Эйнштейна загнали в тупик: физики доказали реальность передачи данных в прошлое

Представьте, что вы отправляете письмо, а оно приходит адресату вчера. Физики из Корнеллского университета во главе с Марком Уайлдом только что легализовали эту дикую мысль. В свежем выпуске Physical Review Letters они доказали: передать данные в прошлое через квантовые каналы — задача реальная, по крайней мере, на бумаге. Это не просто мечты о DeLorean, а жесткий удар по привычным моделям черных дыр, которые, как выяснилось, работают не совсем так, как мы привыкли думать.

Фото: flickr.com by Markus Spiske, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Часы

Черные дыры: испарение или телепортация?

Долгое время считалось, что черные дыры медленно "худеют" и исчезают, просто выплевывая информацию обратно в космос через квантовую телепортацию. Это позволяло подружить кванты с теорией Эйнштейна. Группа Уайлда вскрыла этот "сейф" и обнаружила, что сценарий трещит по швам. Ученые нашли жесткие информационные лимиты, которые запрещают дырам вести себя столь вольно с данными.

"Старые модели испарения черных дыр натыкаются на железный барьер законов информации. Телепортация здесь работает иначе, чем мы рисовали в учебниках", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема в том, что информация внутри этих гравитационных монстров заперта надежнее, чем золото в Форт-Ноксе. Исследование показывает: чтобы вытащить данные, нужны условия, которые ломают классические представления об эволюции звездных гигантов.

Параметр Классический взгляд Теория Уайлда Направление времени Только строго вперед Допускает реверс данных Сохранность данных Связи разрушаются Восстановление через петли

Петли времени: когда Эйнштейн дает добро

Главный герой исследования — замкнутые времяподобные кривые. Это такие специфические "кольцевые дороги" в ткани Вселенной. Если разогнаться на них правильно, вернешься не просто домой, а в тот момент, когда еще не выходил за порог. Общая теория относительности такие петли не запрещает, хотя физиков от них обычно бросает в дрожь из-за парадоксов вроде убийства собственного дедушки.

"Парадоксы возникают, когда мы пытаемся отправить в прошлое кирпич. Но с квантами все проще: частица может быть в двух состояниях сразу, что снимает логические противоречия", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Квантовая механика выступает здесь в роли мирового судьи. Она сглаживает углы и позволяет информации течь назад, не взрывая при этом причинно-следственные связи Вселенной. Группа Уайлда доказала, что даже если "провод" в прошлое будет сильно шуметь и искажать сигнал, данные все равно просочатся.

Квантовая память как почтовый ящик для предков

Как это реализовать? Расчеты показывают, что нужны долгоживущие квантовые ячейки памяти. Те самые штуки, которые мы сейчас пытаемся построить для сверхбыстрых компьютеров. Алгоритм похож на современную телепортацию фотонов, но с временным сдвигом. Мы берем состояние частицы, "замораживаем" его и отправляем через петлю в координаты "минус час назад".

"Мы научились передавать состояние частицы на сотни километров. Временной барьер — это просто еще одна дистанция, которую нужно преодолеть технически", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Пока это чистая математика на кончике пера. Но эта работа устанавливает новые границы дозволенного в физике. Мы перестаем спорить, возможны ли путешествия во времени, и начинаем считать, сколько памяти потребуется для первой СМС-ки в 1990-й год.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли отправить человека в прошлое с помощью этого метода?

Нет. Речь идет исключительно о квантовой информации — состояниях элементарных частиц. Человеческое тело слишком массивно и сложно, чтобы пролезть в эти математические лазейки без дезинтеграции.

Почему мы до сих пор не получили сообщений из будущего?

Для приема передачи нужен "приемник" — та самая квантовая ячейка памяти. Пока мы не создали стабильное хранилище данных такого типа, будущим поколениям просто некуда отправлять свои сигналы.

Не нарушает ли это закон сохранения энергии?

Математика Уайлда учитывает энергетический баланс. Информационная петля берет "кредит" у пространства-времени, который погашается за счет искривления самой структуры континуума.

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