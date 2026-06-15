Сенсационная находка в Чили: этот древний ландшафт зародился еще при динозаврах

Геологи десятилетиями верили, что понимают механику превращения пустыни Атакама в филиал ада на Земле. Схема казалась простой, как дважды два: 23 миллиона лет назад гигантские Анды выросли и перекрыли поставки влаги с востока, а снизу постучало ледяное течение Гумбольдта, добившее остатки дождей. Логично? Да. Красиво? Безусловно. Но обычная кварцевая галька из самого засушливого ядра Чили только что разнесла эту теорию в щепки.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ливийская пустыня

Кварцевые улики: Космос ставит печать

Исследователь Бенедикт Риттер-Принц из Кёльнского университета решил поиграть в детектива и собрал камни, которые валялись без дела миллионы лет. Метод простой: на камни сверху постоянно сыплются космические лучи. Они бомбардируют кварц, рождая внутри него неон-21. Это такой ядерный секундомер: чем больше неона накопилось, тем дольше камень загорал под солнцем. Если бы прошел сильный дождь или случился оползень, камни бы перевернулись или их засыпало грунтом, обнуляя счетчик. Но в Атакаме счетчик зашкаливал.

"В некоторых образцах мы нашли более миллиарда атомов неона-21 на грамм. Это абсолютный рекорд. Камни лежали неподвижно десятки миллионов лет, пока вокруг не выпало ни капли лишней воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Выяснилось, что четверть всех камней — настоящие долгожители. Пока учебники твердили про 23 миллиона лет засухи, галька копила неон 30, 40 и даже 50 миллионов лет. Это значит, что пустыня начала сохнуть задолго до того, как Анды стали серьезным препятствием для туч. География оказалась ни при чем.

Причина засухи Старая версия vs Новые данные Поднятие Анд Считалось главным фактором; на деле горы выросли позже пика засухи. Течение Гумбольдта Лишь усугубило ситуацию, когда ядро пустыни уже превратилось в пыль. Глобальное похолодание Основной триггер, перекроивший климат планеты 50 млн лет назад.

Призрак динозавров и соляной панцирь

Один из найденных булыжников оказался ровесником эпохи сразу после гибели динозавров — ему почти 62 миллиона лет. Все это время он не двигался. Поверхность мертвой земли сковала мощная соляная корка, которая работает как клей. Она зацементировала ландшафт, превратив его в гигантский морозильник, только без льда. Ученые проверили: не могла ли эта галька скатиться с высоких гор? Нет. Местная геометрия холмов заперла камни в ловушке. Они родились там и там же состарились под космическим обстрелом.

"Такой уровень сохранности ландшафта невозможен при наличии даже минимальных регулярных осадков. Вода — мощнейший архитектор, но здесь ее инструменты сломались миллионы лет назад", — отметил в комментарии для Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Глобальный мороз вместо местных гор

Если Анды не виноваты, то кто? Команда Риттера-Принца указывает на глобальные процессы. Около 50 миллионов лет назад планета закончила "потеть" и начала остывать. Похолодание изменило циркуляцию атмосферы. Зоны засухи поползли по миру, как лишай. Атакама просто попала под раздачу первой. Это меняет наше понимание экстремальных зон: они зависят не от локальных гор, а от общего "градуса" Земли. Теперь Атакама — это не просто пустыня, а уникальная модель Марса, где жизнь замерла в ожидании воды, которой не было со времен палеоцена.

"Это открытие заставляет нас пересмотреть климатические модели прошлого. Если засуха началась из-за общего похолодания, значит, подобные процессы могут запускаться мгновенно по геологическим меркам", — подчеркнул климатолог Максим Орлов.

Ответы на популярные вопросы

Почему Атакаму сравнивают с Марсом?

Почва здесь настолько сухая и бедная органикой, что условия почти идентичны марсианскому грунту. Космическое излучение и полное отсутствие дождей превращают регион в идеальный полигон для испытания марсоходов.

Как камни могут лежать 60 миллионов лет на одном месте?

В этом помогает отсутствие ветра достаточной силы для перемещения крупной гальки и полное отсутствие эрозии от воды. Соляная корка работает как естественный бетон, удерживая каждый камешек в его "гнезде".

Может ли Атакама снова стать зеленой?

Теоретически да, если изменится глобальный тепловой баланс планеты и океанические течения, но текущие темпы потепления пока лишь делают засушливые зоны еще агрессивнее.

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