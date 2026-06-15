Маленькие спутники больше не смотрят на Землю: новый двигатель дал им путёвку в дальний космос

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали гибридный двигатель, который способен превратить компактные кубсаты в полноценных межпланетных исследователей. Новая установка объединяет взрывную мощь химического ускорения и сверхэффективность электрической тяги, используя при этом один и тот же запас топлива. Это технологическое решение открывает прямой путь к дешевым миссиям на Марс и в пояс астероидов, превращая "околоземные игрушки" в серьезный научный инструмент.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Спутник над Землёй

Единая система: объединение двух миров

Десятилетиями космонавтика жила в условиях жесткого выбора. Химические двигатели давали силу для резких маневров, но быстро "съедали" баки. Электрические системы, напротив, экономили каждый грамм, но разгоняли аппарат месяцами. Для наноспутников CubeSat, где каждый сантиметр пространства на счету, установка обеих систем была невозможной задачей из-за дублирования баков, насосов и трубопроводов.

"Объединение двух типов тяги в одном компактном устройстве — это идеальный сценарий. Теперь малые спутники смогут выполнять сложные научные задачи на более дешевых платформах", — отметила в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Исследователи MIT решили проблему, создав двухрежимную архитектуру. Вместо того чтобы нести два вида горючего, спутник использует единый состав. Это высвобождает массу для научной аппаратуры и камер, позволяя аппаратам размером с коробку для обуви решать задачи, которые раньше были под силу только многотонным зондам.

Электрораспыление и ионные секреты

Основой электрической части системы стала технология электрораспыления. Крошечные эмиттеры размером не больше ногтя используют электрические поля, чтобы вытягивать ионы из жидкого топлива и разгонять их до огромных скоростей. Несмотря на малую тягу, такая "ювелирная" работа позволяет аппарату стабильно набирать скорость в течение долгого времени.

Именно использование ионных жидкостей стало прорывом. Они не замерзают и не испаряются в условиях открытого космоса. По сути, это "море ионов", которое служит отличным рабочим телом для электрического разгона, при этом сохраняя химическую энергию для традиционного сжигания.

Топливо ASCENT: ключ к универсальности

Прорыв стал возможен благодаря топливу ASCENT. Изначально ВВС США создавали его как безопасную замену ядовитому гидразину для обычных ракет. Однако физики обнаружили, что по своей структуре ASCENT — это смесь ионных жидкостей.

Для подтверждения теории инженеры провели 100-часовые испытания на магнитно-левитационном стенде в вакуумной камере. Двигатели на ASCENT показали тягу, достаточную для управления ориентацией и орбитальных перелетов, не уступая специализированным электрическим составам. Эти технологии напоминают забытые советские разработки, которые опережали свое время и служили фундаментом для прогресса.

Характеристика Значение / Особенность Тип топлива ASCENT (ионная жидкость) Режимы работы Химический (высокая тяга) и электрический (высокий КПД) Габариты двигателя Сопоставимы с размером ногтя Целевые объекты Марс, пояс астероидов, орбита Земли

От Марса до штормовых предупреждений

Возможность переключения режимов меняет тактику космических исследований. Кубсат может медленно и экономно лететь к Марсу на электрической тяге, а по прибытии включить химический режим для быстрого сближения с каньоном или кратером. Это делает спутниковые сети на орбите еще более гибкими.

"Двухрежимность позволит оперативно разворачивать группировки спутников над зонами природных бедствий. Если надвигается шторм, мы сможем быстро перебросить аппарат в нужную точку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

NASA уже готовит миссию Green Propulsion Dual Mode, где один бак с ASCENT будет питать сразу четыре электрических и один химический двигатель. Успех этого эксперимента позволит ученым отправлять в дальний космос целые "рои" дешевых аппаратов вместо одного дорогого зонда, что снизит риски полной потери миссии. Такие исследования помогают понять тайны Вселенной без колоссальных затрат.

Ответы на популярные вопросы о кубсатах

Почему кубсаты раньше не летали к Марсу самостоятельно?

Главным ограничением был малый объем баков. Химического топлива не хватало для долгого перелета, а для классических электромоторов требовались сложные системы подачи, не помещавшиеся в корпус.

Безопасно ли топливо ASCENT для окружающей среды?

Да, оно разрабатывалось как нетоксичная альтернатива гидразину. Это упрощает сборку спутников и снижает риски при заправке и запуске с Земли.

Что такое электрораспыление простыми словами?

Это процесс, при котором электрическое поле превращает капли жидкости в тончайший поток заряженных частиц, летящих с огромной скоростью и создающих реактивную отдачу.

Могут ли такие двигатели использоваться на больших спутниках?

Технология масштабируема, однако её главное преимущество — компактность, что критически важно именно для малых аппаратов класса CubeSat.

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