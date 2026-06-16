Код паралича взломан: российские ученые нашли способ склеивать спинной мозг в первые часы

Российские ученые вместе с иностранными группами фактически взломали биологический код паралича. В эксперименте на свиньях удалось восстановить проводимость спинного мозга после его полного анатомического разрыва. Это не магия и не "чудо-таблетка", а жесткая инженерная работа по склейке разорванных нерввных волокон. Результаты исследования, опубликованные в PLOS One, выглядят как сценарий фантастического фильма, но опираются на сухие протоколы доказательной медицины.
В основе метода лежит фузогенная терапия. Ученые использовали препарат Neuro-PEG на базе полиэтиленгликоля и хитозана. Суть проста: полимер "заплавляет" поврежденные мембраны отростков нервных клеток — аксонов.
Если обычная травма превращает спинной мозг в груду биологического мусора, то революционный прорыв в сфере медицины позволяет восстановить целостность магистральных путей передачи импульса. Препарат наносили в саму рану и вводили внутривенно, создавая условия для мгновенной фиксации разрыва.
"Метод выглядит перспективно, но нужно понимать разницу между заживлением раны и восстановлением сложной функции. Без четкой нейропротекции и правильной маршрутизации пациента даже самый лучший фузоген бесполезен", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Для чистоты эксперимента медики разработали специализированное устройство, которое рассекает спинной мозг с точностью до микрона. Это исключает хаотичное повреждение тканей. В отличие от использования биоплёнок из Кирова, которые работают на поверхности, данный метод воздействует на глубокую структуру нейронных связей.
Динамика восстановления в экспериментальной группе оказалась аномально быстрой. Чувствительность в копытах вернулась на второй день. На пятые сутки свиньи восстановили контроль над сфинктерами — заработала тазовая функция.
Спустя месяц подопытные уже пытались вставать, а к концу 60-дневного срока самостоятельно передвигались на четырех конечностях. Контрольная группа, которую "лечили" стандартными методами, осталась полностью парализованной.
|Показатель
|Результат терапии
|Контроль тазовых функций
|Восстановлен на 5-й день
|Двигательная активность
|Полная на 60-й день
|Гистология
|Прорастание новых аксонов
"Реабилитация после таких вмешательств — это критический этап. Важно не просто сшить нерв, но и заставить мозг вспомнить, как им управлять. Мы видим аналогичную ситуацию, когда виртуальный водопад помогает в лечении болей, обманывая нейроны", — объяснила эксперт Надежда Осипова.
Исследователи честно предупреждают: это не спасение для тех, кто годами прикован к инвалидному креслу. Метод работает только в остром периоде — в первые часы после травмы. Когда на месте разрыва формируется рубец, фузогены бессильны.
Это требует от системы здравоохранения мгновенной реакции и наличия препаратов в каждой операционной. Здесь кроется вызов, схожий с проблемой антибиотикорезистентности: технологии есть, но их применение ограничено жесткими рамками протоколов.
"В экстренной медицине время — это ткань. Если мы сможем внедрить фузогенную терапию в стандарт первой помощи при травмах позвоночника, количество инвалидов снизится в разы", — подчеркнул в комментарии Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.
Несмотря на успех эксперимента с крупными животными, до массового применения на людях еще далеко. Ученым предстоит доказать безопасность Neuro-PEG в долгосрочной перспективе.
Однако сама возможность "склеить" спинной мозг переводит травматологию из разряда фатальных приговоров в область решаемых технических задач, подобно тому как владимирские ортопеды исправляют врожденные дефекты.
Нет, на данный момент технология эффективна только в первые часы после повреждения, пока не начались необратимые дегенеративные изменения и рубцевание тканей.
Точные сроки не называются, так как требуется подтверждение безопасности полиэтиленгликоля и хитозана при внутривенном и местном применении у человека.
Стволовые клетки направлены на выращивание новой ткани, что занимает много времени. Фузогены действуют механически и химически, "сваривая" уже имеющиеся живые волокна.
Минувшей ночью жилые кварталы под Тулой подверглись атаке беспилотников. Есть погибшие и пострадавшие, повреждены дома и коммерческие объекты.