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Это вещество искали десятилетиями: мощный сигнал из глубин Вселенной подтвердил догадки ученых

Наука » Экология » Космос

Астрономы с помощью системы телескопов ALMA зафиксировали присутствие нейтрального газа в галактиках, сформировавшихся всего через 700 миллионов лет после Большого взрыва. Это открытие считается фундаментальным прорывом, так как именно холодный нейтральный газ служит "строительным материалом" и топливом для рождения первых звезд. Ранее ученые могли наблюдать лишь косвенные признаки этого процесса, однако прямое обнаружение кислорода позволило буквально увидеть резервуары, из которых создавалась материя ранней Вселенной.

Галактики в наблюдаемой Вселенной
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Галактики в наблюдаемой Вселенной

Долгое время изучение ранней Вселенной напоминало попытку собрать пазл с отсутствующими деталями. Астрономы успешно фиксировали свет звезд и горячий ионизированный газ, но главный компонент — холодный нейтральный газ — оставался невидимым. Это вещество критически важно, так как звезды не могут рождаться из раскаленной плазмы; им нужны плотные, относительно спокойные облака газа. Даже совершенные инструменты, такие как новейшие технологии орбитальных обсерваторий, не могли ранее предоставить прямых доказательств наличия этого топлива в столь далеком прошлом.

"Обнаружение нейтрального газа позволяет нам понять не только то, сколько звезд зажглось в ранней Вселенной, но и какой потенциал роста был у первых галактик. Это фундамент, без которого невозможно построить адекватную модель развития космоса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Сигнал кислорода: как ALMA обошла ограничения "Джеймса Уэбба"

Исследовательская группа сосредоточила внимание на четырех галактиках, существующих в эпоху, когда возраст Вселенной составлял менее миллиарда лет. Ключевым индикатором стал нейтральный кислород [O I]. В отличие от углерода, который часто встречается как в нейтральных, так и в заряженных (ионизированных) областях, этот тип кислорода однозначно указывает на наличие плотного "сырья" для звезд. Для исключения ошибок ученые сопоставили данные с сигналами азота, характерными только для горячих зон. Это позволило отсечь "шум" и подтвердить, что перед ними — чистые запасы межзвездного топлива.

Данное открытие сопоставимо по значимости с находками, которые меняют наши представления о недрах планет, когда редкий минерал заставляет пересматривать объемы ресурсов внутри мантии Земли. Здесь же речь идет о ресурсах целых галактик.

"Физика процессов в ранней Вселенной была крайне напряженной. Атомы кислорода в нейтральном состоянии в таких условиях — это своего рода капсула времени, которая сохранила информацию о плотности и температуре вещества в эпоху формирования первых стабильных структур", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Галактические фабрики: высокая плотность при слабом свечении

Анализ данных показал удивительную картину: газ в древних галактиках был таким же плотным, как в современных звездных "мегаполисах", где рождение светил происходит максимально интенсивно. Однако общее излучение этих систем было гораздо слабее, чем ожидали ученые. Это означает, что ранние галактики были компактными, забитыми газом системами, готовыми к взрывному росту, но функционировали они иначе, чем современные спиральные галактики вроде Млечного Пути. Подобные аномалии часто встречаются и в земных условиях, когда привычный ландшафт становится чужим из-за изменения физических параметров среды.

Признак Значение для ранних галактик
Тип обнаруженного газа Нейтральный атомарный кислород 
Возраст объектов 700-800 млн лет после Большого взрыва
Особенность среды Экстремально высокая плотность газа
Основной инструмент Радиотелескоп ALMA 

Интересно, что такие масштабные космические процессы порой находят отклик в перемещении материи в планетарных масштабах — будь то движение черных глыб льда в Арктике или дрейф тектонических плит. Вселенная демонстрирует единство законов накопления и перераспределения энергии на всех уровнях.

Новое окно в эволюцию космоса

Доцент Ёсинобу Фудамото из Университета Тиба подчеркнул, что этот успех превращает эмиссионную линию кислорода в мощнейший инструмент. Теперь ученые могут заново изучить огромные архивы данных, интерпретируя старые замеры с новой точностью. Это позволит составить хронологию того, как Вселенная из "темных веков" перешла к эпохе формирования сверхскоплений.

"Мы только начали осознавать масштаб накопленного топлива в первичных галактиках. Это открытие показывает, что начало времен было гораздо более динамичным и насыщенным материалом, чем мы могли предположить по косвенным уликам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о ранней Вселенной

Почему нельзя было найти этот газ раньше?

Нейтральный газ не излучает яркого видимого света. Его можно заметить только в субмиллиметровом диапазоне, на котором работает ALMA. Ранее у нас не было достаточно чувствительности, чтобы выделить столь слабый сигнал на фоне космического шума.

Как кислород появился так рано, если его производят звезды?

К 700 миллионам лет после Большого взрыва первые массивные звезды уже успели прожить свои короткие жизни и взорваться как сверхновые, выбросив тяжелые элементы, включая кислород, в межзвездное пространство.

В чем отличие этого открытия от данных телескопа имени Джеймса Уэбба?

"Джеймс Уэбб" видит инфракрасный свет звезд и ионизированного газа. ALMA же "слышит" радиоволны от холодного нейтрального компонента. Эти два телескопа дополняют друг друга, создавая полную картину.

Означает ли это, что Млечный Путь формировался так же?

Вероятно, да. Изучая эти далекие галактики, мы смотрим в прошлое подобных систем, видя начальный этап накопления массы, который миллиарды лет спустя привел к созданию галактик нашего типа.

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Экспертная проверка: астрофизик Алексей Руднев, учёный-физик Дмитрий Лапшин, астроном Павел Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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