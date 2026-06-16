Код паралича взломан: российские ученые нашли способ склеивать спинной мозг в первые часы

Российские ученые вместе с иностранными группами фактически взломали биологический код паралича. В эксперименте на свиньях удалось восстановить проводимость спинного мозга после его полного анатомического разрыва. Это не магия и не "чудо-таблетка", а жесткая инженерная работа по склейке разорванных нерввных волокон. Результаты исследования, опубликованные в PLOS One, выглядят как сценарий фантастического фильма, но опираются на сухие протоколы доказательной медицины.

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Фузогены: клей для аксонов

В основе метода лежит фузогенная терапия. Ученые использовали препарат Neuro-PEG на базе полиэтиленгликоля и хитозана. Суть проста: полимер "заплавляет" поврежденные мембраны отростков нервных клеток — аксонов.

Если обычная травма превращает спинной мозг в груду биологического мусора, то революционный прорыв в сфере медицины позволяет восстановить целостность магистральных путей передачи импульса. Препарат наносили в саму рану и вводили внутривенно, создавая условия для мгновенной фиксации разрыва.

"Метод выглядит перспективно, но нужно понимать разницу между заживлением раны и восстановлением сложной функции. Без четкой нейропротекции и правильной маршрутизации пациента даже самый лучший фузоген бесполезен", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Для чистоты эксперимента медики разработали специализированное устройство, которое рассекает спинной мозг с точностью до микрона. Это исключает хаотичное повреждение тканей. В отличие от использования биоплёнок из Кирова, которые работают на поверхности, данный метод воздействует на глубокую структуру нейронных связей.

60 дней до первых шагов

Динамика восстановления в экспериментальной группе оказалась аномально быстрой. Чувствительность в копытах вернулась на второй день. На пятые сутки свиньи восстановили контроль над сфинктерами — заработала тазовая функция.

Спустя месяц подопытные уже пытались вставать, а к концу 60-дневного срока самостоятельно передвигались на четырех конечностях. Контрольная группа, которую "лечили" стандартными методами, осталась полностью парализованной.

Показатель Результат терапии Контроль тазовых функций Восстановлен на 5-й день Двигательная активность Полная на 60-й день Гистология Прорастание новых аксонов

"Реабилитация после таких вмешательств — это критический этап. Важно не просто сшить нерв, но и заставить мозг вспомнить, как им управлять. Мы видим аналогичную ситуацию, когда виртуальный водопад помогает в лечении болей, обманывая нейроны", — объяснила эксперт Надежда Осипова.

Границы метода: только здесь и сейчас

Исследователи честно предупреждают: это не спасение для тех, кто годами прикован к инвалидному креслу. Метод работает только в остром периоде — в первые часы после травмы. Когда на месте разрыва формируется рубец, фузогены бессильны.

Это требует от системы здравоохранения мгновенной реакции и наличия препаратов в каждой операционной. Здесь кроется вызов, схожий с проблемой антибиотикорезистентности: технологии есть, но их применение ограничено жесткими рамками протоколов.

"В экстренной медицине время — это ткань. Если мы сможем внедрить фузогенную терапию в стандарт первой помощи при травмах позвоночника, количество инвалидов снизится в разы", — подчеркнул в комментарии Pravda.Ru врач-анестезиолог-реаниматолог Роман Белов.

Несмотря на успех эксперимента с крупными животными, до массового применения на людях еще далеко. Ученым предстоит доказать безопасность Neuro-PEG в долгосрочной перспективе.

Однако сама возможность "склеить" спинной мозг переводит травматологию из разряда фатальных приговоров в область решаемых технических задач, подобно тому как владимирские ортопеды исправляют врожденные дефекты.

Ответы на популярные вопросы о травмах позвоночника

Поможет ли этот метод при застарелых травмах?

Нет, на данный момент технология эффективна только в первые часы после повреждения, пока не начались необратимые дегенеративные изменения и рубцевание тканей.

Когда начнутся испытания на людях?

Точные сроки не называются, так как требуется подтверждение безопасности полиэтиленгликоля и хитозана при внутривенном и местном применении у человека.

Чем этот метод отличается от трансплантации стволовых клеток?

Стволовые клетки направлены на выращивание новой ткани, что занимает много времени. Фузогены действуют механически и химически, "сваривая" уже имеющиеся живые волокна.

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