Братская могила на дне океана: судьба пропавшего судна с тысячей человек окончательно прояснилась

Международная группа исследователей обнаружила у берегов Филиппин обломки японского судна "Хофуку Мару", затонувшего в сентябре 1944 года. Корабль, ставший братской могилой для более чем тысячи британских и голландских военнопленных, десятилетиями считался пропавшим без вести. Эта находка проливает свет на трагедию "адских кораблей" — японских транспортов, превращенных в плавучие концлагеря, где люди гибли не только от жестокости надзирателей, но и под ударами авиации собственных союзников.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Пароход в тумане

Последний рейс "Хофуку Мару": технологии на службе истории

Останки судна покоятся на глубине более 50 метров у побережья провинции Замбалес. Поисковая операция, в которой участвовали морские археологи и эксперты Мемориального фонда "адских кораблей" (Hellships Memorial Foundation), опиралась на сонарное сканирование и японские архивные документы. Корпус корабля расколот на две части, что полностью подтверждает свидетельства выживших о стремительном затоплении после авиаудара. Подобно тому, как современные алгоритмы в мексиканских джунглях находят скрытые города, глубоководная техника позволила идентифицировать объект среди сотен других обломков на дне океана.

"Обнаружение подобных судов — это всегда колоссальный труд по сопоставлению архивных карт и полевых данных. Тот факт, что корпус расколот, указывает на мощнейшую детонацию боеприпасов или критическое повреждение силовой установки, из-за чего у людей в трюмах практически не было шансов на спасение", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Трагедия разыгралась 21 сентября 1944 года. "Хофуку Мару" шел в составе конвоя, когда был атакован американской авиацией. Летчики не подозревали, что в тесных трюмах грузового судна, лишенного каких-либо опознавательных знаков Красного Креста, находятся их товарищи по оружию. Корабль ушел под воду всего за три минуты, забрав с собой почти всех пленных.

"Адские корабли": почему японские транспорты стали ловушкой

Термин Hellships прочно вошел в историю Второй мировой войны как символ бесчеловечного обращения. Японское командование использовало обычные грузовые суда для переброски рабочей силы между лагерями. Условия были за гранью физического выживания: сотни людей забивали в невентилируемые трюмы, где температура поднималась до экстремальных значений, а отсутствие воды и пищи провоцировало эпидемии. Эта страница истории столь же мрачна, как и химические процессы озера Натрон, превращающие живое в камень.

"С биологической точки зрения человек в таких условиях подвергается критическому стрессу: обезвоживание в сочетании с отсутствием кислорода в закрытом пространстве приводит к потере сознания за считанные часы. Инфекции в тесноте распространяются мгновенно, превращая транспорт в передвижной очаг мора", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

По данным Национального архива США, через подобные "плавучие тюрьмы" прошли около 125 тысяч человек. Каждый шестой из них погиб, не дождавшись берега. Основная проблема заключалась в том, что союзники, стремясь подорвать логистику Японии, топили все суда подряд, не имея информации об их "живом грузе".

Характеристика Данные по "Хофуку Мару" Дата гибели 21 сентября 1944 года Глубина обнаружения Более 50 метров Число военнопленных на борту Около 1000 человек Причина затопления Авиаудар союзников

Цена тишины: почему археологи годами искали судно

Многие десятилетия трагедия "Хофуку Мару" оставалась в тени более масштабных сражений на Тихом океане. Для семей погибших солдат неопределенность была сродни поиску легендарных ценностей, таких как исчезнувший золотой эшелон времен Гражданской войны. Только после открытия доступа к специфическим японским архивам удалось сузить район поисков и подтвердить судьбу пропавшего конвоя.

"Для истории Второй мировой войны находка такого масштаба — это не просто археологический объект, а воинское захоронение. Изучение структуры обломков помогает восстановить поминутную хронику событий, что крайне важно для архивации военных преступлений и памяти о тех, кто оказался заложником обстоятельств", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Игорь Власов.

Обнаружение "Хофуку Мару" ставит его в один ряд с другими важными находками последних лет, такими как австралийский транспорт "Монтевидео Мару". Теперь это место получит официальный статус мемориала, что исключит бесконтрольные погружения и позволит сохранить покой погибших военнослужащих.

Ответы на популярные вопросы о "Хофуку Мару"

Почему корабль называли "адским"?

Это неофициальное название, которое дали пленные союзники из-за катастрофических условий содержания: жары, голода и отсутствия какой-либо гигиены в трюмах.

Кто именно находился на борту судна в момент гибели?

Основную часть пленных составляли британские и голландские военнослужащие, захваченные японцами на оккупированных территориях Азии.

Знали ли американцы, что атакуют своих?

Нет, японские суда этого типа не имели маркировки "госпитальное судно" или иных знаков присутствия пленных, поэтому рассматривались как законные военные цели.

Что будет с обломками корабля дальше?

Поднимать судно не планируют. Оно останется на дне как подводное военное захоронение, охраняемое международными соглашениями.

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