности ландшафта невозможен при наличии даже минимальных регулярных осадков. Вода — мощнейший архитектор, но здесь ее инструменты сломались миллионы лет назад", — отметил в комментарии для Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Глобальный мороз вместо местных гор

Если Анды не виноваты, то кто? Команда Риттера-Принца указывает на глобальные процессы. Около 50 миллионов лет назад планета закончила "потеть" и начала остывать. Похолодание изменило циркуляцию атмосферы. Зоны засухи поползли по миру, как лишай. Атакама просто попала под раздачу первой. Это меняет наше понимание экстремальных зон: они зависят не от локальных гор, а от общего "градуса" Земли. Теперь Атакама — это не просто пустыня, а уникальная модель Марса, где жизнь замерла в ожидании воды, которой не было со времен палеоцена.

"Это открытие заставляет нас пересмотреть климатические модели прошлого. Если засуха началась из-за общего похолодания, значит, подобные процессы могут запускаться мгновенно по геологическим меркам", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Атакаму сравнивают с Марсом?

Почва здесь настолько сухая и бедная органикой, что условия почти идентичны марсианскому грунту. Космическое излучение и полное отсутствие дождей превращают регион в идеальный полигон для испытания марсоходов.

Как камни могут лежать 60 миллионов лет на одном месте?

В этом помогает отсутствие ветра достаточной силы для перемещения крупной гальки и полное отсутствие эрозии от воды. Соляная корка работает как естественный бетон, удерживая каждый камешек в его "гнезде".

Может ли Атакама снова стать зеленой?

Теоретически да, если изменится глобальный тепловой баланс планеты и океанические течения, но текущие темпы потепления пока лишь делают засушливые зоны еще агрессивнее.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Алексей Трофимов, климатолог Максим Орлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Мир. Новости мира
Конец дипломатии в Европе: неосторожная фраза офицера ФРГ поставила под удар западные столицы
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Еда и рецепты
Каша, после которой не хочется есть до вечера: старинный ирландский рецепт меняет взгляд на овсянку
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Мир. Новости мира
Срок уже назван: заявление в Минске поставило под удар всю логику затянувшегося противостояния
Популярное
Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие

Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.

Окрестности Тулы в огне: дроны обрушили дома, есть погибшие и пострадавшие
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Литр за литром дороже: что сейчас происходит с ценами на бензин в России
Пожар в Киево-Печерской лавре обнажил опасную сделку Запада с главным чёртом
Украину готовят к военному нокауту: Россия бьет по узлам, от которых зависит весь план Киева
Макрон не сможет предотвратить смерть мозга большой семёрки Любовь Степушова
Экипаж прыгнул в пустоту: авиакатастрофа в Иркутской области обернулась чудом на границе жилых зон
Оперштаб Крыма разъяснил правила перевозки топлива через Крымский мост
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Не пиво и не химия: необычная ловушка заставит слизней покинуть ваши грядки
Последние материалы
Переезд к морю в 2026 году: как выбрать город для жизни без завышенных курортных цен
Конверт с подвохом: какую сумму дарить на день рождения, чтобы не прослыть жадным и нищим
Украинский фронт теряет контроль: хроническая усталость привела к фатальным изменениям в окопах
Ядерный аргумент за рамками приличий: Индия завершила проверку оружия для хирургических ударов
Генетический вандализм в прошлом: ученые нашли способ ювелирной правки человеческой жизни
Они общались с детства: что известно о свадьбе 16-летней дочери участника "Корней"
Полтергейст, которого не было в фильмах: кто сыграет Пивза в новом сериале "Гарри Поттер" от HBO
Настоящий ужас наших морей: яд этой химеры превращает кровь жертвы в густую жижу
Элитные острова больше не нужны: Шри-Ланка и Гоа обрушили цены на люксовый отдых в Индийском океане
Пятки как у младенца за 3 дня: копеечные средства уберут натоптыши без салона красоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.