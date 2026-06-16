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Чешские учёные раскрыли секрет клещей: обладатели этой группы крови в особой опасности

Наука

Клещи — это не просто лесные паразиты, а высокоточные биологические сенсоры. Они не падают с деревьев, как принято считать в народных байках. Клещ годами сидит в засаде на травинке, улавливая тепло и вибрации. Новое исследование чешских ученых из Университета Масарика добавляет в этот механизм еще один фильтр: биохимический. Оказывается, ваша группа крови напрямую влияет на вероятность стать обедом для членистоногого.

Клещ
Фото: commons.wikimedia.org by John Tann from Sydney, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Клещ

Группы крови: кто в зоне риска

Чешские биологи провели серию тестов in vitro, используя образцы крови добровольцев. В чашку Петри помещали фильтровальную бумагу, пропитанную разными группами. Эксперимент повторили более 100 раз. Результат стабилен: клещи демонстрируют выраженный тропизм к определенным белкам на поверхности эритроцитов.

Группа крови Реакция клеща
A (II) Вторая Максимальный интерес, приоритетная цель
B (III) Третья Минимальный интерес, игнорирование

"Результаты исследований Масарикова университета лишь подтверждают, что паразиты используют хеморецепторы для поиска наиболее подходящего носителя. Однако это не повод для расслабления обладателям третьей группы — клещ укусит любого, если проголодается", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Тактика нападения: где дежурит враг

Клещи концентрируются в лиственных и смешанных лесах. Городские парки и скверы — такая же зона риска, как и тайга. Паразит не ищет открытых пространств. Он цепляется за одежду на уровне колена и начинает восхождение в поисках зон с тонкой кожей и богатым кровоснабжением: паховые складки, подмышки, заушные области.

Важно понимать, что сезонная активность паразитов не ограничивается лесом. Реакция на углекислый газ и тепло позволяет им находить жертву за десятки метров. Пока вы отдыхаете, клещ ищет "брешь" в вашей броне — одежде. Этот процесс занимает около 30 минут, что дает фору для самоосмотра.

"Пациенты часто путают обычную реакцию на укус с началом болезни. Покраснение до 5 см без температуры в первые сутки — это норма. Но если пятно растет, пора бежать к инфекционисту", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Методы защиты и ошибки при удалении

Доказательная медицина признает только два эффективных способа защиты: барьерный (одежда и репелленты) и специфическая вакцинация. Прививка защищает от клещевого энцефалита, но бессильна против боррелиоза. Вторая линия обороны — грамотное извлечение.

Главная ошибка — использование масла, спирта или лака для ногтей. При нехватке кислорода паразит выбрасывает содержимое кишечника в кровоток жертвы, многократно увеличивая риск инфекции. Использовать нужно специальный выкручиватель или нить. Удаленного врага следует доставить в лабораторию живым в герметичной таре.

"Если при самостоятельном удалении голова клеща осталась в коже, не пытайтесь выковырять её грязной иглой. Относитесь к этому как к обычной занозе — организм либо инкапсулирует её, либо выдавит сам. Главное — наблюдать за общим состоянием", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Защищает ли страховка от укуса?

Страховой полис лишь компенсирует затраты на лабораторный анализ извлеченного клеща и введение иммуноглобулина. Он не заменяет вакцинацию.

Правда ли, что клещи боятся белой одежды?

Нет, им всё равно на цвет. Светлая одежда нужна только для того, чтобы вы вовремя заметили темную точку ползущего паразита.

Можно ли заразиться через молоко?

Да, вирус энцефалита передается через сырое козье или коровье молоко. Профилактика — кипячение.

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Экспертная проверка: врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач общей практики Елена Морозова, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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